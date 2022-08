De razendsnel verzakte concertzaal van Haags cultuurcentrum Amare wordt 2 centimeter opgetild

Cultuurcomplex Amare in Den Haag. Beeld Arie Kievit

Ze merkten er niets van, de werknemers die maandag en dinsdag aan het werk waren in Amare, met 54 duizend vierkante meter het grootste cultuurcomplex van Nederland. Zelfs de kopjes thee op hun bureaus vertoonden nauwelijks rimpelingen. Dat terwijl de aanwezige bouwvakkers toch echt bezig waren een deel van hun gebouw 2 centimeter omhoog te tillen.

Waarom? Omdat Amare, het cultuurpaleis aan het Haagse Spuiplein dat al een lange geschiedenis kent van wrevel, conflict, oplopende rekeningen en bouwkundige tegenslagen, nog geen jaar na de opening zodanig verzakt bleek dat ten minste tien deuren niet meer dicht konden.

Twaalfduizend gebreken

Eerst werden de initiële bouwplannen al afgedaan als ‘megalomaan’ en veel te duur, waarna ze in 2014 werden vervangen voor een ‘versoberd’ plan. Vervolgens lag de bouw een tijd lang stil waardoor de oplevering veel later plaatsvond, bleken de kosten geen 177 miljoen euro maar 223 miljoen euro te bedragen, en weigerde directeur Jan Zoet van stichting Amare, de huurder van het gebouw, toen de bouw eindelijk voltooid was de sleutel in ontvangst te nemen vanwege de nog zeker twaalfduizend gebreken die het zojuist opgeleverde pand vertoonde.

Denk daarbij aan een vlonder op de patio die kromtrok, een koeling die te veel herrie maakte, een haperende automatische zaalverlichting of een brandmeldingsinstallatie die niet goed werkte in combinatie met bepaalde rookeffecten tijdens voorstellingen.

En bij die twaalfduizend gebreken hield de tegenslag niet op. Vanwege de coronapandemie moest het cultuurpaleis eerst maandenlang dichtblijven. Daarna vroeg bouwbedrijf Cadanz ruim 3 miljoen euro coronasteun aan de gemeente Den Haag, terwijl Den Haag juist vond dat het nog geld tegoed had van Cadanz. Ook tussen de Belastingdienst en de gemeente ontstond onmin over het al dan niet aftrekken van de btw. En terwijl al die ruzies steeds hoger opliepen, begonnen in de Concertzaal de eerste deuren al te klemmen: er bleek sprake van een verzakking.

Zalen hebben eigen fundering

Bij de bouw van Amare is goed gekeken naar die van het vergelijkbare cultuurpaleis TivoliVredenburg in Utrecht, zegt Amare-directeur Zoet. Daarmee doelt hij niet op het voortraject, dat net als in Den Haag in het teken stond van uit de klauwen lopende kosten, maar op het euvel dat vrij snel duidelijk werd na de oplevering, namelijk de zogenoemde ‘geluidslekken’. Als er bijvoorbeeld een hardrockconcert werd gegeven in de popzaal van Tivoli, sijpelde het geluid van snerpende gitaren door naar de aanpalende kamermuziekzaal, die daardoor onbruikbaar werd.

Bij Amare werd daarom besloten de vier ruimten waarin voorstellingen worden gegeven allemaal op een eigen fundering te bouwen, zegt Zoet, alsof er een aantal losse dozen in het gebouw zitten die samen een overkoepelend omhulsel delen. Dat betekent dat de 15 miljoen kilo wegende Concertzaal op vijftien eigen pilaren staat. Maar omdat de zogenoemde trillingsdempers in precies die vijftien pilaren na een aantal maanden net wat meer ‘ingeveerd’ bleken dan de trillingsdempers waarop de andere ‘dozen’ rusten, begonnen in april de eerste deuren te klemmen.

Nauwelijks voelbaar

Daarom wordt de Concertzaal deze week 2 centimeter omhoog gehesen, zodat de ingezakte trillingsdempers kunnen worden vervangen door dempers van steviger rubber. Dat gebeurt zo geleidelijk, dat het in de andere ‘dozen’ van het gebouw nauwelijks voelbaar is. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden pas in oktober volledig afgerond, zegt Zoet, omdat ook onder de Ensemblezaal de trillingsdempers moeten worden vervangen.

De eigenaar van het gebouw, de gemeente Den Haag, laat weten niet zelf voor de herstelwerkzaamheden op te draaien. De kosten vallen onder het risico van bouwbedrijf Cadanz, waarvan de directeuren niet beschikbaar waren voor commentaar vanwege de bouwvakantie.