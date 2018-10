De Raad van State wil zichzelf hervormen. Voor De Graaf, de nieuwe vicevoorzitter, is er werk aan de winkel

Koning Willem-Alexander tijdens de beëdiging van Thom de Graaf als vice-president van de Raad van State. Beeld ANP

Een ingewijde over de Raad van State, hoogste adviesorgaan van kabinet en parlement: ‘Het is een organisatie die nog nooit aan zichzelf heeft gewerkt. Ik hoop vurig dat de nieuwe vicepresident de ambitie heeft de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van de analyses aan de orde te stellen. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. En dat hij niet blijft steken in: o, wat zijn wij geleerd en o, wat zijn wij hoog.’

Deze donderdagochtend treedt aan de Haagse Kneuterdijk een nieuwe onderkoning aan. Woensdag is CDA-coryfee Piet Hein Donner uitgezwaaid, D66-prominent Thom de Graaf is zijn opvolger als vicevoorzitter van de Raad van State. Koning Willem-Alexander is ceremonieel voorzitter, de vicepresident heeft de feitelijke leiding.

Hoe maak je een doelgerichte en betekenisvolle club van een losse verzameling parmantige dames en heren? Ze hebben weliswaar hun sporen verdiend in het openbaar bestuur, maar zien, aangeland in de herfst van hun carrière, juist daarin een rechtvaardiging zich niet te voegen naar het geheel. Het is de belangrijkste opgave waarvoor De Graaf zich gesteld ziet.

Vernietigend intern rapport

‘Een gebrekkige esprit de corps.’ In juni lekte een vernietigend intern rapport uit. De Raad van State gaat gebukt onder ‘een onvoldoende gemeenschappelijk streefbeeld en inhoudelijke taakopvatting’. Er zijn staatsraden die de lijn trekken. Eigen collega’s constateerden ‘grote verschillen in betrokkenheid en inzet bij staatsraden’.

Het rapport dat alweer twee jaar geleden werd opgesteld, was als een steen in de vijver. Er zijn sindsdien voornemens geformuleerd: de Raad van State moet meer naar buiten treden; scherper en communicatiever zijn. Het voornaamste adviescollege van de regering moet ook ongevraagd adviezen uitbrengen, als het even kan gedurfde adviezen over onderwerpen die aansluiten op wat er in de Nederlandse samenleving gloeit en broeit. De Raad van State moet echt wat willen voorstellen, niet alleen in de eigen optiek, maar ook in die van de buitenwereld.

Een medewerker: ‘De Graaf moet het zo hard mogelijk roepen. Er zijn nog steeds lui die de status quo willen handhaven. Er is een logge middengroep, zowel ambtelijk als onder staatsraden. Het zijn mensen die het liefst op hun kamer blijven zitten om juridisch getinte adviesjes over wetsontwerpen uit te brengen. Er zijn te weinig trekkers van de vernieuwing.’

Ongevraagd advies

In september bracht de Raad een advies uit over de digitale wildgroei binnen de overheidsdiensten. Een ongevraagd advies! Dat is zeldzaam. Het trok ruime aandacht. Het was kritisch: steeds meer is de overheid een beeldscherm waarachter een doolhof schuilgaat. ‘Geef burgers het recht op zinvol contact met de overheid’, noteerde de Raad.

Zo’n ongevraagd advies over een actueel maatschappelijk fenomeen was een nieuwe ervaring in de gelederen. Het is als een stap in de goede richting beschouwd; de lethargie is daarmee nog niet verdreven.

Donner, luidt een veel gehoorde waarneming, had weinig op met discussies over hervorming van de interne cultuur. Hij was een man van gewoontes en traditie. Daarin was hij weer wel sturend. Op Prinsjesdag verschijnen de mannelijke leden van de Raad van State in jacquet in de Ridderzaal, net als de mannelijke leden van het kabinet. Grijs vest onder de pandjesjas. Althans die van het kabinet. Staatsraden dragen een zwart vest, op last van vicepresident Donner. Een grijs vest op Prinsjesdag is een misverstand; grijze vesten zijn voor feestelijke partijen. Bij de opening van het parlementaire jaar draagt men zwart.

‘Dorpsoudsten’

Veel in de Raad van State draait om anciënniteit. De raadsleden met de langste staat van dienst worden ‘de dorpsoudsten’ genoemd. Hun vallen de meeste privileges toe. In het 18de-eeuwse voormalige paleis aan de Haagse Kneuterdijk, ooit een lustoord met uitheemse dieren en oranjerieën, hebben zij werkkamers als balzalen. De novieten in de raad moeten zich vooralsnog tevreden tonen met hun opgetuigde bezemkasten.

Hervormingsgezinden binnen de Raad denken dat het de bestuurlijk ingestelde De Graaf in zijn eentje niet zal lukken het bed op te schudden. ‘Met procedures alleen kom je er niet’, wordt gezegd. En: ‘Hij zal medestanders om zich heen moeten verzamelen. Dan maakt hij een kans.’