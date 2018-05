De Raad van State spreekt recht en adviseert de overheid. Is dit te veel?

Lees hier wat de Volkskrant nog meer schreef over de Raad van State

Raad van State is verdeeld en naar binnen gekeerd, concludeert het adviesorgaan zelf

In de Raad van State bestaat ‘een onvoldoende gemeenschappelijk streefbeeld’. Ook is sprake van ‘grote verschillen in betrokkenheid en inzet bij staatsraden’. In een intern onderzoeksrapport van 75 pagina’s, opgesteld door een commissie van drie eigen leden van de Raad van State, worden snoeiharde oordelen geveld. Het stuk is in handen van de Volkskrant.

Wat is er nog over van het gezag van de Raad van State na zes jaar Donner?

Een breed gedragen opvatting in Den Haag wil dat het aanzien van de Raad van State er niet beter op is geworden sinds het vertrek van Tjeenk Willink en de komst van Donner, in 2012.