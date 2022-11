Het is nog rustig op straat in Doha. Er zijn wel supporters, maar dat zijn vooral locals. Beeld AFP

Dag Jenne Jan. Normaal gesproken wordt reikhalzend uitgekeken naar het begin van een WK. Hoe is de stemming in Qatar nu?

‘Het is nog rustig. Mijn taxichauffeur vroeg zich al af waar alle fans blijven. Je ziet al wel wat supporters, maar dat zijn vooral locals, bijvoorbeeld westerse expats in de shirts van hun favoriete land. De grote toestroom aan fans moet nog komen. Als het toernooi echt op gang komt, zal je wel meer leven op straat zien.

‘Werkelijk alles staat hier de komende tijd in het teken van het WK – soms op het absurde af. Bij de organisatie van dit soort mega-evenementen heb je volgens mij een paar opties. Je kunt met camera’s in te gaten houden wat er gebeurt, je kunt dranghekken plaatsen of looplijnen aanbrengen of vrijwilligers mensen laten helpen. Qatar doet het allemaal. De Qatarezen micromanagen alles. Ik denk dat dat nog nooit op deze manier vertoond is.

‘Vooral het verkeer is een kritiek punt. Alle voetbalstadions bevinden zich in en rondom Doha. Verspreid over vier weken komen daar een miljoen fans naartoe. De organisatie zet daarom meer dan duizend shuttlebussen in. Al het andere verkeer moet daar gewoon voor wijken. Veel straten worden daar delen van de dag voor afgesloten. En om drukte te voorkomen hebben ambtenaren te horen gekregen dat ze vanuit huis moeten werken. Kinderen gaan tussen 7 en 12 uur ‘s ochtends naar school.

‘Hoe absurd het openbare leven nu is, bleek ook toen ik een paar dagen geleden uit de metro stapte. Ik ging even op een bankje zitten om wat berichtjes te versturen. Toen kwam er een bewaker naar me toe, die vroeg ik of ik op de metro wachtte. Ik vertelde dat ik even wat appjes beantwoordde. Dan mag je hier niet zitten, zei hij. Die vrijwilligers zijn als de dood dat ze iets door de vingers zien wat niet mag.’

Heb je al Nederlandse fans gespot?

‘Nog niet echt. Qatar is ook te klein om iedereen te huisvesten: er zijn niet genoeg hotelkamers. Veel mensen zullen in Dubai, Abu Dhabi of Saoedi-Arabië en worden op wedstrijddagen vanuit daar ingevlogen, heb ik begrepen. QatarAirways heeft het aantal vluchten enorm opgeschroefd.’

Zaterdag haalde Fifa-baas Gianni Infantino uit naar de criticasters van dit WK. Vorige maand zei ook de emir van Qatar alle kritiek beu te zijn. Waarom verhardt de organisatie haar toon?

‘Qatar heeft jarenlang kritiek op de mensenrechten te verstouwen gehad. Ik proef daarover veel irritatie hier. Nu zien we de back­lash van al die kritiek. De Qatarezen zijn trots op wat ze hebben neergezet en willen het over voetbal hebben.

‘Infantino zei dat het ongepast is dat het Westen zich zo moreel superieur opstelt. Kijk naar je eigen geschiedenis, zegt hij. Dat sentiment hoor ik ook bij Qatarezen veel. Onlangs stelde ik een hoogleraar – geen Qatarees overigens – die hier doceert wat vragen. In plaats van antwoorden kreeg ik per e-mail een relaas of wij als journalisten niet eens op wilden houden met onze eurocentrische blik op de wereld. Hij vroeg zich af waarom ik als Nederlander niet schreef over de halsstarrige weigering van Nederland om koloniale roofkunst terug te geven.

‘Een paar jaar geleden had Qatar nog amper een pr-strategie. Toen heeft het land besloten om dat kafala-systeem op schop te gooien, hopende dat daarmee de kritiek zou verstommen. Dat blijkt niet gelukt. Ik verwacht dat dit soort discussies gewoon door blijven gaan.’

De Britse krant The Guardian onthulde vrijdag dat Qatar de beloofde dagvergoeding aan ingehuurde supporters toch niet uitbetaalt. Waarom komt de organisatie steeds terug op eerder gemaakte afspraken?

‘Qatar heeft onderschat wat er met dit WK allemaal op het land af zou komen. Dat merk je ook bij de bierkwestie (vrijdag werd bekend dat er geen bier geschonken zal worden rond de stadions, red.). Als je vaker grote evenementen hebt georganiseerd, weet je dat je niet pas twee maanden voor het toernooi een compromis moet sluiten met de bierbrouwer. En die afspraken vervolgens een paar dagen voor de openingswedstrijd in de prullenbak gooien, is knullig. Zo lees ik ook dat verhaal met die betaalde fans.

Vanmiddag speelt Qatar de openingswedstrijd van het toernooi. Heeft de uitslag nog invloed op de beleving van het WK in dat land?

‘Als Qatar wint, zal dat de mensen hier een enorme euforie bezorgen. Het land doet immers voor het eerst aan een WK mee. Maar Qatar wordt niet tot de kanshebbers gerekend. Het lijkt uitgesloten dat Qatar het toernooi wint.

‘Maar ook al worden de Qatarezen vroeg uitgeschakeld, het land heeft nog steeds het WK voetbal georganiseerd. In Nederland hebben we niet zo door dat Qatar met dit toernooi ook een lange neus maakt naar zijn Arabische buurlanden: niet Saoedi-Arabië, niet de Verenigde Arabische Emiraten of Egypte organiseert voor het eerst een WK in het Midden-Oosten, maar het kleine Qatar. Dat pakt niemand het land meer af.’