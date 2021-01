De QAnon-sjamaan, de metalgitarist en anderen: dit zijn de Capitool-bestormers

Jake Angeli, zelfbenoemd QAnon-sjamaan. Beeld AFP

Jake Angeli, zelfbenoemd sjamaan van QAnon

De meest in het oog springende figuur die het Amerikaanse Capitool binnendrong, was de man met deels ontbloot bovenlijf en zijn bontmuts met bizonhoorns. Jake Angeli (32) kwam voor dit protest uit Arizona naar Washington, een reis van 3.700 kilometer dwars door de Verenigde Staten. Hij eindigde met een Amerikaanse vlag aan een speer geregen op de stoel van vicepresident Pence.

Angeli is in zijn thuisstaat een bekende. Sinds zeker 2019 staat hij op de stoep van het Capitool van de staat, in Phoenix, te schreeuwen over verschillende complottheorieën. Hij werkte eerder als zanger, acteur en sprak voice-overs in.

Angeli is zelfbenoemd sjamaan van QAnon. Dat lijkt op het eerste oog een uit de hand gelopen internetgrap, maar op basis van die ‘grap’ geloven mensen dat er vanuit de regering cryptisch geheimen worden gelekt over (satanische) samenzweringen in Washington.

In zijn thuisstaat is Angeli ook bekend van protesten tegen lockdowns om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zijn uitdossing, vertelde hij in interviews, is er vooral om aandacht te krijgen. Hij gaat dan ook maar wat graag op de foto. Zijn denkbeelden haalt hij van internet, vertelde hij aan The Arizona Republic. ‘Op een gegeven moment vielen alle puzzelstukjes in elkaar.’

(Pieter Sabel)

The Q Shaman (who posed for photos on the Senate dais earlier) has taken the mic outside the Capitol and is telling people -- through a vape cloud -- to go home. pic.twitter.com/7LodTx0Ex1 — Kevin Roose (@kevinroose) 6 januari 2021

Tim Gionet, online beter bekend als Baked Alaska. Beeld screenshot livestream DLive

Tim Gionet, streamende rechtse internettrol met steeds minder platforms

‘Dude’, zegt Tim Gionet tegen de mensen die hem volgen, ‘we’re in’. Gionet, online beter bekend als de rechtse internettrol Baked Alaska, verwijzend naar de staat waar hij geboren is, was een van de relschoppers die via een livestream de Capitool-bestorming de wereld in stuurden. Onder zijn 16 duizend volgers op streamingdienst DLive klonk een enkele oproep om Congresleden te vermoorden.

De 33-jarige Gionet is verbannen van onder meer Twitter vanwege zijn rechts-extremistische ideeën, het verspreiden van antisemitische complottheorieën en onverhulde Jodenhaat.

Als Baked Alaska deed hij ook live ‘verslag’ van de demonstratie van witte nationalisten in Charlottesville in 2017. Daarbij viel een dode toen een deelnemer aan de Unite the Right-betoging inreed op een tegendemonstratie.

Hij was toen al uitgegroeid tot een van de leiders van het alt-right memeleger, dat onder de vlag van ironie de meest racistische en harde dingen op internet zette.

In 2019 had hij van het promoten van al die rechtse denkbeelden opeens ‘spijt’, zei hij. Het zou een grapje zijn geweest, ironie, neem het niet zo serieus. Gionet probeerde zichzelf opnieuw in de markt te zetten, dit keer juist als antiracist. Hij zou zijn ‘gehersenspoeld’, alt-right en de bijbehorende memecultuur leiden alleen maar tot geweld en terrorisme.

Een half jaar later was er van dat berouw niets meer over. Al zijn spijtbetuigingen werden gewist en Gionet pikte de oude draad weer op. Hij ging filmpjes maken waarin hij winkeleigenaren treitert terwijl hij weigert een mondkapje op te doen. Dat leverde hem ook een verbanning op van YouTube.

Tijdens zijn strooptocht door het Capitool suggereerde hij te blijven slapen in een van de kantoren en de telefoon te gebruiken om president Trump te bellen. Een filmpje waarin een demonstrant een selfie neemt met een aanwezige agent is ook afkomstig uit zijn stream. Tevens was vrijwel live te volgen hoe hij vloekend het gebouw uit werd gewerkt door agenten. Of hij is gearresteerd, is nog niet bekend.

(Pieter Sabel)

Noted nazi/white supremacist/etc Baked Alaska is streaming from inside a Capitol Building office pic.twitter.com/iL5SGAAn1M — Brandon Wall (@Walldo) 6 januari 2021

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) 6 januari 2021

Jon Schaffer, in blauwe trui. Beeld AFP

Jon Schaffer, metalgitarist en vaccinweigeraar

Is dat, vroegen twitterende metalfans zich af bij het beeld van een woedende man in blauwe fleecetrui, Jon Schaffer, de gitarist van metalband Iced Earth?

De 52-jarige Schaffer was inderdaad een van de mensen die binnen wisten te dringen in het Capitool. Hij had er een reis voor over gehad van een slordige duizend kilometer vanuit zijn thuisstaat Indiana.

Het is niet de eerste keer dat de gitarist meedoet aan een demonstratie. In november werd hij, ook in Washington, geïnterviewd door de Duitse krant Die Welt. De verslaggever merkt een grote foto van Trump met een pistool in zijn ene en een Amerikaanse vlag in zijn andere hand op Schaffers rug op. Op de vraag of hij destijds rellen verwachtte: ‘Als iemand geweld gebruikt tegen ons, zullen we met gelijke munt betalen. We willen het niet, maar we zijn er klaar voor.’

Hij is, zei hij, niet links of rechts, maar ‘een Amerikaan die zijn overheid niet vertrouwt’. Covid-19 is volgens de gitarist meer verzinsel dan een pandemie, psychologische oorlogsvoering met de gewone burger. Dat zei hij in een podcast van Metalsucks, waarin hij een vrij lange reeks complottheorieën rondom de coronapandemie bespreekt. Die, zegt hij, misschien wel het einde van Iced Earth betekent als de gouverneurs van staten waar de band zou willen optreden een vaccinatiebewijs eisen. Het vaccin is hij namelijk niet van plan te laten inspuiten. (Pieter Sabel)

Ashli Babbitt Beeld AP

Ashli Babbitt, geradicaliseerde veteraan

De vrouw die woensdagavond in het Capitool door ordetroepen werd neergeschoten en later aan haar verwondingen overleed, is de 35-jarige Ashli Babbitt uit San Diego in Californië. Ze was een fanatiek aanhanger van president Trump. Daarnaast geloofde ze in de QAnon-complottheorie: ‘de elite’ zou zich schuldig maken aan satanisch kindermisbruik. Babbitt diende veertien jaar bij de luchtmacht, zo vertelde haar echtgenoot aan een lokale tv-zender. In die periode zou ze vier keer op missie zijn uitgezonden. Met haar echtgenoot had ze een servicebedrijf voor zwembaden.

Volgens de website Law and Crime retweette ze op Twitter vooral tweets van Lin Wood, een prominente verspreider van de QAnon-theorie. Hij beschuldigde onder meer opperrechter John Roberts van betrokkenheid bij een netwerk dat kinderen misbruikt en vermoordt.

In een van haar schaarse eigen tweets antwoordde ze ‘6 januari’ aan een twitteraar die vroeg: ‘Wanneer gaan we winnen?’

Op 5 januari tweette ze: ‘Niets zal ons tegenhouden... ze kunnen het proberen en proberen en proberen maar de storm is hier en zal neerdalen op DC in minder dan 24 uur... duisternis naar licht.’

De volgende dag werd ze neergeschoten door een politieman in burger toen ze de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden wilde binnendringen.

(Peter Giesen)

Richard Barnett met zijn schoenen op het bureau van Nancy Pelosi. Beeld EPA

Richard Barnett, de man met zijn schoenen op het bureau van Pelosi

Buiten het Capitool toont Richard Barnett trots een envelop aan The New York Times. De envelop draagt het briefhoofd van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en Barnett heeft hem zojuist meegenomen uit haar kantoor. Even daarvoor had de 60-jarige Trump-aanhanger zich laten fotograferen met zijn voeten op het bureau van Pelosi. Volgens Barnett ontdekte hij op dat moment dat hij bloedde op een envelop, die hij toen maar meenam.

Voor de envelop heeft hij betaald door een kwartje op het bureau achter te laten, schreeuwde hij tegen de agenten die hem met behulp van traangas naar buiten werkten. Op foto’s is te zien dat de brief is geadresseerd aan Billy Long, afgevaardigde namens de staat Missouri. Behalve het kwartje liet Barnett nog iets achter: een brief met de tekst ‘we won’t back down’.

Barnett, onder betogers bekend als ‘Bigo’, komt uit het plaatsje Gravette, waar op ruim 1.900 kilometer van Washington zo’n 2.300 mensen wonen. Hij deed al eerder mee aan betogingen in zijn thuisstaat, waarbij hij tegen de lokale nieuwszender zei dat er koste wat het kost zou worden aangetoond dat Joe Biden de verkiezingen door fraude heeft gewonnen.

Overigens, zo verklaarde Barnett tegenover The New York Times, wilde hij zelf Pelosi’s kantoor helemaal niet in. Hij werd er door de menigte mensen naar binnen geduwd. Zelf weet hij ook wel dat niemand dat verhaal gelooft, ‘maar ik zal het blijven vertellen tot ik in de gevangenis zit’.

(Pieter Sabel)

Here’s Mr. Barnett, who goes by “Bigo,” telling the story in his own words pic.twitter.com/oSyKiCDXgy — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) 6 januari 2021

Verbetering: Op deze plek stond op donderdag 7 januari dat Jason Tankersley, hoofd van de Maryland Skinheads en neonazi, zich ook onder de Capitool-bestormers bevond. Na publicatie verschenen berichten op basis waarvan niet met zekerheid te zeggen is dat hij in het Capitool is geweest. Die bijdrage is daarom voorlopig weer verwijderd.