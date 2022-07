De PvdA blijft zeer verdeeld over Ceta: senaatsfractie trotseert boze leden

De PvdA, hier bijeen op een congres in 2020, is intern al jaren verdeeld over Ceta. Lilianne Ploumen (derde van links) was als minister voor, Lodewijk Asscher (midden) keerde zich er tegen, Mei Li Vos (tweede van links) is nu in de Eerste Kamer voor. Beeld ANP / Koen van Weel

Het verdrag is in hun ogen een bedreiging voor het klimaatbeleid en een ondermijning van de rechtsstaat. Maandag debatteert de Eerste Kamer de hele dag over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, dinsdag volgt de beslissende stemming. De regeringscoalitie heeft de steun nodig van minstens één oppositiepartij om het verdrag te redden. Zondag maakte de PvdA-fractie bekend dat ze voor gaat stemmen. De sociaaldemocraten willen nu de internationale rechtsorde niet nog verder onder druk zetten door een verdrag te torpederen met Canada, ‘een land dat net als ons land een groot voorstander van die internationale rechtsorde is.’

Ook wijst de fractie naar Duitsland, waar de linkse regeringscoalitie van Groenen en sociaaldemocraten zich onlangs ook achter het verdrag heeft geschaard. Die argumenten kunnen echter niet iedereen overtuigen. ‘Dit is buitengewoon teleurstellend, droevig en boosmakend’, aldus voormalig Tweede Kamerlid Niesco Dubbelboer, een van de motoren achter het protest tegen Ceta.

Een petitie om de senatoren alsnog tot een nee-stem te bewegen is in het afgelopen weekeinde door honderden PvdA’ers ondertekend, onder anderen door veel Statenleden, gemeenteraadsleden, voormalig Tweede Kamerleden en leden van de jongerenbeweging. ‘De Eerste Kamerfractie keert zich hiermee tegen haar eigen achterban en isoleert de PvdA ten opzichte van álle progressieve clubs in Nederland die fel tegen CETA zijn gekant’, aldus Rosanne Rootert, mede-opsteller van de petitie.

‘Tegen de tijdgeest’

De ondertekenaars van de petitie vinden dat de PvdA-senatoren de tijdgeest niet verstaan. ‘De stemming over CETA is een bepalend moment voor Europa én voor de PvdA. Het progressieve deel der natie wil ander beleid en niet nog meer macht voor multinationals. Het klimaat verdient bescherming en niet nog meer bedreiging. We verdienen meer democratie, niet minder. De wereld verdient betere handelsverdragen.’

Dat de PvdA op dit punt niet eensgezind opereert, is een publiek geheim. Het verdrag werd door toenmalig PvdA-minister Lilianne Ploumen in 2016 nog met groot enthousiasme verdedigd. Zij zag een verdrag waarvan de winst ‘voor een groot deel bij het Nederlands midden- en kleinbedrijf zou neerslaan’ en roemde de afspraken over voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid.

Enkele jaren later, onder partijleider Lodewijk Asscher, keerde de PvdA zich in de Tweede Kamer tegen het verdrag. Ploumen had het niet goed genoeg uitonderhandeld, vond de fractie. ‘Belangrijke zaken als eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn zijn niet goed geregeld.’ Uiteindelijk stemde de PvdA in de Tweede Kamer tegen, inclusief Ploumen.

Tegenover GroenLinks

De fractie in de Eerste Kamer distantieert zich nu dus weer van dat standpunt en helpt het kabinet aan de meerderheid. Daarbij trotseert ze niet alleen een deel van de eigen partij, de milieubeweging en de vakbeweging FNV (ook vice-voorzitter Kitty Jong ondertekende de petitie tegen Ceta) maar ook de bevriende fractie van GroenLinks. Beide partijen namen zich onlangs voor om hun Eerste Kamerfracties volgend jaar na de verkiezingen samen te voegen, omdat ze het in de praktijk vrijwel altijd eens zijn. Het Ceta-verdrag blijkt nu een uitzondering: GroenLinks was altijd al tegen en blijft tegen.

Dubbelboer hoopt dat de PvdA-fractie zich in het debat vandaag alsnog bedenkt. ‘De druk is groot, de fractie staat compleet alleen én aan de verkeerde kant. Ze steunt nu VVD, D66 en CDA en zal zich er rekenschap van moeten geven van dat ze zich daarmee tegen het progressieve tij keert.’