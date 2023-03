De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug. Hoe nu verder?

De plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Beeld ANP

De uitslag die woensdagavond uit de exitpolls kwam, is niet de definitieve uitslag, maar een voorlopige. Pas wanneer alle gemeenten aanstaande vrijdag hun definitieve uitslag hebben doorgegeven, stelt een centraal stembureau in iedere provincie en ieder waterschap de definitieve uitslag vast. Dit gebeurt eind volgende week.

Het bureaucratische proces dat zich vervolgens zal ontspinnen, komt voor de Provinciale Staten en de waterschappen grotendeels overeen. De kandidaten die voldoende stemmen hebben gekregen, krijgen van de centrale stembureaus te horen dat ze zijn verkozen. Maar voordat de nieuwe volksvertegenwoordigers de champagne definitief kunnen ontkurken, gaan de huidige Provinciale Staten en oude waterschapsbesturen na of zij aan alle voorwaarden voldoen. Dit heet het geloofsbrievenonderzoek.

Bijbaan

Zowel het Statenlidmaatschap als het werk voor een waterschap is geen voltijdsfunctie. Aan het werk dat deze volksvertegenwoordigers in hun overgebleven tijd doen, zijn wel voorwaarden gesteld. Beide functies mogen bijvoorbeeld niet gecombineerd worden met een ministerschap of positie als gedeputeerde. Het is ook verboden om tegelijkertijd Statenlid te zijn en in een waterschapsbestuur te zetelen. Daarnaast moeten benoemde kandidaten bijvoorbeeld aantonen dat zij de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Als alles in orde is, beginnen de nieuwe Staten en waterschappen op woensdag 29 maart, twee weken na de verkiezingen. De nieuwe Statenverkiezingen gaan vervolgens op zoek naar een coalitie, vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer. De partijen die het samen eens worden, sluiten een coalitieakkoord. Vervolgens kiezen ze drie tot zeven gedeputeerden, die het beleid als een soort ‘provincieminister’ gaan uitvoeren.

Ook ieder waterschap vormt een soort ‘kabinet’, ook wel het dagelijks bestuur genoemd. De verkozen leden van het algemeen bestuur kiezen hiervoor uit hun midden ongeveer vijf leden. Samen met de dijkgraaf, die door de landelijke regering wordt benoemd, besturen zij het waterschap.

Haast onmogelijke coalities

De leden van de twaalf Provinciale Staten moeten het vier jaar lang met elkaar zien te rooien. Vroegtijdige verkiezingen, zoals voor de Tweede Kamer wel gebeurd, zijn uitgesloten. Al maken de kiezers nog zo’n onmogelijke combinatie van partijen groot, de Statenleden moeten toch een meerderheid zien te vinden.

Wat dat in de praktijk betekent, is te zien in de provinciebesturen die zijn gevormd na de verkiezingen van 2019. Omdat haast niemand met de grote winnaar Forum voor Democratie wilde besturen, eindigden in sommige provincies wel zes partijen in de coalitie. In Noord-Brabant viel de coalitie twee keer, maar moesten dezelfde partijen in dezelfde verhoudingen op zoek naar een meerderheid.

Als de Statenleden twee maanden bezig zijn, wacht hun nog een belangrijke taak. Eind mei kiezen zij de leden voor de nieuwe Eerste Kamer. Via een ingewikkelde rekensom wordt daarbij rekening gehouden met het aantal inwoners van een provincie. Zo heeft een Statenlid dat meer kiezers vertegenwoordigd, meer invloed.