De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur: waar stem je precies voor?

Verkiezingsborden worden geplaatst in Rotterdam voor de verkiezingen op 20 maart van de Provinciale Staten en de waterschappen. Beeld ANP

Deze maand mogen 13 miljoen stemgerechtigde kiezers naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, de provinciale volksvertegenwoordiging. Maar wat doen zij precies? En wat heeft dit met de Eerste Kamer te maken? We leggen het uit in deze graphic. Parlementair journalist Frank Hendrickx vertelt in deze podcast hoe belangrijk deze verkiezingen zijn en wat er op het spel staat.

Politieke partijen maken zich ondertussen op voor de Provinciale Statenverkiezingen. Rob Jetten staat als de nieuwbakken D66-fractievoorzitter voor een vuurproef: kan hij ook stemmen trekken? Voor de PVV is afwachten geen optie meer. Want met name Forum voor Democratie vormt nu een serieuze bedreiging op de rechterflank. En dus staat Geert Wilders nu wél te trappelen om mee te doen aan politieke debatten bij NOS, RTL en EenVandaag. Denk wil met kopstuk Selçuk Öztürk een zetel veroveren in de Eerste Kamer. Forum voor Democratie maakt er geen enkel geheim van waar het op 20 maart om gaat: de verkiezingen hebben als enig belang de daaropvolgende verkiezing van de Eerste Kamer. En GroenLinks hoopt met een stevige positie in de Eerste Kamer onmisbaar te zijn bij de vorming van een nieuw kabinet.

Rob Jetten (D66).

Het eerste televisiedebat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is al achter de rug. Zes lijsttrekkers waar geen kiezer op kan stemmen debatteerden over zaken waar ze niet over gaan.

In negen provincies staan er dubbelfuncties op de stembiljetten. Kandidaten staan zowel op de kieslijst voor Provinciale Staten als op die voor de waterschappen. Vooral in Zeeland, Utrecht en Limburg is veel overlap door gebrek aan kandidaten.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans schrijft in zijn opiniestuk, met het oog op de komende Provinciale Statenverkiezingen, dat de Eerste Kamer nergens voor nodig is en zelfs een ondermijning van de democratie. Volgens Geerten Boogaard, docent staatsrecht aan de Universiteit Leiden, is de Eerste Kamer juist een zegen voor de democratie.

Leden van de Eerste Kamer. Beeld ANP

Wat stemmen politieke partijen daadwerkelijk over het raadgevend referendum, vrouwendienstplicht of orgaandonatie? Via onze stemchecker kunt u uw politieke opvattingen met het stemgedrag in de huidige Eerste Kamer vergelijken en erachter komen welke partijen het dichtst bij uw voorkeur liggen.