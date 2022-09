De problemen in de jeugdbescherming zijn weerbarstig, maar dat is geen excuus meer om niet met spoed in te grijpen

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, en Sylvana Simons (Bij1) donderdag tijdens het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen. Beeld Bart Maat / ANP

Dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet heeft gebracht wat de toenmalige regeringspartijen VVD en PvdA er in 2015 van hoopten, wordt inmiddels door vriend en vijand onderkend. Toegankelijker werd het wel bij de gemeenten, maar het is totaal uit de hand gelopen. Inmiddels doet 1 op de 7 kinderen een beroep op professionele, gesubsidieerde hulp. 25 jaar geleden ging het nog om 1 op de 27. Sinds 2015 stegen de uitgaven van 3,6- naar 5,6 miljard euro. Het stelsel slibt dicht.

Op alle niveaus wordt inmiddels nagedacht over weer een reorganisatie, maar aangezien die beter doordacht moet worden dan de vorige zal dat proces nog even duren. Op één front is dat echter onaanvaardbaar: bij de jeugdbescherming, die hoedt over kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook thuis niet meer veilig zijn en onder voogdij worden geplaatst.

De eerste zeer alarmerende signalen over fnuikende personeelstekorten, doorgeschoten bureaucratie en onaanvaardbare wachtlijsten dateren al van drie jaar geleden. Deze maand werd het code rood toen de Universiteit Leiden vaststelde dat de overheid niet meer kan garanderen dat de situatie van kinderen daadwerkelijk verbetert zodra de overheid het toezicht overneemt. Daarna volgden de Inspectie Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid met de mededeling dat zij er geen brood meer in zien om de betrokken instellingen nog op kwaliteit te controleren. Dat heeft in hun ogen geen zin zolang de overheid niet zorgt voor de minimale voorwaarden om de kwaliteitseisen te halen. ‘Als het niet lukt om kinderen te beschermen als gevolg van factoren waar instellingen geen invloed op hebben, dan zullen wij de instellingen daarop niet meer aanspreken of een maatregel opleggen.’

Een kordate reactie van verantwoordelijk minister Weerwind (D66) werd alom verwacht. Een overheid kan immers niet veel dieper ingrijpen in het leven van mensen dan door het uit huis plaatsen van hun kinderen. En er zijn dan ook niet veel situaties waarin de politieke verantwoordelijkheid om de zaken op orde te hebben zo zwaar weegt. Helaas kwam de bewindsman per brief en in het daaropvolgende Kamerdebat niet veel verder dan het uitputtend opsommen van alle ‘verbeteracties’, ‘sectorplannen’, ‘proeftuinen’, ‘toekomstscenario’s’ en ‘hervormingsagenda’s’ die al een tijdje lopen, maar die de acute crisis niet hebben kunnen voorkomen.

Natuurlijk is het een complex probleem dat niet binnen enkele maanden is opgelost. Maar de sector in nood heeft op korte termijn behoefte aan perspectief, al is het maar om te voorkomen dat nog meer hulpverleners het zinkende schip verlaten. Zoals een fatsoenlijk landelijk minimumtarief dat de wethouders de instellingen moeten betalen opdat de kwaliteit van de jeugdbescherming niet afhangt van de toevallige financiële situatie van de gemeente. Ook voor de hand ligt een harde aanwijzing vanuit Den Haag dat bij gebrek aan voldoende mankracht voorlopig de kwetsbaarste kinderen, die onder toezicht zijn geplaatst of daar tegenaan zitten, met voorrang moeten kunnen rekenen op de best mogelijke hulp.

De Tweede Kamer geeft Weerwind nog zes weken respijt. Binnen die termijn zal hij moeten laten zien dat hij de urgentie begrijpt. Anders is het deze herfst ook voor hem code rood.