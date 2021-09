De Prinsjesdagplannen voor 2022: 100 miljoen voor woningbouw, miljarden naar klimaat

Een nieuwbouwproject in Vathorst. Beeld ANP

Het klimaat

Om tegemoet te komen aan de eisen van het Urgenda-klimaatvonnis investeert het kabinet 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen.

Veel van dat geld gaat naar subsidies die huishoudens en bedrijven moet helpen ‘duurzame keuzes’ te maken. Veel bestaande subsidieregelingen worden uitgebreid. Zo kunnen consumenten een tegemoetkoming van 1000 tot 2100 euro kunnen krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp, werkt het kabinet maatregelen uit gericht op extra stimulering van (betaalbare) elektrische auto’s en helpt het kabinet bedrijven bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren.

Ook komt er een Nationaal Isolatieprogramma om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren. Een bedrag van 1,3 miljard euro komt beschikbaar voor energie-infrastructuurprojecten, zoals een warmtetransportnet in Zuid-Holland en het ombouwen van delen van het bestaande gasnet om het geschikt te maken voor waterstof.

De woningmarkt

100 miljoen extra per jaar gaat naar het aanjagen van de woningbouw, oplopend tot 1 miljard extra in 2032.

Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten voor starters en doorstromers gebruik maken van de opkoopbescherming. In gewilde gebieden kunnen huizen dan niet zomaar opgekocht worden voor de verhuur. Zo blijven er meer koopwoningen bereikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Ook in het woningbeleid staat veel in het teken van het klimaat. In de komende drie jaar is 1,3 miljard euro beschikbaar voor verduurzaming van ‘maatschappelijke’ gebouwen en de isolatie van koop- en huurwoningen.

Veiligheid

Het geld dat vrijkomt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan is voor de helft bedoeld voor ‘het weerbaarder maken van de samenleving en onze economie tegen criminele invloeden'. De andere helft is gereserveerd voor opsporing en bescherming van onder andere bestuurders, rechters en journalisten.

Voor het komend jaar is 524 miljoen euro beschikbaar, voor de jaren daarna 434 miljoen. Dat gaat onder meer naar diensten die criminaliteit moeten voorkomen, waaronder de politie en justitie, de FIOD en de Belastingdienst. Ook komt er meer budget voor het stelsel van bewaken en beveiligen. Er loopt nog een groot onderzoek van een speciale commissie die moet uitzoeken hoe mensen die bedreigd worden, beter beschermd kunnen worden.

De inlichtingendienst AIVD krijgt structureel 15 miljoen euro extra. Daarvan worden de eerste noodzakelijke investeringen gedaan in technologische innovatie om de slagkracht van de dienst te verbeteren. Het geld wordt in 2022 ook gebruikt voor verder onderzoek naar rechts-extremisme en de versterking van cybercapaciteiten. Om zicht te houden op ongewenste buitenlandse financiering van salafistische aanjagers krijgt de dienst 5 miljoen euro extra ter beschikking.

Sociale advocaten krijgen een hogere vergoeding voor hun werk. Daarvoor komt 154 miljoen euro vrij.

De zorg

2,1 miljard euro is ook in 2022 bestemd voor de coronabestrijding, zoals vaccins, testen en bron- en contactonderzoek.

Om een ‘nationale zorgreserve’ op te bouwen voor crisissituaties, wordt per jaar 5 miljoen uitgetrokken

Het eigen risico voor de zorgverzekering, het bedrag dat elke 18-plusser na ziekenhuisbezoek eerst zelf moet betalen voordat de verzekering de rekening dekt, blijft 385 euro. Het kabinet verwacht dat de gemiddeld premie voor de verplichte verzekering tegen ziektekosten 2,75 euro per maand gaat stijgen naar 121,25 euro per maand. Maar zorgverzekeraars stellen zelf hun premies vast, uiterlijk in november, waarna burgers kunnen overstappen. De gemiddelde zorgpremie wordt voor lage inkomens gecompenseerd met de zorgtoeslag. Die toeslag stijgt 3 euro per maand.

Voor de jeugdzorg die gemeenten regelen is volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar boven op de eerder aangekondigde 300 miljoen extra.

Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Tot die tijd is het verlof onbetaald.

Het kabinet trekt 22 miljoen euro uit om beter voorbereid te zijn op een pandemie. Zo komt er ‘een landelijke infrastructuur’ om de 25 GGD’s aan te sturen ten tijde van crisis.

Werk en sociale zekerheid

Voor werkenden en werkzoekenden is vanaf 1 maart een ‘Stap’-budget van duizend euro beschikbaar voor scholing.

Im werkgevers te stimuleren meer stageplekken aan te bieden, wordt 63,5 miljoen euro uitgetrokken.

Op 1 januari wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht voor nieuwkomers. Het inburgeringstraject kan sneller doorlopen worden, maar er geldt een hogere taaleis. Gemeenten krijgen in ruil voor 46 miljoen euro een belangrijke rol bij het begeleiden van migranten.

Kleine werkgevers gaan per 1 januari minder betalen voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Tot nu toe betaalden zij net zoveel als grote bedrijven. Het risico voor werknemers bij kleine bedrijven om arbeidsongeschikt te worden is traditioneel lager dan bij grote bedrijven.

De koning

Koning Willem-Alexander verdient volgend jaar voor het eerst meer dan een miljoen euro. Het inkomensdeel van zijn ‘uitkering’ stijgt van 998.000 euro naar 1.007.000 euro. Daarnaast ontvangt hij voor ‘personele en materiële uitgaven’ 5.125.000 euro. Vorig jaar was dat 5.059.000 euro.

Het inkomen van koningin Máxima stijgt van 396 duizend euro naar 400 duizend euro, dat van prinses Beatrix van 564 duizend euro naar 569 duizend euro. De bedragen zijn belastingvrij. De stijgingen zijn een gevolg van wettelijk bepaalde indexering. Bij elkaar is voor de vier Oranjes die recht hebben op een vergoeding ruim 10 miljoen euro gereserveerd.