De Prinsjesdagplannen van 2021: de economie groeit, 100 miljoen voor woningbouw, miljarden naar klimaat

Een nieuwbouwproject in Vathorst. Beeld ANP

• Het kabinet gaat uit van een forse economische groei van 3,5 procent in 2022.

• De koopkracht blijft voor bijna alle groepen gemiddeld vrijwel gelijk.

• Dat geldt ook voor de werkloosheid: die blijft hangen rond 3,5 procent.

• De coronacrisis en de enorme overheidsuitgaven ijlen wel na in het huishoudboekje van minister Hoekstra: het begrotingstekort loopt op tot 18,9 miljard.

• Gedwongen door het Urgenda-vonnis trekt het kabinet 6,8 miljard euro extra uit voor het klimaatbeleid, het leeuwendeel gaat naar subsidies voor vergroening. Ook komen er honderden miljoenen extra voor bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, tot op wijkniveau.

• 100 miljoen extra per jaar gaat naar het aanjagen van de woningbouw.

• Het eigen risico voor de zorgverzekering, het bedrag dat elke 18-plussers na ziekenhuisbezoek eerst zelf moet betalen voordat de verzekering de rekening dekt, blijft 385 euro.

• Het kabinet verwacht dat de premie voor de verplichte verzekering tegen ziektekosten 2,75 euro per maand gaat stijgen naar 121,25 euro per maand. Maar zorgverzekeraars stellen zelf hun premies vast, uiterlijk in november, waarna burgers kunnen overstappen. De gemiddelde zorgpremie wordt voor lage inkomens gecompenseerd met de zorgtoeslag. Die toeslag stijgt 3 euro per maand.

• Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Tot die tijd is het verlof onbetaald.

• Voor werkenden en werkzoekenden is vanaf 1 maart een ‘Stap’-budget van duizend euro beschikbaar voor scholing.

• Op 1 januari wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht voor nieuwkomers. Het inburgeringstraject kan sneller doorlopen maar er geldt een hogere taaleis. Gemeenten krijgen in ruil voor 46 miljoen euro een belangrijke rol bij het begeleiden van migranten.

• Kleine werkgevers gaan per 1 januari minder betalen voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Tot nu toe betaalden zij net zoveel als grote bedrijven. Het risico voor werknemers bij kleine bedrijven om arbeidsongeschikt te worden is traditioneel lager dan bij grote bedrijven. Voor kleine bedrijven is 450 miljoen euro beschikbaar om zich bijvoorbeeld te verzekeren tegen de kosten van langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

• Voor de jeugdzorg die gemeenten regelen is volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar bovenop de eerder aangekondigde 300 miljoen extra.

• Voor programma’s ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ is in 2022 5 miljoen euro beschikbaar en voor ‘Kansrijke Start’ dat zich richt op zwangere vrouwen, 7 miljoen euro. Er is 5,5 miljoen euro beschikbaar voor ‘113 Zelfmoordpreventie’.

• Het kabinet trekt 22 miljoen euro uit om beter voorbereid te zijn op een pandemie. Zo komt er ‘een landelijke infrastructuur’ om de 25 GGD’en aan te sturen ten tijden van crisis, er wordt een ‘plan opgesteld om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën'. Dat moet het ‘aanpassingsvermogen’ en ‘zelfvoorzienendheid’ vergroten. Er wordt geïnvesteerd in de publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling en productie van vaccins, geneesmiddelen en medische technologie.

• Er komt ‘subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging’ van 57 miljoen euro. Die moet samenwerking in de wijk stimuleren en administratie verminderen.

• 14 miljoen euro subsidie moet e-health thuis stimuleren voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben.

• De AOW-uitkeringen kosten volgend jaar 42,4 miljard euro. Dat is bijna de helft van de 93,3 miljard euro die volgend jaar aan alle sociale zekerheidsregelingen wordt uitgegeven. De in omvang tweede post is de 14,3 miljard euro voor uitkeringen aan langdurig arbeidsongeschikten - WIA, WAO, WAZ, Wajong.