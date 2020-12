De Primera is open, maar je kunt er geen rouwkaartje kopen – alleen de postzegel. ‘Dat is toch schrijnend?’

Deze Primera in Den Bosch mag vanaf vandaag alleen postzaken afhandelen en geen producten verkopen als kranten, rouwkaarten en sigaretten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maaike Neuféglise krijgt er nog tranen van in haar ogen. ‘Een oudere vrouw kwam vanmorgen voor een rouwkaart’, vertelt de eigenaar van de Primera-winkel in de binnenstad van Den Bosch. ‘Nee mevrouw, die mag ik u niet verkopen. U kunt hier alleen de postzegel kopen. Dat is toch schrijnend?’

De kleine tabakswinkel niet ver van het Bossche treinstation is ook bezorg- en afhaalpunt van Post NL. En dus is de Primera op de eerste dag van de lange lockdown gewoon open. Bij de deur staat een ingenieus stoplicht met de kleuren groen en rood om de klantenstroom te reguleren. Met daarbij de mededeling: alleen open voor postzaken.

Eurojackpot

‘Kan ik nog wel m’n eurojackpot kopen?’, probeert een man bij binnenkomst. ‘Nee, daarvoor zijn we helaas gesloten. Dat moet u maar online proberen’, antwoordt Neuféglise. Een minuut later komt een hoestende mevrouw voor een pakje sigaretten – ook zij krijgt nul op het rekest. De tabaksartikelen liggen veilig opgeslagen achter de gesloten deuren van een vitrinekast.

Achter de toonbank ligt een stapel Volkskranten. ‘Mogen we ook niet verkopen’, verzucht Neuféglise. ‘We hebben een kring vaste klanten die elke dag een krantje komt kopen. Ze worden wel aangeleverd, maar ze moeten in de winkel blijven. De klanten moeten we doorverwijzen naar Albert Heijn of het tankstation.’

Hetzelfde geldt voor tijdschriften, condooms, inktcartridges, batterijen, verjaardags- of cadeaukaarten – allemaal tijdelijk niet te koop. ‘Ik vind het wel een beetje krom’, zegt de Primera-winkelier. ‘We zijn gewoon open voor postzaken. Maar als iemand meteen even een staatslot wil halen, moeten we nee verkopen. Terwijl ze bij het Kruidvat gewoon verkocht mogen worden.’

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Slecht geslapen

Na de persconferentie van premier Rutte heeft de brancheorganisatie voor de tabaks- en gemaksdetailhandel NSO nog contact opgenomen met de rijksoverheid: wat te doen met de winkels die ook afhaal- en bezorgpunt voor post en postpakketten zijn? Maandagavond laat kreeg Neuféglise een mail van NSO: de uitkomst was dat ze alleen voor postzaken open mochten zijn.

‘Ik heb er echt slecht van geslapen en was al om half vijf wakker’, zegt ze. ‘Hoe moeten we dit in goede banen leiden? En hoe overleven we dit?’ Ze wijst op een rij inktcartridges aan de wand, die ze niet mag verkopen. ‘Mensen moeten toch printen thuis. Dus bestellen ze zo’n inktcartridge voortaan bij 123inkt of een andere webshop – en kunnen ze dat bij ons ophalen. Voor zo’n pakketje krijgen wij 17 cent van Post NL. Tel uit je winst.’

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Designmondkapjes

Als een jonge vrouw zonder mondkapje de winkel komt binnenlopen om een postpakket af te geven (‘Ben hem vergeten, kan toch wel even?’), wordt ze streng toegesproken door Neuféglise. ‘Dan moet ik u verzoeken de winkel te verlaten’, reageert de winkelier. Een andere klant redt de vrouw door haar een schoon wegwerpmondkapje uit eigen zak aan te bieden.

‘Dan kookt mijn bloed’, zegt Neuféglise. ‘Zulke mensen snappen het nog steeds niet. En daardoor zitten wij nu vijf weken in lockdown. Wat ook zeer doet: we hebben een heel assortiment aan design-mondkapjes. Mogen we ook niet verkopen.’

Haar man Guido heeft net een zakelijke bestel-app op zijn telefoon geïnstalleerd. Dan kunnen klanten Primera-producten bestellen via Whatsapp of mail. ‘Ze kunnen het dan langs de formele weg laten bezorgen bij het dichtstbijzijnde servicepunt van Post NL’, aldus Neuféglise. ‘Maar als wij dat zijn, betekent het wel dat je een reeks extra bewegingen krijgt die je juist in deze crisis niet wilt hebben. Wij zouden zulke bestellingen ook van de ene naar de andere kant van de toonbank kunnen schuiven.’