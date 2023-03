De prijzen stijgen weer: ‘Ik tik tegen code rood aan. De piekernachten komen eraan’

De nieuwe prijsverhogingen laten zich vooral voelen bij de inkopen in de supermarkt. In winkelcentrum De Passage in Breukelen keren ze de dubbeltjes om.

Wim van Merkesteijn (53, rondvaartschipper in Amsterdam) en Jamie van Merkesteijn (23, student en klantadviseur bij de Rabobank)

Van Merkesteijn sr: ‘Studenten kunnen maar net hun broek ophouden en dan komt de gemeente ook nog eens met waterschapsbelastingen aanzetten van een paar honderd euro. Ik kom uit Amsterdam en durf hardop te zeggen dat misdaad loont. Probeer dan maar een student wijs te maken dat ze een vak moeten gaan leren. Ze kunnen nauwelijks meer een brood kopen, terwijl een schoffie in een dikke Mercedes wegrijdt.’

Van Merkesteijn jr: ‘Mijn vader moet steeds vaker bijspringen. Hij heeft bijvoorbeeld nu mijn boodschappen betaald. Dan denkt iedereen weer dat ik een typische student ben. De prijzen blijven maar stijgen, ook een student die goed met geld om kan gaan houdt dat niet bij. Mijn vader is ook geen eindeloze geldpot.’

Van Merkesteijn sr: ‘Kleine bedrijven gaan over de kop, maar bij de supermarkten hangen de vlaggen uit. Die maken miljoenen euro’s winst. Supermarkten hebben nooit te klagen gehad. Daar was het tijdens de coronatijd ook druk.’

Barou Mohammed (62, werkloos)

‘Mensen met een goed inkomen beseffen niet hoe erg armere gezinnen aan de afgrond staan. De energierekening rijst de pan uit, daar komt de huur nog bij. Ik kom met een steeds kleiner tasje de winkel uit en daar ben ik dan bijna 100 euro voor kwijt. Mijn familie krijgt het niet meer rond. Dat is heel frustrerend. Elk dubbeltje moeten omkeren is niet goed voor je gezondheid.

‘Ik koop nu minder groente en fruit. Ik ken mensen die geen oog meer dicht doen. Ik kan niet meer naar de sportschool. Daardoor zie ik mijn vrienden daar ook niet meer. Mijn gezondheid is slecht. Ik kom al moeilijk rond. Ik zou liever op iets anders bezuinigen, maar dat kan niet meer. Ik tik tegen code rood aan. De piekernachten komen eraan. En ik ben niet de enige die dat heeft.’

Wil Elsink (69, gepensioneerd):

‘Alles is natuurlijk wel duurder geworden. Ik eet graag paprika, dat doe ik nu nog wel maar minder. Mijn man en ik zijn het zuinige leven gewend. Ik ben van net na de oorlog. Ik heb nog armoe meegemaakt. Dat mijn moeder voor zeven kinderen met een pond gehakt de week moest doorkomen. Daar is dit niets bij.

‘Wij moesten hard werken toen onze kinderen nog studeerden, toen was het echt aanpoten. Maar die ergste tijd hebben wij gehad. Nu genieten we. We hebben zelfs een boot. Ik heb het meer te doen met jonge gezinnen die minder goed rondkomen. Die komen nu in de problemen.

‘Mijn eigen dochter woont hier langs het water. Die heeft wel last van de energiekosten en de dure boodschappen. Gelukkig hebben zij wel genoeg. Hulp hebben ze niet nodig. Ze moeten het met wat minder van alles doen.’

Michael Dunbavand (45, uitkering):

‘Het is schandalig. Je ziet vaak oudere mensen bij de kassa staan die niet kunnen betalen. Dan zeg ik: ‘Laat maar zitten, ik betaal het wel.’ We zijn op de wereld gekomen om elkaar te helpen toch? Als je het slecht hebt, heb je het slecht. Ik heb het goed, daar mogen anderen van meeprofiteren.

‘Met de inflatie zie ik steeds vaker armoede bij ouderen. Dat ze op een gegeven moment bij de Chinees gaan werken, bestellingen gaan rondbrengen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dan zit je op je AOW, moet je bij de Chinees gaan werken. Dat is te krom voor woorden.

‘Toch hoor je er maar weinig mensen over klagen. Dat komt door schaamte dat je geen geld meer hebt, denk ik. Ik zorg ervoor dat mijn kind er zo min mogelijk van merkt. Ik heb net een fiets voor haar gekocht. Je kunt beter iets voor jezelf weglaten, dan je kind tekortdoen.’

Aleyna Isbilen (18) en Ome Masovich (23) (beiden werkzaam bij de McDonald’s)

Isbilen: ‘Zelfs de Lidl en de Dirk zijn duurder geworden. Bij de McDonald’s betalen ouderen met de 65+-korting nog steeds bijna dubbel zoveel voor koffie. Dat vind ik echt onzin.’

Masovich: ‘De Tweede Kamer is meer bezig met de oorlog in Oekraïne; hoe we de mensen in Oekraïne gaan helpen. Ze mogen zich eerst eens iets meer druk gaan maken om ons.’

Isbilen: ‘Oekraïners worden gewoon voorgetrokken. Je ziet dat mensen die veertig of vijftig jaar in Nederland hebben gewerkt het nu moeilijk krijgen. Dat is niet eerlijk. Mensen gaan dat bij de verkiezingen laten zien. Ik ga stemmen voor de PVV, voor Geert Wilders. Die zegt dit ook.’

Masovich: ‘Ik heb sowieso geen vertrouwen meer in de regering. Ze roepen allemaal dat ze ons gaan helpen. Maar daar zie ik niks van. Alles wordt duurder. Dan kan je beter in een land als Servië wonen, waar ik vandaan kom. Daar is echt armoede, maar de mensen zijn gelukkig.’