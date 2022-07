De presidentsverkiezing van woensdag wordt een eerste test voor de eenheid in Sri Lanka

Bellenblazen in Colombo, Sri Lanka, zondag. De rust is teruggekeerd in het land. Beeld AP

Zaterdag kwam het parlement in een ultrakorte spoedzitting bijeen, om het aftreden van de gevluchte president Gotabaya Rajapaksa te accepteren. Kandidaten voor het presidentschap hebben nog tot dinsdag om zich aan te melden. Tot dusver hebben vier politici dat al gedaan. De belangrijkste van die vier is interim-president Ranil Wickremesinghe, hoewel ook zijn populariteit danig is aangetast.

Toen demonstranten een week geleden het presidentieel paleis en de residentie bestormden, staken zij ook de woning van Wickremesinghe in brand. Zij beschouwden hem als een handlanger van de familie Rajapaksa, die met wanbeleid, megalomane projecten en corruptie de economie in Sri Lanka had verwoest.

Na het aftreden van Gotabaya Rajapaksa’s broer Mahinda als premier zette de president veelvoudig ex-premier Wickremesinghe in als interim-premier, en toen Gotabaya zelf na aanhoudende protesten eindelijk ook aftrad werd Wickremesinghe automatisch interim-president. Een woordvoerder van de organisatoren van de protesten zei toen tegen persbureau AFP dat hij van plan was de acties nu op Wickremesinghe te willen richten.

Stiekem het land uit

Dat is tot nu toe uitgebleven. Nadat Gotabaya woensdag stiekem het land had verlaten en later vanuit Singapore zijn aftreden bekendmaakte, is het langzaam weer rustig geworden in het land. Demonstranten zijn vertrokken uit de bezette paleizen. Wickremesinghe heeft zondag met het oog op de komende presidentsverkiezingen de noodtoestand uitgeroepen, en leger en politie opdracht gegeven de rust verder te handhaven.

Colombo, zondagmiddag. Beeld AFP

Hij kondigde ook aan dat hij een deel van het noodbudget van augustus zou gebruiken voor voedsel voor de armlastige bevolking. Brandstof gaat op de bon; brandstofpasjes geven recht op een quotum aan brandstof. Daarmee wordt een noodverband gelegd voor de meest acute problemen waarmee de eilandstaat kampt. Ook werd bekend dat Sri Lanka nog steeds gesprekken voert met Rusland over de levering van nieuwe brandstof.

Door het wanbeleid van de Rajapaksa’s was de kas van het land uitgeput. Alle buitenlandse valuta die nodig waren voor import van brandstof, medicijnen en voedsel waren op, wat leidde tot lege schappen en eindeloze rijen voor de tankstations. Zondag precies 100 dagen geleden, op 9 april, gingen de Sri Lankanen voor het eerst de straat op om tegen het economisch wanbeleid te protesteren.

Climax van het protest

Het aarzelende protest zwol aan en beleefde zijn climax toen op zaterdag 9 juli een onafzienbare menigte de presidentiële gebouwen binnendrong. President Gotabaya Rajapaksa was toen al ondergedoken. Hij vloog woensdag stiekem met een marinevliegtuig naar de Maldiven en vloog donderdag door naar Singapore.

Demonstranten hebben het presidentieel paleis bezet en vieren feest. Beeld REUTERS

De protesten tegen de armoede leidden tot ongekende eenheid in Sri Lanka, dat ooit verscheurd werd door een jarenlange burgeroorlog. Leden van alle etniciteiten – de Singalese meerderheid, en de Tamil- en moslimminderheid – sloten zich aan bij de demonstraties.

De presidentsverkiezing van woensdag wordt een eerste test voor de eenheid en voor de rust. Het parlement wordt nog steeds gecontroleerd door de partijen van de Rajapaksaclan en Wickremesinghe. Hierdoor lijken de kandidaten, oppositieleider Sajith Premadasa, Anura Kamara Disanayake van de Marxistische partij JVP, en Dullas Alahapperuma, die zich heeft afgesplitst van Rajapaksa’s SLPP weinig kans te maken. De druk van de protestbeweging kan echter misschien nog een rol van betekenis spelen.