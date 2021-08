De premier van Australië is een spijkerharde doordouwer die gedijt bij weerstand

Premier Scott Morrison tijdens een persconferentie over het covid-19-beleid, op 9 juli 2021 in Sydney, Australië. Beeld Getty Images

Bijstandsmoeders noemde hij ooit ‘profiteurs’ en klimaatactivisten mensen met ‘een pathologische, ideologische angst voor steenkool’. Slechts één keer had Scott Morrison (53) echt spijt van zijn scherpe tong, dat was toen hij in 2011 als oppositielid ageerde tegen het feit dat nabestaanden van vijftig in Australische wateren verdronken asielzoekers op kosten van de regering naar de begrafenis werden gevlogen. Morrison noemde het ‘verspilling van belastinggeld’ tot hij inzag dat die opmerking ongevoelig overkwam.

Toen hij in 2013 zelf minister van immigratie werd, was hij spijkerhard en dat bleef hij: al kreeg zijn beleid karrevrachten internationale kritiek, door Morrison komen migranten en vluchtelingen die per boot naar Australië komen, er niet meer in. Op latere posten - sociale zaken en financiën - ontpopte de doordouwer zich echter tot een kundig bestuurder, die heeft leren luisteren en sorry zeggen.

Wit, welgesteld en wonderen

Morrison, nu drie jaar premier, is een typisch product van de buitenwijken van Sydney: wit, welgesteld, op zijn 21ste getrouwd met zijn eerste liefde, vader van twee dochters en trouw lid van de Pinkstergemeente. Hij zegt in wonderen te geloven sinds de geboorte van zijn kinderen, want het echtpaar Morrison kampte met vruchtbaarheidsproblemen.

Zijn moeder pronkte met kleine Scott, door hem te laten acteren in reclamefilmpjes. Zijn vader, een politieman, hield hem kort. Surfen mocht niet omdat de surfscene bekendstond om uitspattingen met drank, rockconcerten waren verboden wegens het risico op drugsgebruik.

Morrison flirtte na zijn studie economie kortstondig met het idee theoloog te worden, maar na bezwaren van zijn vader ging hij werken in de marketing, vooral in het toerisme. Uit die tijd stamt de bijnaam ‘Scotty van Marketing’. Tegenwoordig wordt hij ScoMo genoemd.

Leren leven met covid

Morrison kwam in de Australische politiek in 2018 als compromiskandidaat bovendrijven en werd premier. Hij blijft soms onhandig, op het lompe af. Deze week bijvoorbeeld, toen Morrison de bevolking opriep ‘te leren leven met covid'. Voor de heropening van Australië ligt al sinds juli een plan klaar. Als 70 tot 80 procent van de bevolking is ingeënt, is het afgelopen met lockdowns.

Dat plan stuit nu op bezwaren van Australiërs die gewend zijn geraakt aan de bescherming van het strikte corona-beleid. Daardoor is Australië minder hard getroffen dan andere ontwikkelde landen: de cijfers zijn met zo’n 44.600 gevallen en 984 doden relatief laag, maar vrijwel hermetisch gesloten grenzen, lockdowns en een reisverbod tussen staten zijn ‘geen houdbare manier van leven’, aldus Morrison. Om zijn argumenten kracht bij te zetten verwees de premier naar The Croods, een tekenfilm over wezens die zich uit angst voor natuurrampen in hun grot schuilhouden.

Leuk dat de belevingswereld van mensen met kinderen uit tekenfilms bestaan, sneerden parlementariërs dinsdag, maar ondertussen voelen inwoners van New South Wales zich weggezet als holbewoners, uitgerekend op een moment dat ze worstelen met recordaantallen besmettingen. West-Australië en Queensland, gebieden die vrijwel corona-vrij zijn, vrezen dat Morrisons ‘leven met covid’ uitdraait op doodgaan aan covid. Ze dreigen dwars te liggen bij zijn heropeningsplan. In steden als Sydney en Melbourne gingen honderden demonstranten juist de straat op omdat ze hun vrijheid terug willen, terwijl een derde golf van de uiterst besmettelijke deltavariant daar tot wekenlange lockdowns leidt.

Blunders met een boemerang-effect

Morrison roept nu bij iedereen weerstand op, waarbij zijn eerdere blunders bij het vaccinatieprogramma als een boemerang terugkomen. Te lang op één paard (Astra Zeneca) gewed, te weinig andere vaccins besteld, onduidelijke voorlichting: de verwarring leidde tot uitstelgedrag bij de bevolking, die zich veilig waant door de lage coronacijfers en wil wachten tot er meer keuze uit vaccins is. Het resultaat is dat slechts dertig procent van de volwassen Australische bevolking volledig is gevaccineerd. In het huidige tempo is pas in december tachtig procent van de bevolking ingeënt. Morrison houdt echter vast aan heropening in november. Het wordt een waagstuk voor die tijd alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen – of gewoon zijn plan door te douwen.