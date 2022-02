De politieke schuldvraag over de corona-aanpak komt later pas, maar nu al moet minister De Jonge het ontgelden

Minister Hugo de Jonge, woensdag in de Tweede Kamer. Hij was het gezicht van de corona-aanpak, inmiddels is hij minister voor Wonen. Beeld Bart Maat / ANP

Zijn de verpleeghuizen in de eerste maanden van de coronacrisis in 2020 over het hoofd gezien? Nee, vindt toenmalig coronaminister Hugo de Jonge. Ja, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die spreekt van een ‘stille ramp’. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden de ramp allesbehalve ‘stil’ en willen snel beginnen met een parlementaire enquête.

Het woensdag gepresenteerde OVV-onderzoek gaat over de eerste maanden van de crisis, van maart tot september 2020. Eensgezindheid over de aanpak kenmerkte die periode. De conclusie dat Nederland slecht was voorbereid op een pandemie is al eerder getrokken. Ook kritiseert de Onderzoeksraad de crisiscommunicatie. Die was ‘eenzijdig’. De persconferenties werden weliswaar goed bekeken maar waren ingewikkeld voor mensen die slecht Nederlands spreken.

De Onderzoeksraad vermijdt in zijn rapport de schuldvraag. ‘Wij zijn niet van schuld en boete’, aldus voorzitter Jeroen Dijsselbloem woensdag bij de presentatie. Hij wil vooral signaleren wat niet goed ging, wat verbeterd moet worden. Voor de schuldvraag verwijst hij naar de aanstaande parlementaire enquête.

Schandvlek

Niet alle partijen in de Kamer willen daarop wachten met conclusies. Vooral de vaststelling van de OVV dat de bewoners van de verpleeghuizen te lang in eenzaamheid aan hun lot werden overgelaten, leidt opnieuw tot woede bij oppositiepartijen. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen was helemaal geen sprake van een ‘stille ramp’. ‘Want wij hebben hier elk debat aandacht voor gevraagd, maar het kabinet wilde niet luisteren en werd dan zelfs boos.’ Dat medewerkers in verpleeghuizen in die eerste fase zonder beschermingsmiddelen moesten werken, vindt Marijnissen ‘de grootste schandvlek in de corona-aanpak van het kabinet’.

Hugo de Jonge, lange tijd de verantwoordelijke minister, verwerpt de conclusie van de OVV fel. De Jonge vindt dat in het onderzoek de ‘samenhang tussen bepaalde onderwerpen’ uit het zicht is geraakt. Door specifiek te kijken naar verpleeghuizen ‘raakt de wezenlijke verbinding tussen het bredere beleid en de specifieke maatregelen buiten beeld’.

Algemene maatregelen hadden ook effect op de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg, betoogt De Jonge. ‘Dit werpt ook een ander licht op de conclusie dat de situatie in verpleeghuizen onvoldoende aandacht kreeg, nog afgezien van het feit dat juist vroeg in de crisis is besloten tot het bezoekverbod, een van de meest ingrijpende maatregelen tijdens de gehele coronacrisis.’ Om eraan toe te voegen: ‘Dit verbod werd van kracht één dag voordat het plan werd gelanceerd om de patiëntenspreiding in de ziekenhuizen landelijk aan te sturen.’

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem en zijn Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben felle kritiek op de bestuursstijl van minister De Jonge. Beeld Freek van den Bergh

Bestuursstijl

De Jonges bestuursstijl moet het in het rapport ontgelden. Er is ‘een terugkerend patroon waarin de minister van VWS besluiten neemt en toezeggingen doet terwijl nog niet duidelijk is of en hoe die te realiseren zijn (...) De onderliggende bedoeling daarvan is om uitvoerende partijen te stimuleren om zover mogelijk te gaan in hun prestaties. Inherent aan deze werkwijze is dat een bestuurder grote druk zet op partijen in de uitvoering en – als de uitvoering trager gaat of mislukt – het risico neemt dat de samenleving het vertrouwen verliest in verdere besluiten en toezeggingen.’

Toch oordeelt de OVV over het algemeen genomen mild over de aanpak in die eerste maanden: er waren grote onzekerheden en iedereen heeft naar beste vermogen hard gewerkt. Of dat zo zal blijven in de vervolgonderzoeken is de vraag. Want die gaan over de periode van september 2020 tot juli 2021 en een derde onderzoek over de periode daarna. In die tijd zijn veel keuzes gemaakt die indertijd al ter discussie stonden: van de hernieuwde sluiting van de scholen, het achterblijvende testbeleid en de invoering van de avondklok tot de trage start van de vaccinatiecampagne en daarna de boosters. Naast verklaringen die de OVV daarvoor zal leveren en suggesties voor verbeteringen, zal daarover toch ook de schuldvraag aan de orde komen.