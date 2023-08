De politieke generatiewissel raakt zelfs de SGP: Kees van der Staaij verlaat het toneel

Kees van der Staaij. Beeld Brunopress

Van der Staaij voert vooral privéredenen op voor zijn vertrek. Het Kamerlidmaatschap heeft veel van hem en zijn gezin gevraagd. ‘Het waren tropenjaren. Al met al ben ik sterker gaan verlangen naar iets meer luwte, iets meer focus, iets meer leven buiten de opslokkende wereld van de politiek.’

De oude SGP kent een traditie van langdurig partijleiderschap. Van der Staaij was pas de zevende partijleider in het 105-jarig bestaan. Hij nam het fractievoorzitterschap in 2010 over van Bas van der Vlies, die het op zijn beurt sinds 1986 had gedaan.

Van der Staaij gaat de geschiedenisboeken in als de man die de SGP meer invloed bezorgde dan ooit tevoren. Dankzij het almaar verder versnipperende politieke landschap kwam de SGP – die eind 20ste eeuw door veel andere partijen nog vooral werd behandeld als een politiek curiosum – in de loop van deze eeuw steeds nadrukkelijker in beeld als steunpilaar voor kabinetten op zoek naar meerderheden in het parlement. Vanaf zijn aantreden omarmde premier Rutte de SGP meteen.

Abortus en euthanasie

Zo transformeerde de SGP als vanzelf van splinterpartij tot pijler van hele reeksen politieke akkoorden. Altijd hield Rutte, bewust of onbewust, rekening met de gevoeligheden in orthodoxe kringen, aangezien Van der Staaij altijd weer nodig bleek om grote wetsvoorstellen of sociaal-economische hervormingen in een van de Kamers aan een meerderheid te helpen. Het was een belangrijke reden dat de kabinetten-Rutte I, II en III pas op de plaats maakten met het streven naar veranderingen in de abortus- en euthanasiewetgeving.

Nu Van der Staaij vertrekt, is PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer als laatste over van de lichting 1998. Pieter Omtzigt is van 2003 en daarmee de tweede in dienstjaren. Van der Staaij heeft altijd gepleit voor meer ervaring in de Kamer, maar meent dat hij zijn bijdrage wel heeft geleverd. ‘Ik geloof niet dat het de beste weg is om de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden op te krikken door het nog lánger laten zitten van Kamerleden die al 25 jaar dit ambt vervullen.’

Van der Staaij blijft in de Kamer tot de verkiezingen, maar draagt het fractievoorzitterschap begin september al over aan Chris Stoffer, Kamerlid sinds 2018. Stoffer (1974) groeide op in Elspeet en studeerde civiele techniek aan de Universiteit van Twente.

Van der Staaij gaat nadenken wat zijn volgende stap wordt in het leven. ‘Bovenal wil ik het in Zijn Hand leggen, Die mij steeds de kracht en de vreugde heeft willen geven en aan Wie ik voor alles heel veel dank verschuldigd ben.’