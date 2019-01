De plasticvanger van Boyan Slat is kapot, operatie Ocean Cleanup tijdelijk stilgelegd

The Ocean Cleanup.

De 600 meter lange plasticvanger, die vorig jaar oktober onder grote internationale belangstelling vanuit San Francisco naar open zee werd gesleept, is kapot. Een 18 meter lang uiteinde van de drijvende buis is losgeraakt van de rest van het systeem. Toen dat afgelopen weekend werd geconstateerd door de bemanning van een observatieschip is besloten de installatie naar Hawaii te brengen voor reparatie. Mogelijke oorzaken van het falen zijn materiaalmoeheid en plaatselijke belasting van de buis, zo meldt Slat op zijn weblog.

Het is de tweede tegenvaller in korte tijd voor de jonge uitvinder. Vorig maand bleek dat de U-vormige installatie geen plastic vasthoudt. Dat euvel zou worden verholpen door de vorm van de buis te veranderen om de snelheid waarmee de installatie zich door het water verplaatst te vergroten. Maar ook dat probleem is nog niet opgelost.

Pionieren

Slat laat weten teleurgesteld te zijn, maar blijft optimistisch. ‘We hoopten langer op zee te blijven om meer data te verzamelen voor de interactie tussen plastic en het opruimsysteem. Tegelijkertijd beseffen we dat tegenslagen als dit onvermijdelijk zijn als je pioniert met nieuwe technologie. In de haven hebben we de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen aan het systeem en het probleem van het vasthouden van het plastic op te lossen.’

Dit is een ‘mix van goede en niet zo goede ontwikkelingen’, stelt een woordvoerder van Slats organisatie, The Ocean Cleanup. ‘Het betekent dat we waarschijnlijk enige vertraging zullen oplopen. Het betekent ook dat we het systeem verdergaand kunnen aanpassen dan we op zee zouden kunnen doen. Mogelijk wordt een oplossing voor het niet-vasthouden van het plastic nu eerder bereikt.’

Vuilnisbelt

Na reparaties en aanpassingen gaat de plasticvanger terug naar dat deel van de oceaan waar het plasticafval zich heeft verzameld, aldus de woordvoerder. Tot nu toe is 2.000 kilo plastic opgeveegd, veel minder dan gehoopt. Dat afval wordt aan land gebracht voor recycling.

Slat wil een immense hoeveelheid plastic opruimen die zich heeft opgehoopt in een uitgestrekt gebied tussen Hawaii en de Amerikaanse westkust. Daar drijft volgens schattingen 80 duizend ton plastic. Slat hoopt deze zogeheten Great Garbage Patch in vijf jaar voor de helft op te ruimen. Daarvoor zijn volgens hem zestig soortgelijke plasticvangers – buizen met een scherm eronder – nodig.

De methode van Boyan Slat wordt zowel bejubeld als bekritiseerd. Voorstanders prijzen de innovatieve aanpak, critici vinden onder meer dat het probleem van de plasticvervuiling beter kan worden bestreden op land en in rivieren en door vermindering van de plasticproductie.