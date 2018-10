De Persgroep neemt vergelijkingssite Independer over

Mediaconcern de Persgroep neemt Independer over van verzekeringsconcern Achmea. Hoeveel de Persgroep voor de marktleider in vergelijkingssites, is niet bekendgemaakt.

De Persgroep breidt met deze overname zijn onlinediensten flink uit. Het Belgische mediabedrijf, in Nederland eigenaar van onder andere de Volkskrant, het AD en Q Music, heeft al sites voor banenzoekers (Nationale Vacaturebank en Intermediair), voor autozoekers (Autotrack) en consumentensites voor elektronica (Tweakers en Hardware.info). Met Independer krijgt de Persgroep in Nederland nu ook een dienst die zich toelegt op de geldzaken van consumenten.

In België naam het concern de afgelopen jaren al enkele vergelijkingssites over: de grootste vergelijker van spaarproducten (Spaargids) en de grootste in energie (Mijnenergie).

Vergelijken financiële producten

Independer werd opgericht in 1999 door Edmond Hilhorst en Diederik de Groot. Ze begonnen met het vergelijken van enkele financiële producten, met name hypotheken, spaarrekeningen, en de destijds populaire koopsompolissen. Inmiddels kunnen via Independer ook verzekeringen worden vergeleken, aanbieders van medische zorg zoals tandartsen en fysiotherapeuten, en last but not least: de zorgverzekeringen. Vorig jaar begon Independer ook met het vergelijken van pensioenaanbieders.

In 2007 nam NPM Capital een flink pakket aandelen, en in 2011 nam zorgverzekeraar Achmea (van Zilveren Kruis) een meerderheid. Sinds 2016 is Achmea de enige aandeelhouder.

De afgelopen jaren kwam er veel kritiek op Independer: het bedrijf zou niet onafhankelijk zijn, en zich laten gebruiken als een instrument om verzekeringen van Achmea aan te prijzen, met name de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis. Independer verweerde zich wel tegen die kritiek, maar daarmee verstomde die nooit. Mogelijk verwacht Independer minder moeizaamheid bij de Persgroep.

Het contact tussen het Belgisch mediabedrijf en Independer kan niet moeilijk geweest zijn. Fons van Westerloo, voormalig bestuurder van eerst SBS en daarna van RTL in Nederland, is president-commissaris bij Independer, en commissaris bij de Persgroep Nederland.

Belangrijk voor keuze consumenten

Independer was een van de eerste vergelijkingssites, en op zijn minst een van de grootste. De grootste concurrenten zijn Pricewise, Consumentenbond, Hoyhoy en Zorgkiezer. De vergelijkingssites zijn belangrijk voor de keuze van consumenten. Producten als zorgverzekeringen hypotheken zijn zo ingewikkeld dat de doorsnee consument er niet in slaagt de informatie op een rijtje te zetten. Dat doen de vergelijkingssites. Die hebben dan ook een groot marktaandeel in een aantal markten.

Drie jaar geleden maakten vier vergelijkingssites voor zorgverzekeringen (Independer, Hoyhoy, Zorgkiezer, Pricewise) bekend samen 90 procent van de markt in handen te hebben. Dat wil zeggen: 90 procent van de mensen die een zorgverzekering kiest, doet dat via een van deze sites. In zijn laatste gepubliceerde jaarverslag (2016) boekte Independer een omzet van 54,5 miljoen euro en een winst van 13,5 miljoen. Financieel oogde het bedrijf ijzersterk: bijna 60 procent van het vermogen van het bedrijf was eigen vermogen. Langlopende schulden had het bedrijf helemaal niet.

De overname is nog niet helemaal rond: de ondernemingsraad moet nog advies geven.