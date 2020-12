De persconferenties van de premier bepaalden de stemming – en die ging door een achtbaan

In coronajaar 2020 werden de persconferenties van het kabinet nationale gebeurtenissen. Nog nooit keken zoveel Nederlanders naar een niet-sport evenement.

Wanneer is er weer een persconferentie? Het was een vraag die dit jaar niet alleen journalisten zich vaak stelden, maar ook gewone burgers. Niet eerder keken zoveel Nederlanders naar televisieoptredens van premier Mark Rutte. Gesecondeerd door minister Hugo de Jonge of RIVM-baas Jaap van Dissel besprak hij de coronatoestand van de wereld, van Nederland in het bijzonder.

Het waren nationale gebeurtenissen. Miljoenen Nederlanders zaten voor de buis. De gemoedstoestand van het kabinet bepaalde de stemming in het land. Die ging door een achtbaan, zo blijkt uit een overzicht dat de Volkskrant maakte van de toonzetting van de persconferenties. Die ging van tamelijk nuchter tot allengs bezorgd, alarmistisch, hoopvol, optimistisch, geschrokken en uiteindelijk ronduit somber.

De kijkcijfers weerspiegelen de ernst van de crisis. Vooral als het slecht ging, keken veel mensen. Met als hoogtepunten de toespraak van Rutte op 16 maart (‘de intelligente lockdown’) die door 7,6 miljoen mensen werd bekeken en die op 14 december (‘Nederland op slot’) met 8,4 miljoen kijkers. Op 24 juni, de dag dat het kabinet juist veel goed nieuws had, keken het minste aantal mensen: 3,4 miljoen.

Consistentie

Wie alle persconferenties achter elkaar zet, ziet dat de boodschap niet altijd even helder en consistent was. Zo zei Rutte in maart dat de aanvoer van mondkapjes vooral een ‘herverdelingsvraagstuk’ was. Een paar maanden later wisten we wel beter. Met het testbeleid van minister Hugo de Jonge ging het al niet veel anders.

Saillant is de kwestie van de ‘groepsimmuniteit’ waar Nederland volgens Rutte op 16 maart naar streefde: het gecontroleerd laten rondgaan van het virus om ‘een beschermende muur’ te bouwen rond kwetsbare groepen. De premier zei het echt (‘Dat is het scenario van onze keuze’), maar dat werd later schielijk weggemoffeld en er is nooit meer iets van vernomen.

Begin mei liet Rutte weten dat studies naar het dragen van mondkapjes een ‘beperkt positief effect’ laten zien. Een maand later moest iedereen ze op in het openbaar vervoer en sinds december in alle publieke ruimtes. Van de ‘regionale aanpak’ die in augustus nog enthousiast werd gepropageerd, is nooit wat terecht gekomen. ‘Voortschrijdend inzicht’, aldus Rutte eind september.

Achteraf verbazingwekkend is de zorgeloosheid die zich in de zomer van ons meester maakte. Tussen eind juni en begin augustus mocht Nederland op coronavakantie: anderhalve maand werden geen persconferenties gegeven. Toen het kabinet terugkwam, bleek het virus op zijn eigen manier vakantie te hebben gevierd. Maar, sprak Rutte profetisch: ‘Een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen.’ Half oktober was het weer zover.

De famile de Bree kijkt naar de persconferentie begin december. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Beeldspraken

In de communicatie was Hugo de Jonge de man van de beeldspraken. In juni vergeleek hij het gevecht tegen corona met ‘onze eeuwenlange strijd tegen het water’. In augustus was het ‘dansen op de vulkaan’. Eind september waren we terug bij ‘dweilen met de kraan open’. Premier Rutte hield het soberder. Maar hij was ook degene die de zwaarste vergelijking van stal haalde toen hij de pandemie omschreef als de ‘grootste crisis ooit in vredestijd’.

Rutte sprak het volk direct toe. Het ‘samen met 17 miljoen mensen’ lag hem in de mond bestorven. Begin maart noemde hij ons een ‘nuchter volkje’; een week later sloegen we aan het hamsteren. In mei complimenteerde hij ons toen de cijfers omlaag gingen: ‘We hebben wel wat bereikt met elkaar.’ Maar in oktober vond hij toch tijd voor een vermaning: ‘Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt.’

De uitspraak die het meest blijft hangen is die van 12 maart, waarmee Rutte de onzekerheid typeerde: ‘Feit is dat je in een crisis als deze met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten neemt.’ Dat is goed om in ons achterhoofd te houden bij de kerstboodschap die de premier ons gaf: ‘Er komt een moment dat we corona achter ons laten.’ Wanneer dat moment is, weet niemand zeker.