De permanente beslissing over zomer– of wintertijd wordt nog even uitgesteld

De lidstaten van de EU gaan voorlopig de zomer- en wintertijd niet veranderen. De landen willen meer tijd om te kijken wat er moet gebeuren. Een voorstel van de Europese Commissie om het halfjaarlijks veranderen van de klok in 2019 af te schaffen, is hiermee afgewezen.

Met name Londen was niet enthousiast over het plan van Juncker. Beeld REUTERS

Dit bleek maandag tijdens een vergadering van de transportministers van de EU. Volgens de Oostenrijkse minister van Transport Norbert Hofer, die de vergadering voorzat, is 2019 nog te vroeg.

EU-president Juncker kondigde eerder dit jaar een plan aan om te stoppen met het verzetten van de klok in maart en oktober. De lidstaten zouden zelf moeten bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd. De afschaffing moet een eind maken aan de jarenlange discussie over de zin en onzin van de winter- en zomertijd, in het bijzonder aan de klachten van burgers over verstoring van hun bioritme en slaapproblemen.

EU-baas Juncker stelde voor dat de lidstaten al in 2019 overgaan op permanente winter-of zomertijd. Beeld EPA

Pas in 2021 verandering

Maar Junckers voorstel om al in 2019 te veranderen, werd niet breed omarmd door de lidstaten. Hofer zei dat maandag bleek dat er grote steun is voor het voorstel van Oostenrijk, dat dit halfjaar de Raad van de EU voorzit, om pas in 2021 permanent over te gaan op winter– dan wel zomertijd.

Hij wees erop dat bijvoorbeeld de luchtvaartsector minstens achttien maanden nodig heeft om de overgang voor te bereiden. Hij erkende dat het halfjaarlijkse verzetten van de klok een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen en dieren. De ministers buigen zich in december weer over de afschaffing.

Vooral Groot-Brittannië, Polen en Zweden waren niet enthousiast over Junckers plan. Nederland vindt dat de Europese Commissie de landen te weinig tijd geeft. Het kabinet besloot deze maand een representatieve steekproef te laten uitvoeren om te peilen hoe de stemming is onder de Nederlanders over zomer- en wintertijd. Het kabinet zei echter niet of het de uitslag van de peiling zal overnemen.