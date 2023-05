De pastor gaat ‘retour afzender’ en laat zich graag verrassen wat hem daarna wacht. ‘Ik ben niet bang.’

Adri Verweij

Afgelopen maart liet Adri Verweij zijn lezers weten dat het tijd was voor de terugweg naar de afzender. ‘Het leven is eindig, dat weet je. Ik ben niet bang. Ik heb het gevoel dat het goed afloopt.’

Na een intensief leven als pastor noteerde Verweij bovenstaande overdenking in zijn column voor het tijdschrift van ouderenbond KBO-PCOB. Op 5 april was het zover. Verweij verruilde het tijdelijke voor . . . ja, voor wat eigenlijk? ‘Ik laat me graag verrassen’, zei hij daarover in interviews. Een kenmerkende opmerking, aldus zijn broer Leo en oud-collega Bart Verreijt.

‘Retour afzender’ was ook het motto van de afscheidsdienst in de Nicolaaskerk in Odijk. Deze klassieke boodschap uit de wereld van de postverwerking had een dubbele lading, misschien wel een driedubbele. Het was niet alleen een verwijzing naar zijn geloofsovertuiging. Verweij keerde daadwerkelijk terug naar zijn geboortegrond in Schalkwijk, in één graf met zijn ouders. En dan was zijn vader ook nog eens postbode geweest in dit dorp onder Utrecht.

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Geloof met de paplepel ingegoten

‘Goed katholiek’ was het gezin Verweij waarin Adri de tweede van vijf kinderen was. ‘We kregen het geloof met de paplepel ingegoten’, zegt Leo Verweij. Al op 12-jarige leeftijd nam zijn oudere broer zich voor priester te worden. Daarvoor ging hij een jaar later naar het kleinseminarie in Apeldoorn.

Omdat ze het thuis niet breed hadden, lag een toekomst bij de Witte Paters het meest voor de hand. Als aanstaand missionaris in Afrika zou zijn opleiding grotendeels bekostigd worden. Maar de pastoor van de parochie zag in de jonge Adri een wereldheer, een geestelijke die de samenleving dient. De parochie zou, beloofde hij, een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Daarvan kwam in de praktijk weinig terecht.

Niettemin kreeg de katholieke gemeenschap in Adri Verweij een meelevende en relativerende, maar ook ondernemende zielzorger. ‘En een gezellige collega’, zegt Bart Verreijt die met hem samenwerkte in het omroeppastoraat.

Maar eerst zette Verweij een jongerenpastoraat op poten in Zutphen en omgeving. Daarmee liet Verweij zich meteen kennen als een allesbehalve traditionele priester. Dat botste weleens. Verreijt: ‘Bisschoppen zijn heel erg gericht op regels, maar in het pastoraat ben je met mensen bezig.’

Dagsluiting op tv in coltrui

In 1984 maakte Verweij de overstap naar het omroeppastoraat van RKK en de KRO. Al snel verwierf hij landelijke bekendheid als een van de vaste gezichten van het omroeppastoraat. Verweij was een man die meeging met zijn tijd. Hij verzorgde de dagsluiting op tv in coltrui, niet met een wit boordje om de nek.

Wat Verweijs bijdrage aan het omroeppastoraat heeft betekend, bleek wel uit de vele blijken van medeleven na zijn overlijden. Leo Verweij: ‘Heel veel kaartjes en brieven van mensen die we helemaal niet kenden.’ Zelf verwees Adri in interviews graag naar een ontmoeting met een vrouw die worstelde met allerlei levensvragen. Na een half uur verontschuldigde Verweij zich dat hij de antwoorden schuldig moest blijven. Waarop de vrouw zei dat hijzelf al die tijd het antwoord was geweest.

Na het omroeppastoraat begon Verweij op eigen houtje een seniorenpastoraat in Utrecht. Het bisdom zag er niets in. Dus dat moest hij zelf bekostigen, met de hulp van broer Leo. Verreijt: ‘Maar dat had Adri toch weer goed gezien. Dit is een groep voor wie je een hoop kunt betekenen.’ Zijn columns werden dan ook veel gelezen. Nogmaals Verreijt: ‘Adri was heel goed in woordspelingen.’

Na een hersenbloeding zes jaar geleden werd in 2022 een kwaadaardige tumor bij zijn oog geconstateerd. De laatste maanden van zijn leven bracht Verweij zo goed als blind door. Een hard gelag voor zo’n zelfstandige man. Verreijt: ‘En toch heb ik hem nooit horen klagen.’