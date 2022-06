‘De parlementaire enquête over de Groningse gaswinning zal het vertrouwen niet kunnen herstellen’

Fakkelactie in het centrum van Groningen in januari. Beeld Remko de Waal / ANP

Dag Jurre, deze week volg je de eerste publieke verhoren van de parlementaire enquête. Waar hoopt de commissie precies achter te komen?

‘De hoofdvraag is hoe de gaswinning in Groningen van een lot uit de loterij uiteindelijk kon veranderen in een hoofdpijndossier. De gaswinning heeft Nederland energiezekerheid en miljarden opgeleverd, maar de Groningers zeker de afgelopen tien jaar ontzettend veel ellende en leed: meer dan 200 duizend schades en veel mentale averij.

‘De commissie onder leiding van Tom van der Lee heeft meer dan 600 duizend documenten van 47 instanties verzameld. Daarnaast interviewden ze 124 mensen, onder wie gedupeerden, bestuurders en deskundigen. De publieke verhoren die deze week van start gaan, zijn het sluitstuk van dat grote onderzoek.

‘De parlementaire enquête werd al in 2019 aangekondigd, maar mocht het oplossen van de problemen niet in de weg zitten. Het wrange is: die problemen zijn nog steeds niet voorbij.’

Jurre van den Berg sprak in onze podcast ook met hoofdredacteur Pieter Klok over het gasdossier. Luister dat gesprek hieronder terug.

Wat staat er de komende weken op de planning?

‘In totaal zijn er zes weken aan verhoren, één voor de zomervakantie en vijf erna. Deze eerste week is een proloog: de aard en omvang van het probleem in het kort. Er komen meerdere gedupeerden aan het woord, maar ook vertegenwoordigers van instanties die onderdeel uitmaken van het complexe dossier.

‘Vandaag wordt bijvoorbeeld Susan Top verhoord, tot vorig jaar secretaris van het Groninger Gasberaad. Woensdag komt Annemarie Jorritsma, van 1998 tot 2002 minister van Economische Zaken. Dinsdag is het aan deskundigen die al in de jaren 90 waarschuwden, donderdag aan vertegenwoordigers van NAM en Shell. Verder is het de week van de gedupeerden.’

De afgelopen jaren zijn al heel wat rapporten verschenen over de gaswinning. Moeten we nou veel verwachten van deze verhoren?

‘Er zijn wel degelijk nog vragen die schreeuwen om een antwoord. Zo is het nog altijd onduidelijk waarom de overheid na de eerste grote beving in Huizinge in 2013 tegen het advies van de toezichthouder inging en ervoor koos om de gaswinning niet te verlagen, maar juist te verhogen. Dat is een historische blunder gebleken, die groot wantrouwen heeft veroorzaakt. Toenmalige ministers als Jeroen Dijsselbloem en Henk Kamp zullen daarover na de zomer met antwoorden moeten komen.

‘Maar de grote onthulling van een ‘complot tegen Groningen’ zal er niet komen. In 2015 is er ook al een hele heldere conclusie getrokken door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die stelde vast dat bij de gaswinning het geld en niet de veiligheid van Groningen voorop stond. Risico’s werden eerst ontkend en later gebagatelliseerd. Die belangenafweging was ook geen geheim, we wisten dat er jarenlang voor het geld is gekozen.

‘Ik ben persoonlijk wel benieuwd naar de zelfreflectie van de overheid. Sinds enkele jaren heeft de overheid zich ontfermd over de Groningers. Schoorvoetend aanvankelijk, maar uiteindelijk met hoge verwachtingen dat daardoor alles opgelost zou worden. In 2017 sprak Eric Wiebes al over ‘overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’. Maar ondanks weer nieuwe instanties met weer nieuwe afkortingen is er vijf jaar later nog maar weinig veranderd.’

Wat hebben de getroffen Groningers zelf aan een parlementaire enquête als hun problemen intussen nog steeds niet zijn opgelost?

‘Sommige zaken zijn wel iets verbeterd, zo gaat de schadeafhandeling nu soepeler. Maar de versterking van huizen in het aardbevingsgebied is uitgelopen op een fiasco van willekeur door steeds wijzigend beleid. Vorige week waarschuwde het Staatstoezicht op de Mijnen ook nog dat de versterkingsoperatie te traag gaat: om in 2028 klaar te zijn, moet het drie keer sneller.

‘De mensen die nog wachten, hebben maar weinig aan zo’n enquête. Aan de andere kant is het goed dat de overheid zichzelf een spiegel voorhoudt. De Groningers vinden het ook belangrijk dat bestuurders die fouten hebben gemaakt daarmee worden geconfronteerd. Ze willen dat zij inzien dat wat ze gedaan hebben hun levens heeft getekend. Onder de mensen in Groningen leeft het idee heel sterk: ze mogen er niet zomaar mee wegkomen.

‘Toch zal een belangrijk doel waarmee de Tweede Kamer de commissie in 2019 aan het werk zette waarschijnlijk niet worden behaald: het vertrouwen in de overheid herstellen. Dat is te ambitieus, benadrukte voorzitter Van der Lee zelf al. Volgens hem is daarvoor meer nodig dan een onderzoek. Dat is denk ik een terechte conclusie. De overheid heeft onherstelbare schade aangericht. Het enige wat overblijft, is erkenning en verwerking daarvan. In die zin is de hele exercitie groepstherapie.’