De paradox van Zarifa Ghafari: internationaal populair, maar verjaagd uit Afghanistan

Zarifa Ghafari bij de première van In Her Hands op het Toronto International Film Festival. Beeld Unique Nicole / Getty Images

De populariteit van Zarifa Ghafari is paradoxaal: terwijl de Taliban vrouwen steeds meer uit het publieke leven weren in Afghanistan, verwerft ze internationale bekendheid als vrouwenrechtenactivist. Sinds september liggen haar memoires in de boekhandel en deze maand verscheen de Netflix-documentaire In her hands over de afgelopen twee jaar in Ghafari’s leven.

Dat waren roerige jaren, met als dieptepunt de gewelddadige machtsovername door de Taliban in augustus vorig jaar. Sindsdien heeft de extremistische beweging de rechten en vrijheden van vrouwen drastisch ingeperkt: ze mogen niet reizen zonder mannelijke begeleider en moeten hun gezicht bedekken in het openbaar. Middelbaar onderwijs voor meisjes is verboden en ook werken of studeren is voor veel Afghaanse vrouwen onmogelijk. Laat staan dat ze, zoals Ghafari, een vooraanstaande positie als burgemeester bekleden.

Een paar dagen voor de documentaire in Nederland verscheen, gaf de Talibanleiding de opdracht de streng-islamitische shariawetgeving volledig in te voeren. Amputaties van ledematen voor dieven, stenigingen en publieke executies kunnen daarmee opnieuw plaatsvinden in Afghanistan. In november hebben de Taliban al zeker twee keer publieke straffen uitgevoerd vanwege ‘morele misdaden’, zoals overspel. Duizenden toeschouwers zagen hoe drie vrouwen en negen mannen werden gemarteld in een voetbalstadion.

In het geheim naar school

Ghafari heeft in haar korte leven de opkomst, ondergang en heropleving van de Taliban gezien. Ze werd in september 1994 in Kabul geboren, twee jaar voor de Taliban de macht overnamen. Ze is de oudste van een groot en welgesteld gezin. In haar autobiografie vertelt Ghafari hoe ze als jong meisje in het geheim onderwijs volgde in de kelder van een appartementsgebouw: ‘Als er buiten voetstappen klonken, maande onze lerares ons tot stilte en gebaarde dat we onze boeken onder het kleed moesten verstoppen.’ Nadat de Amerikanen het land binnenvielen, als reactie op de terreuraanslagen op 11 september 2001, trokken de Taliban zich snel terug uit de steden. Als 7-jarige ging Ghafari voor het eerst naar een openbare school.

‘Als je een meisje of vrouw onderwijst, red je tien generaties’, is het devies van Ghafari. Haar eigen leven dient tijdens publieke optredens als voorbeeld, zowel op chique conferenties met wereldleiders, als bij bijeenkomsten met ongeletterde mannen op het afgelegen platteland van Afghanistan.

De loopbaan van Zarifa Ghafari is indrukwekkend, zeker voor een 28-jarige. Na een universitaire studie economie in India begon ze een radiostation voor vrouwen in de landelijke provincie Wardak. Ze zond praatprogramma’s en reportages uit waarin vrouwen centraal stonden. Dat zinde de Taliban niet. De extremistische beweging wees haar per brief op het ‘heidense werk’ en eiste dat ze de regio ‘binnen een week’ zou verlaten.

Die bedreiging hield haar niet tegen: ze bleef uitzenden en meldde zich toen de overheid op zoek ging naar nieuwe burgemeesters. Voormalig president Ashraf Ghani benoemde haar in 2018 tot burgemeester van Maidan Shahr, een provinciehoofdstad 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kabul. Op haar eerste werkdag vielen extremisten haar kantoor aan met stokken en stenen. Ze vluchtte naar Kabul. Pas na bemiddeling van de president kon ze negen maanden later eindelijk aan het werk als eerste vrouwelijke burgemeester van de conservatieve provincie Wardak.

Corruptie en zwerfvuil

Ze werd daarmee ook de jongste burgemeester van het land. In de drie jaar dat ze het ambt bekleedde voerde ze een strijd tegen corruptie en zwerfvuil en ijverde ze voor meisjesonderwijs. Maar met haar toenemende invloed als vrouwenrechtenactivist in de regio, nam ook het conservatieve verzet toe.

Tijdens haar ambtsperiode was Ghafari zeker drie keer het doelwit van aanslagen die ze zelf toeschrijft aan de Taliban. Bij een van de aanslagen liep ze ernstige brandwonden op, onder meer aan haar handen en voeten. Een gasfles in haar huis was gesaboteerd. Ze overleefde de aanvallen, maar haar vader werd in november 2020 door gewapende mannen vermoord voor zijn huis in Kabul. Hij was commandant bij het Afghaanse leger en trainde de laatste jaren de elite-eenheid die de strijd tegen de Taliban aanvoerde.

Nadat de Navo begin vorig jaar aankondigde te vertrekken uit Afghanistan, werd de jonge burgemeester gedwongen de provincie te verlaten en haar baan op te geven. Ze ging in Kabul aan de slag voor het ministerie van Defensie. Maar toen ook de hoofdstad in handen van de Taliban viel, ontvluchtte ze in allerijl het land met haar familie. Ze vestigden zich in Duitsland, waar ze asiel kregen.

Het afscheid van Afghanistan was niet definitief. Na een halfjaar keerde Ghafari al kort terug om de hulporganisatie te bezoeken die ze voor vertrek had opgericht en haar solidariteit met Afghaanse vrouwen te tonen. Dat de reis goed verliep, heeft alles te maken met haar nieuwe status als activist in de schijnwerpers. Op zoek naar internationale erkenning en financiële steun komt het de extremistische Taliban nu beter uit om Ghafari te beschermen, dan om haar te doden.