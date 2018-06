De overwinning van de 28-jarige latina Alexandria Ocasio-Cortez is typerend voor de machtsstrijd binnen de Democratische partij

‘Een meisje heeft geen naam’, klaagde Alexandria Ocasio-Cortez begin deze week nog, omdat de Amerikaanse pers haar haast nooit bij naam noemde. Tot woensdag had ze ook geen pagina op Wikipedia. Maar nu de 28-jarige Latina in de voorverkiezingen in New York heeft gewonnen van Joe Crowley, een van de Democratische kopstukken in het Congres, is ze op slag een beroemdheid geworden.

Alexandria Ocasio-Cortez praat in mei dit jaar met vertegenwoordigers van de Bengaalse gemeenschap in New York. Foto AP

Haar overwinning was des te opmerkelijker omdat Crowley al bijna twintig jaar in het Huis van Afgevaardigden zit en zelfs werd gezien als de mogelijke opvolger van Nancy Pelosi, momenteel de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. De 56-jarige Crowley had bovendien de beschikking over een goedgevulde campagnekas, waardoor hij ruim tien keer zoveel kon uitgeven als Ocasio-Cortez.

Toch versloeg de politieke nieuwkomer hem met gemak: ze kreeg ruim 57 procent van de stemmen in het kiesdistrict dat een deel van de Bronx en Queens omvat. In een gelikt videofilmpje presenteerde ze zich als een rasechte New Yorker uit de arbeidersklasse, iemand die strijdt voor een ‘nieuw New York’, waar ook gewone gezinnen het zich kunnen veroorloven om te wonen. ‘Deze verkiezingsstrijd gaat over mensen tegen geld.’

Ze hekelde ook dat haar tegenstander zelf niet in de Bronx of Queens woonde en zijn kinderen naar een school nabij Washington stuurde. ‘Het is tijd voor iemand van ons’, zei ze. Als latina uit de Bronx had ze betere papieren: latino’s vormen de grootste bevolkingsgroep in het kiesdistrict.

Haar verkiezingszege zal weinig effect hebben op de kansen van de Democraten in november om de meerderheid te krijgen in het Huis van Afgevaardigden, aangezien haar kiesdistrict stevig in handen is van de Democraten. Maar het is volgens waarnemers wel een signaal dat de achterban van de Democraten genoeg begint te krijgen van de traditionele politici die nu de dienst uitmaken in het Congres.

Joe Crowley, al bijna twintig jaar lid van het Huis van Afgevaardigden, werd gezien als mogelijke opvolger van Nancy Pelosi als fractieleider van de Democraten. Zijn nederlaag tegen Ocasio-Cortez betekent dat hij vanaf volgend jaar zijn zetel in het Congres kwijt is. Foto AFP

Ocasio-Cortez gaat er prat op dat ze van eenvoudige afkomst is. Haar moeder is een Puerto Ricaanse, haar vader een New Yorker die tien jaar geleden plotseling overleed. Na zijn dood werkte ze naast haar studie in een bar om haar moeder te helpen het hoofd boven water te houden.

Na die studie stond ze een tijdje voor de klas en stortte ze zich in de politiek. Bij de verkiezingen van 2016 voerde ze campagne voor de linkse presidentskandidaat Bernie Sanders. Ze maakt er geen geheim van dat ze een socialist is, iets dat door veel Amerikanen nog steeds een scheldwoord is. Ze is voor een zorgverzekering voor alle Amerikanen, gegarandeerde banen tegen een minimumloon voor mensen die geen werk kunnen vinden en de afschaffing van ICE, het agentschap dat verantwoordelijk is voor het deporteren van illegale immigranten.

Volgens Ocasio-Cortez ziet ze in de Bronx en Queens dagelijks mensen die bang zijn nu ICE onder president Trump steeds actiever op jacht gaat op illegale immigranten. ‘Wij proberen met onze campagne te laten zien dat zij op onze steun kunnen rekenen.’ Nog vlak voor de verkiezingen ging de linkse kandidate naar Texas om te laten zien dat ze solidair was met kinderen van illegale immigranten die in het kader van het zero-tolerancebeleid van de regering-Trump van hun ouders waren gescheiden.

Linkse organisaties die Ocasio-Cortez steunden zien haar overwinning als een doorbraak. ‘Er breekt een nieuw politiek tijdperk aan: het vastgeroeste en onwillige politieke establishment zal wakker worden of wakker worden geschud’, voorspelde Ezra Levin, de leider van de Indivisible-beweging die actievoert tegen het immigratiebeleid van de regering-Trump.

Zij vergelijken het met de onverwachte nederlaag van Eric Cantor in 2014, destijds de leider van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, tegen een kandidaat van de rechtse Tea Party. Die was de voorbode van een opstand tegen het establishment in de Republikeinse partij die uiteindelijk Donald Trump aan de macht zou brengen.

Ook binnen de Democratische partij broeit er een machtsstrijd tussen het establishment en een linksere, nieuwe generatie. Opvallend is dat er bij de voorverkiezingen naast Ocasio-Cortez ook veel andere vrouwen zijn gekozen.