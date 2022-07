De overheid kan niets en moet tegelijk alles oplossen

Nog een week te gaan tot het reces, en we zijn er wel uit. De overheid kan er helemaal niks van. Er gaat geen dag voorbij zonder groter of kleiner falen, van ambtenarij of politiek. De enquête over Groningen is een soap van misslagen; in de jeugdzorg werden kinderen uit huis geplaatst en niet één volgens de regels. Het RIVM waarschuwde het ministerie voor de risico’s van corona, maar het bericht raakte zoek. Dit is de oogst van drie dagen het nieuws volgen.

Schandalen zijn van alle tijden. Nieuw is dat de overheid tegenwoordig zelf ook vindt dat ze er niet veel van terecht brengt. Ik vermoed dat de boeren nog kwaaier zijn dan ze al waren, nadat de minister van Stikstof had gezegd dat het de schuld van de overheid was, die het vraagstuk jarenlang voor zich had uitgeschoven. De excuses buitelen over elkaar; de laatste was de spijtbetuiging aan de veteranen in verband met ‘de onmogelijke missie’ in Srebrenica. Voor de toeslagenaffaire toonden niet alleen politici maar ook rechters berouw.

Dat is betrekkelijk nieuw. Vroeger had je de staatsraison. Waar werd gehakt in het algemeen belang, vielen spaanders. Fouten kwamen voor, uiteraard, maar de staat was onschendbaar, min of meer zoals de koning. En om dezelfde reden, niet alleen de financiële aansprakelijkheid maar ook en vooral de ondermijning van het staatsgezag. Bij principekwesties komen de beste voorbeelden altijd uit Frankrijk. Zo was de collaboratie van de Franse Vichy-staat met Hitler officieel domweg ‘niet gebeurd’ (nul et non avenu), tot president Chirac ruim een halve eeuw later spijt betuigde. Tegenwoordig erkent de staat het eigen falen meer dan grif; het sterkste staaltje was na de toeslagenaffaire de aangifte van de vorige staatssecretaris van Financiën tegen haar eigen ambtenaren.

Minister Christianne van der Wal: stikstof is de schuld van de overheid. Beeld ANP

Begin dit jaar schreef staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken een beleidsbrief over de Groningse aardbevingen. Hij sprak zijn bewondering uit voor de weerbaarheid en de veerkracht van de Groningers, tijdens alle ellende die zijn eigen dienst hun had aangedaan. De overheid lijkt wel de leraar op de beroemde tekening van Peter van Straaten die tegen zijn klas zegt: ‘Jongens… als jullie mij een lul vinden, moeten jullie het eerlijk zeggen.’ Dat de oppositie vindt dat er weinig van deugt, is haar taak. Maar wij hebben een staat die bezig is een flink gat in het eigen gezag te graven, en gezien de berichtgeving lukt dat uitstekend.

Over de dader van alles wat misgaat, is iedereen het dus wel eens. Ook over het slachtoffer bestaat overeenstemming. De burger. De burger wordt door de staat gepest met algoritmen, wachtmenuutjes en ondoorgrondelijke formulieren. De burger zelf is als het ware onbevlekt ontvangen, zolang hij tenminste geen boze boer is, of tierende voetbalsupporter, of demonstrant tegen vluchtelingen, of twitterhooligan. Want de burger is weliswaar slachtoffer, maar zonder begeleiding gaat het niet. Driemaal raden waar die begeleiding vandaan moet komen. De staat kan weliswaar weinig tot niets, maar moet wel alles oplossen.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief: Groningers zijn weerbaar en veerkrachtig. Beeld ANP

De zegsman bij uitstek van het burger-slachtoffer is Kim Putters. Bij gelegenheid van zijn recente afscheid als SCP-directeur schreef hij een essay, De menselijke staat, waarin hij uiteenzet wat de nieuwe rol van de overheid zou moeten worden. Burgerperspectief is het kernwoord; de overheid moet niet langer een hooghartige regelaar willen zijn, maar moet het standpunt van de burger aannemen en van onderop naar zichzelf leren kijken.

Putters is volgens deze krant de invloedrijkste Nederlander, dus u kunt dat essay maar beter lezen. Hij verwijt de overheid het ontbreken van een heldere visie op burgerschap. Wat hij ertegenover stelt, zal applaus oogsten en ons van de wal in de sloot helpen. Bij Putters worden de ambities voor de staat niet bescheidener maar groter. Wat de publieke dienst niet allemaal voor elkaar moet krijgen: energietransitie, duurzaam en inclusief samenleven, digitalisering, kansenongelijkheid bestrijden.

En dat is nog maar het begin. De gestandaardiseerde voorzieningen van de oude staat schieten tekort. Het Putters-perspectief betekent dat de overheid zicht moet krijgen op ‘hoe het écht met mensen gaat’. Naarmate de samenleving diverser wordt en de behoeften steeds veranderen, moet de overheid meer maatwerk leveren. De overheid moet ‘een spade dieper, gevarieerder en preciezer over burgers leren praten’.

Kim Putters: de overheid moet naar zichzelf kijken. Beeld Phil Nijhuis

De burger-oude-stempel was inderdaad een standaardpersoon, iemand die aan zijn particuliere bezigheden was ontstegen. Als dienstplichtige had hij een uniform aan, omdat hij identiek was aan alle anderen. Dat ouderwetse burgerschap bood ook vrijheid, aangezien de ambtenarij zich niet met jouw privé-besognes bemoeide. Je zou verwachten dat een samenleving die tegenwoordig tweehonderd nationaliteiten telt, meer dan ooit behoefte heeft aan een eenvormig algemeen belang, maar het tegendeel is het geval. Kim Putters wil dat de overheid zich in verband met het maatwerk niet alleen verdiept in de opvattingen van burgers, maar ook in hun gevoelens, hun verschillen en hun achtergrond. Hij steekt inderdaad een spade dieper, en wel in uw privéleven.

In het essay van Putters zijn inclusiviteit en diversiteit al geen politieke opvattingen meer, maar overheidsdogma’s die voor zich spreken. Als de nieuwe overheid aan de verwachtingen wil voldoen, zal ze grote belangstelling hebben voor algoritmen, voor postcodes, voor het geslacht en de nationale achtergrond van haar ingezetenen. Ze moet immers koersen op zeer uiteenlopende noden en behoeften. Daarna zal de overheid van Putters snel botsen met artikel 1 van de Grondwet – precies wat de toeslagenaffaire heeft geleerd. Bovenal hecht dit land immers aan een gelijke behandeling. Maatwerk is schitterend, zolang iedereen ervoor in aanmerking komt.