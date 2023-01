De overheid is zichzelf als een bedrijf gaan zien, dat is slecht voor de moraal

Hoe kun je ervoor zorgen dat ethiek, moraal en het gesprek daarover terugkeert in het werk van 130 duizend rijksambtenaren? Dat is de opdracht van Erik Pool. Een immense klus die hem al doende radicaliseert, merkt hij.

Steeds pregnanter komt de groeiende spanning tussen de ambtelijke en politieke top in Den Haag aan de oppervlakte. Tot op het hoogste niveau heeft het inmiddels de aandacht, nadat de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer 11 november opstapte en vier dagen later een brandbrief binnenkwam bij premier Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. Een vertrouwelijke en uitzonderlijke brief getekend door vijftig verontruste, leidinggevende ambtenaren die hun opgestapte collega’s zo steunden. Op 11 januari volgde overleg tussen Rutte, Bruins Slot en de hoogste ambtenaren van alle ministeries: over de groeiende politiek-ambtelijke spanningen en over het verruwde krachtenspel dat het vertrouwen in de overheid, de politiek en de instituties bedreigt.

‘Ambtenaren moeten hun werk kunnen doen zonder het risico te lopen in het politieke debat te worden getrokken’, zo luidde de oproep in de brandbrief, waaruit NRC onlangs citeerde. De samenwerking met de politiek moet ‘zijn gericht op effectief beleid en niet enkel op politieke profilering’ van bewindslieden en Kamerleden.

Waarom zijn de spanningen tussen politiek en ambtenarij zo toegenomen? Welk gevaar draagt dit in zich, en vooral: wat is er aan te doen? Rijksambtenaar Erik Pool, programmadirecteur van het team Dialoog en Ethiek, houdt zich hier dagelijks mee bezig, sinds hij na de toeslagenaffaire de opdracht kreeg om ambtenaren te helpen op een goede manier hun werk te doen in de verharde politieke omgeving en gepolariseerde samenleving. ‘Goed werk doen’ is in zijn ogen: concrete oplossingen bieden met oog voor de mensen die het aangaat, voor de uitvoeringspraktijk, voor de Grondwet en op zo’n manier dat de ambtenaar voor zichzelf en de omgeving geloofwaardig blijft. Ethisch handelen noemt hij dat.

Hij duidt de naar buiten gekomen brandbrief, en ook het topoverleg tussen Rutte, Bruins Slot en de hoge ambtenaren als ‘kanaries in de kolenmijn’. ‘Het is een zichtbaar signaal van wat al jaren borrelt en gist. De verhoudingen tussen politiek en ambtenarij zijn scheefgegroeid. De politiek eist te vaak dat ambtenaren een snelle oplossing leveren voor problemen die veel fundamenteler zijn. Dat leidt tot slecht, of onuitvoerbaar beleid; soms op de grens van wat rechtsstatelijk is.’

De brandbrief en het topoverleg interpreteert Pool als boodschap ‘dat het genoeg is geweest. Ambtenaren emanciperen zich en claimen ruimte om goed werk te kunnen leveren.’

Waar bestaat uw opdracht als programmadirecteur Dialoog en Ethiek uit?

‘De opdracht voor deze expertgroep is ervoor zorgen dat er tot in de haarvaten van de Rijksdienst aandacht is voor ethische spanningen, en dat er vakkundig over wordt gesproken. Via dialoogmethodieken stimuleren we dat ambtenaren tijd hebben om rustig te praten over wat hen overkomt in de hectiek van hun werk, wat hun dwarszit, wat niet gezien wordt.’

Was u verrast door de brandbrief?

‘Wat ik herken uit de gesprekken die wij met ambtenaren voeren is dat grote groepen ambtenaren zich niet of onvoldoende veilig voelen om hun expertise, hun mening te geven of tegenspraak te bieden.’

Is er sprake van een angstcultuur?

‘Per afdeling of ministerie is het anders, maar vaak speelt angst een rol, angst voor de eigen loopbaan of voor een reprimande van hogerhand, angst om weggehoond te worden met je tegendraadse advies, angst om door de groep weggepest of in een vergadering doodgezwegen te worden, angst om de toegang tot bestuur of topambtenaren ontzegd te worden, angst dat je minister in een politiek debat wordt gemangeld, angst om van de minister een schrobbering te krijgen omdat een dossier te laat is, of een Kamervraag belabberd is voorbereid.

‘Het is in een groep altijd al moeilijk om kritiek te uiten, maar ambtelijk werk heeft heel zichtbare kanten via de Tweede Kamer en de media. En daar wordt het spel om macht en aandacht in toenemende mate keihard gespeeld. Er staat geen muur om het Binnenhof. Hoe harder de Kamer een minister aanpakt, hoe harder die minister is naar topambtenaren, en hoe harder die zijn voor hun eigen organisaties. Als een bewindspersoon bij wijze van spreken met stoom uit de oren uit een Kamerdebat komt, krijgen ambtenaren de opdracht een deëscalerende Kamerbrief te schrijven, waarin geen ruimte is voor nieuwe problemen. Storende feiten moeten dan ‘geparkeerd’ worden. Topmanagers duwen wel terug, maar kiezen soms eieren voor hun geld, want na drie keer ‘nee’ zeggen is het krediet wel op.’

En dat leidt tot slecht beleid?

‘Er is heel veel kwaliteit binnen de rijksoverheid, maar door de onveiligheid en onvoldoende aandacht voor ethische vragen, wordt die onvoldoende aangesproken. Als er jarenlang geen ruimte is voor de aanwezige expertise dan neemt de kwaliteit van het beleid en de uitvoering af. Dan komt het vak van ambtenaar onder druk te staan, dan ontstaan motivatieproblemen op het werk, gevoelens van morele leegte.’

Hier spreekt een rijksambtenaar ‘on the record’ met een journalist, zonder dat er een woordvoerder bij zit. Dat is uitzonderlijk. Kunt u problemen krijgen met dit gesprek?

‘Ik uit geen kritiek op beleid, ik val mijn minister niet af. Ik vertel vanuit mijn functie hoe ik denk dat het gaat in mijn werk en bij de overheid. Dat gesprek, zo vinden wij bij Dialoog en Ethiek, moet breder worden gevoerd. Natuurlijk kan ik straks kritiek krijgen. Dat mag, dat geeft niet. Maar het zou goed zijn elkaar wat ruimte te gunnen en vertrouwen te geven. En niet onmiddellijk in de reflex te schieten: hoe kan de minister op mijn woorden worden afgerekend? Dat vertrouwen krijg ik bij Binnenlandse Zaken.’

Beeld Linelle Deunk

Pool is sinds 2003 rijksambtenaar. Hij was acht jaar statenlid in Zuid-Holland. In 2015 werd hij directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de directie die inspraak van belanghebbenden organiseert. Sinds november 2021 is hij programmadirecteur Dialoog en Ethiek.

Naast zijn werk als ambtenaar schreef hij boeken over tegenspraak: twee essaybundels met titels als Weerwoord en Waarheid (2017) en Liefde en Leiderschap (2018). Najaar 2021 verscheen, uitgegeven door de Rijksoverheid, een dik boek van zijn hand: Macht en moed. Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken. Het is een kritische analyse van het reilen en zeilen binnen de rijksoverheid aan de hand van de toeslagenaffaire. Een pleidooi voor meer ambtelijke autonomie en het weerstaan van de politieke hitte. Waarheid spreken vormt een rode draad in het boek.

Wat was de concrete aanleiding om het programma Dialoog en Ethiek op te zetten?

‘De toeslagenaffaire. Dat raakte me echt. Toen ik het rapport van de parlementaire commissie las, dacht ik, hoe kan het zijn dat ik werk bij een organisatie, de Rijksoverheid, die dit soort problemen zo lang laat bestaan, en die ze ook nog eens zelf heeft veroorzaakt? Het heeft mijn naïeve en te positieve beeld van de overheid teruggebracht tot de realiteit: namelijk dat er echt verkeerde dingen gebeuren bij de rijksoverheid.

U heeft het in dit verband over morele leegte en een ethisch tekort bij de overheid. Kunt u uitleggen wat u bedoelt?

‘Er gebeuren dingen bij de overheid die mensen niet verwachten van een overheid. Of het nu gaat om de jeugdzorg, de toeslagenaffaire, het gasdebacle in Groningen, de stikstofproblematiek, de vluchtelingenopvang, of Schiphol; de overheid doet te vaak niet wat ze belooft. Er is te weinig morele reflectie in het handelen, beslissen, nadenken en spreken binnen de ministeries. Afspraken worden geschonden. Burgers voelen zich niet gehoord, hun belang is niet gezien of zelfs ernstig geschaad zonder afdoende uitleg of rechtsbescherming. Dat zijn ethische problemen.’

Kunt u het nog concreter maken, dat ethisch tekort?

‘Rondom Schiphol was er jarenlang geen effectief wettelijk kader om geluidoverlast goed te beheersen. Hoe kon Tata Steel milieumaatregelen blijven uitstellen? Groningers hebben bakken met voorbeelden dat de overheid afspraken niet nakomt. De toeslagenaffaire toonde heel markant het ethisch tekort. Dat iemand die een bonnetje van 90 euro niet heeft ingeleverd uiteindelijk met een schuld van 100 duizend euro wordt geconfronteerd. Dat is niet medemenselijk. In de uitvoering laat de overheid heel veel dingen ontstaan die door niemand worden gewild. Ook niet door de mensen die bij de overheid werken. Hoe kan dat? Daarover moeten we op een eerlijke en open manier het gesprek voeren.’

Nog meer praten?

‘Ja, maar op een andere manier. Als ambtenaar kun je denken: ik heb een universitaire opleiding gevolgd, een vak geleerd, ik kan rond mobiliteit alles uitrekenen, maar een ambtenaar moet in zijn werk ook geholpen worden andere dingen dan de eigen expertise belangrijk te vinden. Daar hoort bij je realiseren dat alles wat je als ambtenaar doet een morele dimensie heeft en effect heeft op levens van gewone mensen. Dat zou het belangrijkste criterium moeten zijn voor de keuzes die je maakt.’

Hoe is het ethisch tekort of gebrek aan medemenselijkheid bij de overheid ontstaan?

‘De overheid is zichzelf als bedrijf gaan zien: dat is goed voor de efficiëntie maar slecht voor de moraal. Organisaties werden opgeknipt, uitvoering kwam los van beleid, of werd geprivatiseerd. Beleidswerk raakte gemakkelijker losgezongen van de levens van gewone mensen.’

Hoe kunnen ambtenaren zich dat ethisch handelen eigen maken?

‘In dagelijkse besluiten barst het van de situaties waarbij de ambtenaar zich moet afvragen: is dit goed of niet goed. Een goede en beschikbare referentie daarbij is de Grondwet. Daarin staat dat je niet mag discrimineren. Heb je als ambtenaar het gevoel dat een beleidsvoornemen niet strookt met de Grondwet, kun je dat intern bespreekbaar maken. Daar is niets vreemds aan, en dat is ook niet zeuren. Ambtenaren hebben de gelofte afgelegd en daarmee hebben ze beloofd zich aan de Grondwet te houden.’

Moeten ambtenaren activistischer worden?

‘Ik zal een bekentenis doen. Sinds ik met dit programma Ethiek en Dialoog bezig ben en veel gesprekken met ambtenaren voer, ben ik aan het radicaliseren. Toen ik het boek Macht en Moed schreef, dacht ik dat het genoeg was als elke ambtenaar zich individueel meer rekenschap zou geven van de ethische consequenties van zijn daden: Voor de veiligheid op de werkvloer, zodat ambtenaren zich durven uitspreken, en voor de effecten van beleid in de samenleving, zodat maatregelen geen averechtse effecten hebben.

‘Maar na alle gesprekken van het afgelopen jaar is me duidelijk geworden dat protest van een individuele ambtenaar tegen beleidsvoornemens, vrijwel altijd wordt gebagatelliseerd. Op alle probleemdossiers die Nederland nu kent, zeiden specialisten dat het zo niet kon, maar het werd toch doorgedrukt. Je zult daarom soms als leiding van een ambtelijke afdeling in overleg met je mensen moeten overwegen beleid collectief niet uit te voeren, als je samen vindt dat het grondwettelijk niet deugt of praktisch onuitvoerbaar is. Ook als de politiek zegt dat het moet. Als je niet in verzet gaat, ben je medeverantwoordelijk voor de problemen die ontstaan. Je kunt die verantwoordelijkheid niet ontlopen door te zwijgen.’

De afgelopen dertig jaar hebben we veel parlementaire enquêtes gehad, deze regeringsperiode maar liefst drie. Bevordert dat het ethisch handelen binnen de overheid, of zou dat het ook weleens kunnen bemoeilijken?

‘Met al die enquêtes wordt maar één soort ethiek keihard aangezet: de plichtsethiek, gefocust op de informatieplicht van de regering. Het draait hoofdzakelijk om oordelen of iemand dat goed deed, en zo niet dan moet hij of zij aftreden. Dat bevordert de afreken- en angstcultuur in Den Haag. Wij pleiten voor een lerende cultuur. Een van de belangrijkste conclusies uit de toeslagenaffaire is juist dat de ouders nu verwachten dat deze overheid leert van de fouten. Dit mag niet voor niks geweest zijn, zeggen de slachtoffers. Aftreden mag nooit in de plaats komen van grondig leren.’

Hoe gaat u dit alles bij 130 duizend rijksambtenaren en de politiek tussen de oren krijgen?

‘Ik ben optimistisch. De toeslagenaffaire heeft niet alleen bij mij, maar echt bij heel veel andere ambtenaren impact gehad. Er is een honger, een groot verlangen binnen de ambtelijke organisatie om lucht te krijgen, adem te kunnen happen en het weer eens te hebben over de dingen die er toe doen. Onze opgave is overigens niet dat wij al die 130 duizend ambtenaren zelf gaan spreken. Er zijn meer programma’s bij Binnenlandse Zaken en op andere ministeries. Wij hopen de komende jaren duizend rijksambtenaren op te leiden, zodat die kunnen meebouwen aan een dialoogcultuur binnen de Rijksoverheid. Waarbij de missie voor de ambtenaar is: zoek naar inhoudelijke oplossingen, en wees als samenwerkingspartner in de ogen van jezelf en de ander goed en betrouwbaar.’

Hoe ziet u de rol van de Tweede Kamer hierin?

‘Die moet zijn verantwoordelijkheid op een radicale wijze doordenken. Snap de effecten van wat je onderling doet en welke taal je gebruikt. Maar ook: neem de vrijheid ambtenaren te bellen en gewoon te vragen wat je te vragen hebt. We moeten een nieuwe praktijk laten ontstaan waarin de kennis van ambtenaren beter ter beschikking komt aan onze volksvertegenwoordigers. Maar Kamerleden moeten dan niet politiek misbruik maken van die contacten door vervolgens bewindspersonen te ‘pakken’ op woordjes of zinnen die een ambtenaar in een telefoongesprek met hen heeft gebruikt.’

Hoe werkt dat door in de samenleving?

‘De overheid of de politiek is niet in staat de samenleving te sturen, dat zou een misvatting zijn. Maar indirect is er wel degelijk sprake van beïnvloeding. Politici en ambtenaren hebben met hun besluiten, hun werkwijze en hun communicatie een grote invloed op de cultuur en de ethiek van een samenleving. Dat maakt ons werk van groot gewicht. Ambtenaar zijn is daarom een geweldig voorrecht.’