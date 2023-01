De ouders van deze Balinezen werden door Nederlanders bruut gedood, maar volgens de landsadvocaat is er te weinig bewijs

De 1.372 stoepa’s in het Margarana National Monument Park, Tabanan, Bali. Veel slachtoffers van de onafhankelijkheidsstrijd op Bali worden hier herdacht. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Vakantiegangers zonder kennis van de geschiedenis kunnen zorgeloos genieten van de zwarte stranden van het Balinese kustplaatsje Bondalem. Van de schaduwrijke kokos- en mangoplantages, de klaterende watervallen in de nabijgelegen bergen en de voordelige massages in hun tropische vakantieresort. Het oorlogsmonument met dertig namen, tegenover Bar Bon Mojito, is gemakkelijk te missen. Maar de 81-jarige Ketut Rumasih, die op een achtererf palmbladeren zit te vlechten op de grond, herinnert zich nog scherp wat hier gebeurde in 1946.

‘Ik verstopte me toen Nederlandse soldaten ons dorp omsingelden’, vertelt zij met zachte stem in het Balinees. Haar moeder kwam haar uiteindelijk halen met de woorden: ‘Kom, we gaan je vader zoeken.’ De 6-jarige Ketut herkende haar vader Gede Kompiang Batan meteen aan zijn sarong, een soort wikkelrok, tussen tientallen lijken op het dorpsplein. ‘Zijn gezicht lag in de aarde. Toen we hem omdraaiden vielen zijn darmen uit een grote snee uit zijn buik.’ Volgens Rumasih schoten de Nederlanders haar vader eerst in zijn heup en sneden hem daarna open met een zwaard. ‘Mijn vader was een boerenknecht, hij had geen wapen.’

De vader van de 81-jarige Ketut Rumasih werd gedood in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. ‘ Toen we hem omdraaiden vielen zijn darmen uit een grote snee uit zijn buik.’ Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

De straatarme en hardhorende dame is een van de negentien Balinezen die vorig jaar een claim indienden bij de Nederlandse staat. Allemaal kinderen van burgers die zijn gedood door soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tijdens de onafhankelijkheidsoorlog op Bali (1946-1949). Zij maken gebruik van een regeling die Nederland eind 2020 aanbood aan kinderen van ouders die standrechtelijk zijn geëxecuteerd door Nederlandse militairen.

Zij krijgen 5.000 euro schadevergoeding. De regeling werd vorige week nog verlengd en de procedure vereenvoudigd door het kabinet, dat in een Kamerbrief opnieuw erkende dat de Indonesische bevolking groot leed is aangedaan. Uit een eerste afwijzing van de landsadvocaat, die de Nederlandse staat bijstaat, blijkt echter: indieners moeten wel met harde bewijzen komen.

Onafhankelijkheidsspeldje doorslikken

De Kinderenregeling vloeit voort uit twee rechtszaken, in 2011 en 2015, die door de Nederlandse staat zijn verloren. De weduwen van het Javaanse dorp Rawagede en nabestaanden uit Sulawesi van slachtoffers van de omstreden kapitein Raymond Westerling ontvingen schadevergoedingen van 100 tot 20 duizend euro. Afgelopen jaar gingen Nederlandse en Indonesische vrijwilligers actief op zoek naar bejaarde Indonesiërs die wellicht aanspraak maken op de nieuwe vergoeding uit Den Haag.

Dat er claims uit Bali komen, zal geen verrassing zijn voor wie het boek De strijd om Bali (2021) van historicus Anne-Lot Hoek heeft gelezen. Zij interviewde 128 Nederlandse en Indonesische ooggetuigen en spitte zeven jaar lang archieven en persoonlijke memoires door. De negentien claims steunen deels op ooggetuigenverslagen uit het boek dat dit jaar werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs.

‘Toen bleek dat er op Bali te veel strijders waren om allemaal gevangen te kunnen zetten, werd het martelen en doden van gevangenen na arrestatie of tijdens internering een vorm van beleid’, schrijft Hoek. Zij schetst een wrede strijd die om pr-redenen werd verhuld in officiële rapporten. Dat begon al direct na de de amfibische landing van tweeduizend KNIL-militairen bij de badplaats Sanur (begin 1946) die het gezag van Nederland moesten herstellen na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië zes maanden eerder. Langslopende Balinezen werden gedwongen hun rood-witte speldje, dat ze droegen als uiting van hun onafhankelijkheid, door te slikken (wat fataal kon zijn).

Elek­tro­cutie

Op de kronkelende wegen langs de rijstvelden, waar nu selfiemakende toeristen ver uit hun autoraam hangen, namen verzetsstrijders onder leiding van vorstenzoon I Gusti Ngurah Rai Nederlandse colonnes onder vuur. Nederlandse patrouilles vielen op hun beurt dorpen binnen, op zoek naar opstandelingen, waarbij onschuldige burgers werden gemarteld of gedood. Anderzijds hakten fanatieke pemoeda’s (verzetsstrijders) volgens een getuige handen en voeten van Balinese vrouwen en kinderen af wegens vermeende hulp aan de Nederlanders.

Al snel raakten de tientallen geïmproviseerde gevangenissen (tangsi’s) op het eiland vol. Binnen de hekken vonden wreedheden plaats. Gevangenen werden ondersteboven opgehangen en geslagen met bamboestokken, roggenstaarten of gedroogde paardenpenissen. Ze werden ondergedompeld in een watervat, volgespoten met een tuinslang of geëlektrocuteerd met de veldtelefoon, vertellen Nederlandse en Indonesische veteranen.

De 93-jarige inlichtingenofficier Don Sweebe beschrijft in De strijd om Bali hoe hij gevangenen ‘een plasje liet doen’. ‘En dan knal je hem neer, klaar.’ Ook andere veteranen leggen uit dat de in militaire rapporten veelgebruikte term ‘neergeschoten op de vlucht’ een gangbare manier was om het ruimtegebrek in de tangi’s te verlichten. Soms werden hoofden op tuinhekken gespietst ter afschrikking van de bevolking. Hoek schat dat tijdens de onafhankelijkheidsoorlog op Bali duizenden verzetsstrijders en burgers stierven, alsmede tientallen Nederlandse militairen.

Onder de doden bevond zich onder meer de 44-jarige onderwijzer I Nengah Sada die op 5 mei 1946 stierf bij het dorpje Selat. Volgens zijn 78-jarige zoon Inyoman Supartha was Sada met vier medestrijders op weg naar een pemoeda-verzamelplaats. ‘Ze waren onderweg aan het uitrusten, zonder wapens.’ Supartha was zelf nog maar 3 jaar oud, hij baseert zich op wat dorpelingen hem later vertelden. ‘Ze schoten de groep dood en gooiden hun lichamen in een kuil in het bos. Ja, daar ben ik nog steeds boos over.’

Zoals de meeste kinderen van dode verzetslieden, wachtte Supartha een moeilijke jeugd. Op Bali mag een weduwe haar kinderen niet meenemen naar een volgend huwelijk. ‘Ik verloor op één dag mijn vader en mijn moeder. De ouders van mijn vader lieten ons korrels op de rijstvelden zoeken om te overleven.’

Geen openbare bronnen

Supartha schopte het desondanks tot onderbestuurder van de plaatselijke landbouwcorporatie. Vandaar dat hij zijn versleten short en T-shirt snel vervangt voor een glanzende sarong en een geknoopt traditioneel hoofddeksel als een journalist uit Nederland aanklopt. Dat de koning van dat land twee jaar geleden excuses heeft aangeboden voor ‘geweldsontsporingen van Nederlandse zijde’ in de periode 1945-1949, wist hij niet. Na enig nadenken: ‘Ik accepteer dat excuus. En ik vergeef jullie. Het was oorlog, iedereen heeft schuld.’ Hij diende het claimformulier naar eigen zeggen in voor erkenning van zijn vader. Hij is een held.’ Geen woord over de 5.000 euro.

De vader van Inyoman Supartha (78) werd in een groep medestrijders doodgeschoten en in een kuil in het bos gegooid. ‘Ja, daar ben ik nog steeds boos over.’ Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Dat is niet raar, want geen van de claimanten weet dat zij kans maken op een schadevergoeding. ‘Dat leek mij verstandig’, zegt de Balinees-Nederlandse Jro Tjampuhan, die in Bondalem is geboren. De 50-jarige hindoeïstische priester spoorde naar eigen zeggen 45 kandidaten op voor de Kinderenregeling. ‘Ik wil deze mensen helpen, maar ik probeer te voorkomen dat ze zich al verheugen op geld terwijl hun claim kan worden afgewezen.’

Of erger: dat zij haar dan verdenken van diefstal. Jro opende ook een bankrekening op naam van iedere claimant, om te voorkomen dat dorpshoofden een deel van de uitkering inpikken zoals in het West-Javaanse Rawagede gebeurde nadat Nederland het geld had overgemaakt. Zij helpt bejaarde aanvragers ook voor het eerst in hun leven een ID-kaart aan te vragen.

De landsadvocaat heeft inmiddels de claim van de kinderen van onderwijzer Sada afgewezen. ‘Weliswaar kan op basis van openbare bronnen geconcludeerd worden dat er een (gewapende) confrontatie is geweest op 4 of 5 mei 1946 in Selat tussen Nederlandse militairen en Indonesiërs waarbij een aantal personen is omgekomen’, schrijft het kantoor Pels Rijcken. Maar de bronnen bevatten volgens de landsadvocaat geen aanwijzingen over de omstandigheden waaronder Sada om het leven is gekomen. ‘Om die reden kan niet worden geconcludeerd dat hij door standrechtelijke executie door Nederlandse militairen is gedood.’

Scholieren in padvindersuniform bij het Nationaal Monument Margarana, waar de slachtoffers van de onafhankelijkheidsstrijd op Bali worden herdacht. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Volgens de Nederlandse juriste Janet van de Bunt, gepromoveerd op schaderegelingen en niet betrokken bij de procedure, volgt de landsadvocaat de opgestelde voorwaarden. Waaronder de regel dat een standrechtelijke executie moet zijn vermeld in reeds gepubliceerde openbare bronnen. Geen van de Balinezen kan daaraan voldoen, mede omdat het Nederlandse gezag zulke incidenten destijds niet vastlegde. ‘Het is verstandig dat Nederland de groep potentiële claimanten afbakent, maar volgens mij stelt de staat zich in dit geval te star op.’

Van de Bunt stelt voor de regeling te verruimen: aanvragers die voldoende aannemelijk kunnen maken dat zijn of haar ouder standrechtelijk is geëxecuteerd, zouden voor een schadevergoeding in aanmerking moeten komen. ‘Ook dat blijft zeer lastig na 76 jaar.’ Uit coulance betalen is volgens haar geen optie. ‘Dan moet Nederland alle kinderen van personen die ooit zijn omgekomen door Nederlands vuur gaan compenseren.’

‘Allemaal helden’

Schrijver Anne-Lot Hoek zegt desgevraagd teleurgesteld te zijn in de regeling. ‘Voor de De strijd om Bali ploos ik niet alleen archieven uit, maar sprak ik ook met ooggetuigen. Dan merk je dat wat in koloniale rapporten staat beschreven, zoals enkele regels over gedode ‘terroristen’, vaak niet overeenkomt met wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Dat kun je meestal alleen ter plekke reconstrueren.’

Hoek vindt dat Nederland de drempel voor een eventuele schadevergoeding wel erg hoog heeft gemaakt. ‘Zeker als je bedenkt dat premier Mark Rutte diepe excuses aan Indonesië heeft aangeboden.’ Volgens de historicus zijn op Bali talloze misdaden gepleegd, waaronder marteling met de dood tot gevolg. ‘Een ruimhartige, laagdrempelige regeling voor gedupeerden die behoefte hebben aan erkenning, lijkt me meer op zijn plaats.’

Op de plek waar de republikeinse leider Ngurah Rai met 95 medestanders na acht maanden te zijn opgejaagd door Nederlandse-militairen uiteindelijk werd omsingeld en gedood, staan nu tientallen kleurrijke koepeltentjes in de schaduw van majestueuze treurvijgen. Honderden scholieren in kaki padvindersuniform met rood-witte sjaaltjes lopen opgetogen tussen 1.372 sombere stoepa’s van het Nationaal Monument Margarana. Ook de vaders Batan en Sada kregen hier een plek. ‘Het zijn allemaal helden’, zegt de 13-jarige Imadi Fayar desgevraagd. Hij verheugt zich op een weekend vol zang-, marcheer- en geschiedeniswedstrijden. ‘We leggen hier uit dat hun vrijheid niet vanzelf is bereikt’, fluistert juf Jolanda Ola, terwijl de rood-witte vlag wordt gehesen.

De excuses voor het gewelddadige optreden van de Nederlanders in Indonesië hebben 81-jarige Ketut Rumasih nooit bereikt. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Ketut Rumasih verdient 1,20 euro per dag met het vlechten van palmbladeren. Ook zij groeide op zonder vader en moeder. ‘We overleefden door klusjes te doen in het dorp.’ In Bondalem is volgens haar nooit meer gesproken over het bloedbad in 1946, ook niet tussen de nabestaanden onderling. Nee, de excuses van koning Willem-Alexander of van premier Mark Rutte hebben haar nooit bereikt. ‘Maar het is goed, ik ben niet boos. Wat is gebeurd, is gebeurd.’ De oude dame heeft nog wel een beleefd verzoek aan Nederland. Met een blik op haar kinderen en kleinkinderen die meeluisteren op het achtererf: ‘Misschien kan Nederland helpen met mijn crematie? Wij hebben daar geen geld voor.’