De ouders van de rijkste man op aarde investeerden in 1995 in hun zoons bedrijf, en zijn nu multimiljardairs

Hun zoon is de rijkste man op aarde, maar ook Jackie en Mike Bezos hebben niets te klagen. Als de berekeningen van persbureau Bloomberg kloppen, beschikken de ouders van Amazon-topman Jeff Bezos over een vermogen van 30 miljard dollar (25 miljard euro). Die rijkdom danken ze aan het besluit om in 1995 bijna 250 duizend dollar te investeren in hun zoons toen nog bescheiden webwinkel.

Dat het echtpaar Bezos stinkend rijk zouden worden stond een kleine kwart eeuw geleden nog lang niet vast. Zoonlief waarschuwde destijds dat er een kans van 70 procent was dat ze hun geld nooit terug zouden zien. ‘Ik wil dat jullie je goed beseffen hoe riskant dit is’, vertelde Jeff zijn ouders volgens herinneringen die de Amazon-baas in 2015 ophaalde. ‘Ik wil niet thuiskomen voor Thanksgiving en dan horen dat jullie boos op me zijn.’

Boos zullen zijn ouders niet zijn, op zijn hoogst verdrietig dat ze niet méér geld in Amazon.com hebben gestoken en daar aandelen voor terugkregen. Als Jackie en Mike één persoon zouden zijn, zou die persoon op Bloombergs mondiale lijst van miljardairs op de 27ste plek eindigen.

Die positie wordt nu bezet door Dieter Schwarz, de eindbaas van de Schwarz Group, het moederbedrijf van supermarktketens Lidl en Kaufland. De 78-jarige Schwarz is op dit moment 29,4 miljard dollar waard. Ter vergelijking: Jeffs vermogen is bijna het vijfvoudige van dat van zijn ouders, 149 miljard. Dat is op vier haren na evenveel als het bruto nationaal product van Bulgarije (153 miljard).

De rijkste Nederlander op de lijst van superrijken is Charlene de Carvalho-Heineken, de grootste aandeelhouder van de bierbrouwerij die haar overgrootvader Gerard Adriaan Heineken in 1864 oprichtte en haar vader Alfred tot een internationaal drankenconcern uitbouwde. Het vermogen van De Carvalho-Heineken wordt door Bloomberg op 15,8 miljard dollar geschat.

Over Jackie en Mike Bezos is niet veel bekend. Ze mijden de schijnwerpers. Het echtpaar beheert een filantropisch fonds dat ze in 2000 hebben opgezet en dat voornamelijk geld steekt in wetenschappelijk en medisch onderzoek. Jackie en Mike, maar ook hun kinderen en diens echtgenoten, hebben miljoenen gedoneerd aan de Bezos Family Foundation.

Biologische vader

Jeff Bezos werd in 1964 geboren, maar Mike is niet zijn biologische vader. Die liet moeder en kind na een huwelijk dat net 17 maanden standhield in de steek – Jackie was toen een jaar of 18, Jeff een jaar of 3. Jackie hertrouwde in 1968 met de Cubaanse migrant Miguel Bezos, die zes jaar daarvoor als 15-jarige naar de Verenigde Staten was gekomen.

Jeffs biologische vader werd in 2013 door een Amerikaanse journalist opgesnord en bleek een toen 69-jarige eigenaar van een fietsenmaker in Glendale, Arizona. Deze Ted Jorgensen had geen idee dat multimiljardair Jeff Bezos en zijn zoon een en dezelfde waren. De eerste reactie op de vraag van de journalist of hij wist wie zijn zoon was, luidde: ‘Leeft-ie dan nog?’ Jorgensen overleed in 2015, zonder zijn beroemde zoon nog een keer te spreken.