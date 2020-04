De opvolger van Jeremy Corbyn is een kopie van Tony Blair, maar dan zonder charisma

Met de overtuigende verkiezing van Keir Starmer tot leider heeft de Britse Labourpartij niet alleen afscheid genomen van Jeremy Corbyn, maar ook van het corbynisme. Na vijf jaar met zichzelf in debat te zijn geweest, wil de oppositiepartij zich nu weer richten op regeringsmacht.

Starmers zege was zo afgetekend dat er geen tweede stemronde nodig was. De 57-jarige Londense jurist kreeg 56 procent van de stemmen die 785 duizend partij- en vakbondsleden schriftelijk hadden uitgebracht, veel meer dan zijn tegenstanders Lisa Nandy en de corbynite Rebecca Long-Bailey. Wederom geen vrouwelijke leider dus voor Labour, terwijl de Conservatieven al twee vrouwelijke premiers hebben versleten. Wel kan Starmer de eerste premier worden die reeds geridderd was voor hij Downing Street inging.

Tijdens de leiderschapscampagne leverde Starmer amper kritiek op de scheidende leider, omdat hij ook stemmen nodig had uit het Corbyn-kamp. Maar de corbynista’s voelen nattigheid. Kort na het bekend worden van de uitslag tweette Momentum, de pressiegroep achter Corbyn, in een verkapt dreigement dat het ervoor zal zorgen dat Starmer de beloften uit Corbyns verkiezingsprogramma gaat uitvoeren, zoals nationaliseringen en de ambitieuze Green Deal.

Dat er een nieuwe wind gaat waaien, bleek al snel. De uitslag was nog niet officieel bekendgemaakt of Corbyns trouwe metgezel John McDonnell maakte zijn aftreden bekend. Geestverwanten zullen komende dagen volgen. In zijn online overwinningstoespraak bood Starmer, wiens vrouw Victoria joods is, vrijwel meteen namens de partij excuses aan voor het antisemitisme binnen de gelederen. Daarna zei hij Boris Johnson te gaan benaderen om samen te werken bij de coronacrisis. Een paar dagen eerder had Corbyn zo’n samenwerking nog afgewezen.

Charisma

Als welgestelde en eurogezinde advocaat uit Noord-Londen is Starmer op het eerste oog een kopie van Tony Blair, maar dan zonder diens charisma. Geen wonder dat gematigde Labour-politici in de zevende hemel zijn. Maar is Starmer de man om de rode muur weer op te bouwen, de harten terug te winnen van de gedesillusioneerde, brexiterende Labour-stemmers uit Midden- en Noord-Engeland? Als Brexit-woordvoerder heeft hij Corbyn ertoe gebracht te pleiten voor een nieuw referendum, een strategische blunder.

De verwachting is dat het land onder Starmer weer een effectieve en competente oppositie krijgt. Leidinggevende ervaring heeft Starmer, die rechten studeerde in Leeds en Oxford, tussen 2008 en 2013 opgedaan als hoofdaanklager. Of hij een goede was, daarover verschillen de meningen. Volgens critici is er onder zijn leiding te veel tijd en geld besteed aan politiek getinte zaken die veel publiciteit genereren. Daarbij wordt gewezen op de jarenlange vervolging van 24 Sun-journalisten die uiteindelijk werden vrijgesproken van het betalen van steekpenningen aan politieagenten.

Er bestaat geen twijfel over het rode hart van Starmer, wiens hoofd de droom van cartoonisten en beeldhouwers is. Als beginnend advocaat stond hij in de jaren negentig kosteloos Helen Steel en David Morris bij, de London Greenpeace-activisten die door McDonald’s wegens smaad voor de rechter waren gesleept. Een gevoel voor sociale rechtvaardigheid heeft hij van huis uit meegekregen. Zijn ouders, een timmerman en een verpleegster, vernoemden hun zoon zelfs naar de oprichter van de Labourpartij, Keir Hardie.

Politiek spektakel valt er van Sir Keir niet te verwachten. Saaiheid is zijn handelsmerk. Gevraagd naar het spannendste dat hij in zijn leven heeft gedaan, antwoordde hij onlangs ‘voetballen en naar het voetbal gaan met mijn kinderen’. Maar na de wilde Corbyn-jaren kan Labour wel wat saaiheid gebruiken.