De opvolger van Jeremy Corbyn is competent en goed geïnformeerd. Maar heeft hij ook charisma?

Keir Starmer, de nieuwe leider van de Britse Labour Partij. Beeld AP

Starmer volgt Jeremy Corbyn op, wiens positie onhoudbaar was geworden na de grootste verkiezingsnederlaag van Labour in 85 jaar. De verwachting is dat Starmer de partij weer naar het politieke midden gaat trekken, hetgeen met interne gevechten gepaard zal gaan. Een van de eerste dingen die Starmer na zijn verkiezing deed was, in zijn overwinningstoespraak, het namens de partij excuus aanbieden voor het antisemitisme binnen de gelederen.

In totaal hebben 785 duizend partij- en vakbondsleden schriftelijk hun stem uitgebracht na een drie maanden durende leiderschapsstrijd, die ontsierd zou worden door de coronapandemie. De reactie van de Corbynista's liet niet lang op zich wachten. Binnen een uur tweette Momentum, de pressiegroep achter Corbyn, dat het de nieuwe leider zal houden aan diens belofte om grote ideeen uit het verkiezingsmanifest over te nemen, zoals The Green Deal en nationaliseringen.

Met de verkiezing van Starmer heeft de partij laten zien dat het winnen van verkiezingen weer belangrijker is dan ideologische puurheid. Starmer, wiens hoofd een droom is van beeldhouwers, heeft onder meer steun kregen van de partijafdeling Islington-North, het kiesdistrict van Corbyn. Tijdens de leiderschapscampagne heeft hij om tactische redenen amper kritiek op Corbyn gegeven, maar de verwachting is dat hij een gematigde koers zal gaan varen

Brexit

Starmer verwierf de afgelopen jaren bekendheid als de woordvoerder van Brexit-zaken. Tegen de wil van de eurosceptische leider probeerde hij van Labour weer een Remain-partij te maken. Dankzij hem ging Corbyn uiteindelijk tegenspartelend akkoord met een nieuw Brexit-referendum, dat er nooit zou komen wegens Boris Johnsons klinkende zege. Tijdens de leiderschapsverkiezingen sloot Starmer niet uit dat het Verenigd Koninkrijk zich in de toekomst weer wil aansluiten bij de EU.

Met de verkiezing van de eurogezinde Starmer is het de vraag of en hoe Labour de ‘Rode Muur’ zal terugwinnen, de eurosceptische districten in Midden- en Noord-Engeland die Labour de rug hebben toegekeerd. Als rijke jurist uit Noord-Londen – dezelfde achtergrond als Tony Blair – lijkt hij de grootstedelijke elite te verpersoonlijken. In december zou Starmer het feit dat hij miljonair is hebben weggehaald van zijn Wikipedia-pagina. Mogelijk was dat daar neergezet door een rivaal.

Anders dan Corbyn, die in een landhuis opgroeide, kan Keir Starmer wel zeggen dat hij uit de traditionele arbeidersklasse komt. Hij groeide op in het Zuid-Londense Southwark, waar zijn moeder werkte als verpleegster en zijn vader als timmerman. Dat zijn ouders bevlogen socialisten waren, blijkt uit zijn voornaam: Starmer is vernoemd naar Keir Hardie, de Schotse grondlegger van de Labour Partij. Door goede schoolresultaten kon hij naar een staatsgymnasium.

Advocaat

Starmer studeerde rechten in Leeds en Oxford. Als jonge advocaat stond hij, pro bono, de Greenpeace London-activisten Helen Steel en David Morris bij, die door de multinational McDonald’s wegens smaad voor de rechten waren gesleept - de bekende McLibel-zaak. Het was het begin van een succesvolle juridische carrière. In 2008 trad hij aan als hoofdaanklager. In die functie nam Starmer enkele controversiële beslissingen, zoals het niet-vervolgen van de agenten die in 2005 Jean Charles de Menezes ten onrechte hadden aangezien voor terrorist en doodgeschoten.

In 2013 besloot hij de politiek in te gaan en een jaar later werd hij geselecteerd als Labour-kandidaat voor het felrode kiesdistrict Holborn & St Pancras. Na het Brexit-referendum kreeg hij van Corbyn de Brexit-portefeuille. Het bracht met zich mee dat hij niet langer adviseur kon zijn van het advocatenkantoor dat namens de rijke activiste Gina Miller een rechtszaak tegen de regering aanspande. De zaak was bedoeld om het Lagerhuis te laten stemmen over het Brexit-akkoord.

Als woordvoerder voor Brexit-zaken bewees Starmer een competente en goed geïnformeerd politicus te zijn, in tegenstelling tot de rest van het schaduwkabinet. Hij werd vanwege zijn juridische en politieke verdiensten geridderd door de koningin, maar wil liever geen ‘Sir Keir’ worden genoemd. Hij heeft het verwijt gekregen ‘saai’ te zijn. Toen radiopresentator Nick Ferrari vroeg naar het spannendste wat hij ooit heeft gedaan, antwoordde hij: ‘Voetballen, en naar het voetbal gaan met mijn kinderen.’

Prominente Corbynistas zoals spindoctor Seumas Milne, stafchef Karie Murphy en partijbaas Jennie Formby zullen nu zeker het veld ruimen. Wat Corbyn zelf gaat doen, is onduidelijk. Hij had de hoop uitgesproken dat Rebecca Long-Bailey hem zou opvolgen, zijn oogappel. De hoop van Corbyn en de zijnen zal gericht zijn op onderwijswoordvoerder Angela Rayner, die verkozen is tot vice-partijleider. De parlementsverkiezingen zijn in principe over vijf jaar.

Bij de jongste peiling staan Johnson's Conservatieven op meer dan 50 procent.