De opvliegende militair die voor de derde keer president van Indonesië probeert te worden

Prabowo Subianto tijdens een partijbijeenkomst in Bogor, Indonesië op 12 augustus Beeld REUTERS

Doorzettingsvermogen heeft Prabowo wel. En geld, zijn eigen geld, maar vooral ook de miljarden van zijn broer Hashim, die al jaren Prabowo’s enorme politieke aspiraties financiert. Want politiek in Indonesië is duur, zeker als je president wil worden. En president worden, dat wil hij al zijn hele leven. Er zijn maar een paar zaken die dat in de weg staan: de mensenrechtenschendingen die hem jarenlang op de zwarte lijst van de Verenigde Staten zetten, zijn opvliegendheid, en misschien het feit dat hij niet lollig is. Je voelt je ongemakkelijk in zijn bijzijn.

Toen Prabowo opgroeide waren hij en zijn familie op de vlucht. Hun pro-westerse vader en oud-minister Sumitro Djojohadikusumaha kreeg ruzie met de linkse president Soekarno, en koos met zijn gezin voor ballingschap. Prabowo bracht een onbezorgde jeugd door in het buitenland, en leerde zijn voortreffelijke Engels op luxe scholen in Zürich en Londen. Hij koketteert nog steeds graag met zijn talenkennis.

Geen nieuwe Jokowi

In 2024 gaat Prabowo dus voor de derde keer proberen president te worden, en ditmaal lijken zijn kansen groter dan ooit. De populaire Joko ‘Jokowi’ Widodo mag niet meer meedoen omdat Indonesië na de val van dictator Suharto besloot dat twee periodes voor een president genoeg zijn. Tegen de glimlachende populist en Metallica-fan Jokowi had de generaal en zakenman van de oude stempel nooit echt een kans gehad.

Maar Prabowo is er nog, en een nieuwe Jokowi heeft zich nog niet aangekondigd, dus als hij president wil worden zal het nu moeten gebeuren. Hij hoeft alleen nog maar te besluiten als wie, of als wat: in 2014 was hij de nationalist, gekleed als Soekarno (met peci op en in hagelwit khaki pak), én de sterke man: kaarsrecht gezeten op zijn lievelingspaard in een vol stadion in Jakarta. Dat laatste was hijzelf. De echte Prabowo speelt namelijk polo, draagt cowboyhoeden, houdt hartstochtelijk van paarden (‘die zijn loyaler dan mensen’), en nog meer van militair vertoon. Dat leverde hem 47 procent van de stemmen op.

Prabowo Subianto en Joko "Jokowi" Widodo in 2014 Beeld REUTERS

In 2019 vulde een geheel vernieuwde en veranderde Prabowo hetzelfde stadion met tienduizenden radicale moslims, en presenteerde hij zichzelf als een devote Mekka-ganger, zij het een met zijn eigen cowboyhoed en khaki, en met Suharto’s dochters in zijn gevolg (onder wie zijn ex-echtgenote Siti Hediati Harijadi, oftewel Titiek). Dat leverde hem 44 procent op.

Momenteel is Islam niet meer zo ‘hot’, al is het onderhuids overal in Indonesië aanwezig. Prabowo is minister van Defensie en dat biedt hem mogelijkheden om zich in 2024 als staatsman én als militair te presenteren. Allebei passen ze bij wie hij is: internationaal, kind van de elite, paardenman en soldaat in hart en nieren. Wie het wordt, hangt nog even af van hoe over twee jaar de wind waait in het land.

Mensenrechten

Prabowo ziet het leiderschap van Indonesië als zijn lotsbestemming. Daarom veert hij elke keer als hij verliest toch weer overeind om het nog een keer te proberen. Hij moet en hij zal president worden, daar is hij voor geboren, is de overtuiging die in al zijn interviews naar voren komt. Hij voelt zich alsof hij het al is, als het volk zijn hand kust, of zich verdringt om een doorzweet khaki hemd dat hij als rockster in de massa gooit (achterin de auto ligt altijd een hele stapel nieuwe droge hemden naast de stapel verse cowboyhoeden).

Prabowo Subianto tijdens de campagne van 2019 Beeld AP

Maar hij is het dus nog niet. Want helaas voor hem zijn er zijn tegenstanders, en dus ook altijd weer zijn veelbesproken militaire verleden en al even beruchte opvliegende karakter.

‘Dat weten we nou wel’, is de steevaste reactie van zijn broer, Hashim Djojohadikusumo, als een journalist daar weer eens over begint. Hashim, de meest bedaarde van de twee broers, is altijd Prabowo’s buffer in het geval hij weer eens een spreekgestoelte mishandelt, of erger. Dan legt Hashim in de wandelgangen met een glimlach uit dat die opvliegendheid van zijn broer ook positief kan worden uitgelegd.

‘Als hij zich niet zo voor de zaak interesseerde, zou hij zich niet zo opwinden.’

‘En de mensenrechten?’

‘Ach, die mensenrechten, moeten we het daar weer over hebben? Dat is oud nieuws.’

Helaas is dat oude nieuws voor Prabowo misschien wel het allerpijnlijkste nieuws. Hij is ervoor uit het leger gezet, en precies dat militaire leven betekende alles voor hem. Nog steeds voelt hij zich vóór alles een commandant, zegt hij herhaaldelijk, of, zeggen bewonderaars: hij voelt zich een ridder die zijn volk moet redden.

Dat romantische beeld botst met de genadeloze Prabowo, die in 1983 leiding gaf aan een campagne in Oost Timor waar Indonesische troepen zeker 530 ongewapende tegenstanders (inclusief vrouwen en kinderen) gevangen namen en doodschoten.

En ook in het omwentelingsjaar 1998 speelde Prabowo een uiterst dubieuze rol. Hij liet activisten en studentenleiders ontvoeren, en verdwijnen, en had ook verder de hand in de chaos die toen Jakarta beheerste. 1998 was het jaar van gewelddadige protesten, plunderingen en bloedig optreden van het leger. Het jaar dat Suharto moest aftreden, en het jaar dat Prabowo scheidde van Titiek.

Het had zijn jaar moeten worden. Liefst had Prabowo Suharto zelf opgevolgd – er gingen geruchten over een door hem geplande staatsgreep – en toen dat niet doorging, zette hij zijn zinnen op het opperbevel van het leger. Woest werd hij, toen niet hij, maar collega-militair Wiranto tot opperbevelhebber werd benoemd. Als een extra belediging werd hij in plaats van bevorderd, door diezelfde Wiranto ontslagen uit het leger, als straf voor de ontvoering van studentenleiders en anti-suhartoactivisten.

Na deze bittere vernedering ging Prabowo naar Jordanië, waar hij de bodem zou leggen voor zijn zakenimperium, dat inmiddels 27 bedrijven omvat. Prabowo verdiende, mede dankzij zijn steenrijke broer en zijn oude connecties, een fortuin in politiek gevoelige bedrijfstakken als olie en gas, palmolie, pulp en papier en visserij.

Politiek

Prabowo kwam terug naar Indonesië en zijn droom was nog altijd dezelfde. In 2008 begon hij zijn eigen partij, Gerindra, die als enige programmapunt heeft: hem aan het presidentschap helpen.

Verlies valt hem steeds zwaarder. In 2019 weigerde Prabowo boos zijn nederlaag te erkennen. Hij riep zichzelf luidkeels toch uit tot overwinnaar, zei dat stemmen waren gestolen en stuurde na het tellen van de stemmen zijn knokploegen de straat op. Bij de rellen die volgden vielen 8 doden en 737 gewonden, waarna Prabowo moest inzien dat ook deze coup weer nergens toe leidde.

Jokowi deed daarna iets wat alleen in Indonesië mogelijk is: in plaats van Prabowo te arresteren, nam hij hem op in zijn kabinet. Prabowo, de onteerde militair, werd minister van Defensie. En dat is hij nog, en hij geniet ervan met volle teugen. In zijn nieuwe positie koopt hij straaljagers in Frankrijk en mag hij voor het eerst ook weer de Verenigde Staten in. Daar stond hij vanwege zijn mensenrechtenverleden jarenlang op een zwarte lijst.

Nu hij daar niet meer op staat is dat inderdaad, en definitief, oud nieuws.

En als Prabowo straks de juiste toon weet te vinden, wordt hij over twee jaar alsnog president.