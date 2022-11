De opvang van vluchtelingen kent ook succesverhalen: ‘Dit zijn Bredase jongens. We hopen dat ze blijven’

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen in wat ooit de vrouwenafdeling was van de Bredase Koepelgevangenis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een groepje pubers uit Syrië, Eritrea en Afghanistan sloft door de brede gang van wat ooit de vrouwenafdeling was van de Koepelgevangenis in Breda. Links en rechts liggen de oude cellen – 2,6 bij 4 meter groot, inclusief aparte toiletruimte met wastafel – waar sinds eind oktober alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) bivakkeren.

‘Iedereen heeft hier een eigen kamer met wc – ik ben er tevreden mee’, zegt Fares (16) uit Syrië, die vier maanden geleden in Nederland aankwam en de eerste maand in het aanmeldcentrum in Ter Apel vertoefde. ‘Het voelt als thuis, iedereen is vriendelijk’, vindt Ibrima (17) uit Gambia - nu twee maanden in Nederland, de eerste twee weken in Ter Apel.

In het voormalige gevangeniscomplex, een rijksmonument in de binnenstad, worden zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. De gemeente wil dat aantal nog uitbreiden tot 72. ‘We willen dat ze hier voor langere tijd blijven en een toekomst kunnen opbouwen in Breda’, zegt wethouder Arjen van Drunen (PvdA).

Daarmee is Breda een opvallende witte raaf tussen de gemeenten die overwegend oorverdovend stil hebben gereageerd op de oproep van staatssecretaris Eric van der Burg om snel extra opvangplekken te creëren voor amv’s. Vorige maand bepaalde de rechter dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor een menswaardige opvang van asielzoekers. Vooral voor kwetsbare vluchtelingen, zoals kinderen, eiste de rechter direct maatregelen.

Volgens de staatssecretaris zijn voor het eind van dit jaar 1.700 extra opvangplekken nodig voor minderjarigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Eind vorige week liet opvangorganisatie COA weten dat die oproep nog maar 100 nieuwe plekken heeft opgeleverd.

Koudwatervrees

De Bredase wethouder Arjen van Drunen vermoedt dat veel gemeenten ‘koudwatervrees’ hebben om deze groep, die bijna uitsluitend bestaat uit jongens, op te vangen. ‘Ze vrezen voor overlast en protesten van bewoners’, aldus de PvdA’er. ‘Dat is onterecht. Bij ons gaat het gewoon hartstikke goed. Ik hoop dat wij met ons verhaal ook andere gemeenten over de streep kunnen trekken.’

De eerste groep van 46 jongeren kwam begin juli naar Breda, waar ze aanvankelijk werden gehuisvest in een voormalig KPN-gebouw. De gemeente hield een voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners. Zeven mensen kwamen opdagen, het aantal professionals bedroeg het dubbele. ‘Het gaat om kinderen die we niet aan hun lot mogen overlaten’, verklaarde de wethouder. Dat vonden de meeste aanwezigen, ondanks enige bedenkingen, eigenlijk ook wel.

Het KPN-gebouw moest na vier maanden weer leeg om ‘herontwikkeld’ te worden. ‘Het mooie is dat de buurtbewoners achteraf zeiden dat ze nauwelijks overlast hebben ervaren’, aldus Van Drunen. ‘Ze hadden meer overlast van de internationale studenten die daarvoor een jaartje in het gebouw hebben gezeten.’

Het stadsbestuur wilde voorkomen dat de jongeren weer naar een andere gemeente moesten verhuizen. ‘We moeten een keer ophouden met dat van hot naar her slepen van asielzoekers, zeker als het om kinderen gaat’, aldus de bestuurder. Dus vertrok de inmiddels uitgebreide groep, voornamelijk jongens van 14 tot 18 jaar, naar de Koepelgevangenis, 500 meter verderop.

‘Ze gaan hier naar school en naar het voetbal, bouwen een netwerk op. Ze moeten de rust en tijd krijgen om aan hun integratie te werken’, aldus de wethouder. ‘We beschouwen ze als Bredase jongens. We hopen dat ze hier straks ook als statushouder kunnen blijven.’

De Vier van Breda

De gemeente heeft het gebouw voor drie jaar gehuurd van de nieuwe eigenaars, die het eerder dit jaar hebben gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf. In de centrale koepel, waar ooit de Vier van Breda (Duitse oorlogsmisdadigers, later de Drie en nog later de Twee van Breda) zaten opgesloten, worden bijna 400 Oekraïners opgevangen. De amv’s zitten in de voormalige vrouwenafdeling, die nog steeds grotendeels roze is gekleurd. Begin volgend jaar verhuizen ze naar wat ooit de psychiatrische afdeling was, die eerst nog verbouwd moet worden. Daar zijn de kamers groter en krijgen de jongeren onder meer ook eigen kookruimte.

‘We zijn in Breda met open armen ontvangen’, zegt Ben Krol, locatiemanager van het COA. ‘Het is niet alleen de wens van de gemeente, ook de amv’s zelf hebben aangegeven dat ze graag hier willen blijven en niet opnieuw naar een andere gemeente willen verhuizen.’

Vinden ze het niet vreemd om in een voormalige gevangenis te wonen? ‘It’s okay’, zegt Ibrima. Hij is blij met een eigen kamer en voetbalt met de boys uit Eritrea of Syrië. ‘Ik vind het niet raar, want ik snap de situatie’, antwoordt Fares wereldwijs. ‘Het is een beetje krap met de woonruimte in Nederland.’

Volgens COA-medewerker Asha Fleerakkers was het voor sommige jongens wel even schakelen. ‘Ze vonden het best spannend om alleen te slapen’, zegt ze. ‘Daar moesten ze aan wennen. Thuis waren ze gewend om met broertjes of zusjes samen te slapen. We proberen het zo huiselijk mogelijk voor ze te maken.’

Tekort aan leerkrachten

De huisvesting mag dan geregeld zijn, het onderwijs is nog wel een zorg. Want net als elders in het land is in Breda een tekort aan docenten. De amv’s gaan nu twee dagen per week anderhalf uur naar de internationale schakelklas. Binnenkort wordt dat vier dagen voor twee uur.

‘Alle brieven van rijksoverheid en provincie gaan steevast over de huisvesting van asielzoekers’, waarschuwt wethouder Van Drunen. ‘Maar laten we ook het onderwijs niet vergeten. Er moeten echt meer docenten komen. Hoe eerder een asielzoeker begint met goed onderwijs, waaronder het leren van Nederlands, des te succesvoller zal zijn integratie zijn.’

In het kamertje van voogdijinstelling Nidos, eveneens ingericht in een voormalige vrouwencel, kan Ibrima dat slechts beamen. ‘Ik wil graag leren, vijf dagen in de week. Dat is goed voor mijn toekomst’, zegt hij. Fares vindt twee dagen les eveneens onvoldoende om de taal te leren.

Fares heeft ook nog wel wat andere verbeterpuntjes: ‘Het eten kan beter – ik eet graag hummus. Ik heb meer kleding nodig en zou graag wat meer zakgeld hebben.’ Maar daarin verschilt de Syrische puber nauwelijks van de meeste andere pubers in Nederland.