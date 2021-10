De opleidingskloof groeit: studerend Nederland leeft weer wat langer

Voor mensen met een hoge opleiding ging de levensverwachting in goede gezondheid van 72 jaar naar 71,2 jaar. Beeld ANP

Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd. Het CBS wijst erop de omvang van de groepen door de jaren heen verandert. Zo wordt de groep laagopgeleiden kleiner ten opzichte van de andere twee. Ook de samenstelling van de groepen verandert. Zo komen veel immigranten in eerste instantie terecht in de groep laagopgeleiden. De cijfers zijn niet alleen interessant voor de discussie over de pensioenleeftijd en regelingen voor mensen met zware beroepen maar ook voor de discussie over de zorgkosten.

In 2007 was de levensverwachting van mensen met een lage opleiding precies 79 jaar, nu 79, 5 jaar – een verbetering met een halfjaar. Mensen met een middelbare of hoge opleiding zagen hun perspectief ruim een jaar verbeteren. Van mensen met een middelbare opleiding steeg de levensverwachting van 80,8 jaar naar 82 jaar. Voor mensen met een hoge opleiding verbeterden de vooruitzichten van 82,7 jaar in 2007 naar 83,9 jaar nu.

Gezonde levensverwachting

Mensen met een lage opleiding hebben vaker fysiek zware beroepen met relatief lage inkomens. Hun levensstijl is ook ongezonder, ook omdat gezond eten duurder is. Dat heeft gevolgen voor het aantal jaren met een gezonde levensverwachting.

Het aantal jaren met een ‘als goed ervaren gezondheid’ verminderde de afgelopen jaren voor iedereen. In 2007 hadden mensen met een lage opleiding 57,4 jaar in het vooruitzicht met een met een ‘als goed ervaren gezondheid’, nu is dat 56,9 jaar. Voor mensen met een middelbare opleiding was dat 65,9 jaar tegen 64,7 jaar nu. Voor mensen met een hoge opleiding ging de levensverwachting in goede gezondheid van 72 jaar naar 71,2 jaar. Dit kan te maken hebben met obesitas als oprukkende volksziekte.

De vermindering van het aantal levensjaren in goede gezondheid voor allen kan grote gevolgen hebben voor de zorg. Ouderen die hulpbehoevend worden, kunnen immers een beroep doen op de gemeente voor zorg van bijvoorbeeld thuiszorg of wijkverpleging. Ook kan het beroep op ziekenhuiszorg of verpleeghuizen hierdoor stijgen.

Pensioenleeftijd

Voor de discussie over de pensioenleeftijd is het gegeven brisant dat het aantal levensjaren in goede gezondheid voor laagopgeleide mannen zakte van 57,4 naar 57,1 jaar en van laagopgeleide vrouwen van 57 jaar naar 56,1 jaar.

Dit kan gevolg hebben voor de discussie over de gestegen pensioenleeftijd. Voor laagopgeleiden is de kans dat zij gezond hun pensioen halen kleiner geworden. Het beroep op sociale uitkeringen kan stijgen zoals die vanwege arbeidsongeschiktheid. Voor middelbaar en hoog opgeleiden ligt de levensverwachting in goede gezondheid rond de pensioenleeftijd.

Binnenkort maakt het CBS de levensverwachting bekend voor 65-jarigen. Die is van belang voor het vaststellen van de AOW-leeftijd in 2027. De verwachting is dat de pensioenleeftijd in 2027 niet verandert en op 67 jaar blijft liggen.