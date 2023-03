De op expansie gerichte Ralph Hamers past na de overname van Credit Suisse niet meer bij UBS

Zürich, woensdag: links Sergio Ermotti, de nieuwe baas van de gecombineerde Zwitserse bankenreus, met in het midden Ralph Hamers die in gesprek is met UBS-voorzitter Colm Kelleher. Het drietal is dan op weg naar een persconferentie. Beeld AP

Amper twee jaar lang mocht Ralph Hamers zich de baas bij UBS noemen. Zijn bovenbaas, de raad van commissarissen van de Zwitserse grootbank, heeft beslist dat de voorganger van Hamers opnieuw de teugels in handen krijgt.

Dat heeft niets te maken met wanbestuur door de Nederlander, wel met zijn profiel. Waar Hamers stond voor groei en innovatie, staat Sergio Ermotti voor indikken en conserveren. En: hij is een Zwitser. Een belangrijke troef nu UBS de complexe overname van zijn Zwitserse aartsrivaal Credit Suisse moet zien te verwerken.

De 62-jarige Ermotti was eerder al negen jaar ceo van UBS, voordat hij overstapte naar Swiss Re, een van de grootste herverzekeringsmaatschappijen ter wereld. Toen hij in 2011 aantrad bij UBS, lag er ook heel wat herstructureringswerk op zijn bord. Zijn voorganger Oswald Gruebel was net opgestapt vanwege een handelsschandaal.

In 2011 sloeg in Londen sterhandelaar Kweku Adoboli een gat van 1,8 miljard euro in de balans van de Zwitserse bankengroep. Hij had jarenlang bijzonder risicovolle posities ingenomen met ingewikkelde futurescontracten. In 2011 ging dat helemaal verkeerd. Adoboli verdween in de gevangenis, UBS kreeg van de Britse toezichthouder een boete van 37 miljoen euro opgelegd.

Volgens de Financial Services Authority kon Adoboli herhaaldelijk risicolimieten negeren en fictieve handelsposities doorgeven omdat de interne controles ‘pover uitgevoerd en inefficiënt’ waren.

Ermotti moest UBS terug naar de Zwitserse roots brengen. Hij bouwde de obligatiehandel van UBS af, kromp de zakenbank, en verschoof de focus naar vermogensbeheer voor de rijksten. Ook kreeg de bank veel hogere kapitaalbuffers om een herhaling te voorkomen van de crisis van 2008 – toen UBS moest worden gered met belastinggeld.

Schandaalvrij was Ermotti’s eerste passage bij de bank niet. UBS kreeg onder meer boetes in Frankrijk omdat het rijke klanten in dat land had geholpen geld te verbergen op niet bij de fiscus aangegeven Zwitserse bankrekeningen.

Verrassende overstap

Ralph Hamers werd in 2020 aangetrokken door UBS – een verrassende overstap van ING – om de bank in een nieuwe richting te sturen. UBS moest naar het digitale tijdperk, en de bank moest een ruimere groep van klanten aanspreken. Daarbij keek Hamers onder meer naar een overname van Wealthfront, een Amerikaanse vermogensbeheerder die klanten adviseert met algoritmes en zelflerende systemen, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Volgens UBS-voorzitter Colm Kelleher zijn er met de overname van Credit Suisse ‘nieuwe prioriteiten’ en is Ermotti ‘met zijn unieke ervaring’ de uitgelezen persoon zijn om de integratie succesvol te leiden.

Ermotti staat nu inderdaad voor soortgelijke uitdagingen als destijds. Er moeten divisies worden afgebouwd of afgestoten. ‘Dat is essentieel voor de klanten van beide banken, werknemers, beleggers en voor Zwitserland’, aldus Kelleher. Ik weet dat Sergio een vliegende start zal maken.’