De oorlog van Rusland tegen Oekraïne gaat ook om het geloof

Een gelovige in de Sint-Joriskerk in Lviv, een van de vele oosters-orthodoxe gebedshuizen in Oekraïne die behoren tot de Moskouse kerk. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

Als de avonddienst in de Sint-Joriskerk ten einde loopt en de elf bezoekers opstaan uit hun geknielde gebedshouding op de stenen vloer, wil diaken Michaïl nog iets zeggen over de oorlog. Hij schraapt zijn keel, het epitrachelion, een soort stola, wappert om zijn torso.

De geestelijke bevindt zich in een ingewikkelde positie. Zijn kerk behoort, net als de meeste oosters-orthodoxe gebedshuizen in Oekraïne, tot de Moskouse kerk. Tegelijkertijd wordt zijn land al acht dagen aangevallen door een president die nauwe banden onderhoudt met diezelfde Moskouse kerk.

Diaken Michaïl houdt het kort. ‘Moge alle Oekraïners en de Oekraïense staat in vrede leven.’

Het is een oproep die voor veel Oekraïense gelovigen onvoldoende is. Een oproep tot vrede is immers iets anders dan een oproep tot de overwinning of een oproep aan Rusland om de invasie te beëindigen.

Ruslands oorlog in Oekraïne is ook een oorlog om het geloof. Wint Rusland, dan verzekert Moskou zich van hegemonie in de oosters-orthodoxe wereld. Verliest Rusland, dan is de kans groot dat Oekraïne zich definitief afkeert van de patriarch in Moskou.

Goedkeuring van Constantinopel

Dat proces is al een tijdje aan de gang. In 2019 richtten bisschoppen in Kyiv de Oekraïens-orthodoxe kerk op. De oprichting kreeg goedkeuring van de patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Daardoor ontstond er een nieuwe orthodoxe kerk met internationale erkenning die niet onder Moskou valt, maar onder Kyiv.

Poetin sprak met afgrijzen over de nieuwe kerk. Hij zei in 2018 dat de kerkscheuring kan leiden tot ‘bloedvergieten’.

Honderden parochies in Oekraïne zijn in de afgelopen jaren overgestapt naar de kerk van Kyiv. Maar de meeste parochies, waaronder het wereldberoemde Holenklooster aan de rivier de Dnjepr in Kyiv, hebben niet gebroken met de leider van hun kerk: patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk en een nauwe bondgenoot van president Poetin.

De Russische president onderscheidde Kirill in november met orde van Sint-Andreas de Eerstgeroepene, de hoogst mogelijke onderscheiding in Rusland, die uit de tsarentijd stamt. Ondanks oproepen van Russische gelovigen en een groep van ruim honderd geestelijken weigert Kirill om te bidden voor het einde van de oorlog.

Het feit dat de Moskouse kerk de oorlog niet afkeurt en nog steeds diensten houdt in Oekraïne, leidt tot woede onder Oekraïense geestelijken. Zoals bij Joeri Fedyv, de diaken van de Ontslapeniskerk, de grootste Oekraïens-orthodoxe kerk van Lviv. Hij houdt zijn diensten om de hoek van de Moskouse Sint-Joriskerk.

Joeri Fedyv, diaken van de Ontslapeniskerk, de grootste Okeraïens-orthodoxe kerk van Lviv. 'Ik vind dat de Oekraïense veiligheidsdienst de Moskouse kerken moet sluiten.’ Beeld Giulio Piscitelli voor De Volkskrant

Vrijheid van godsdienst

‘We hebben in Oekraïne natuurlijk vrijheid van godsdienst’, zegt Fedyv donderdagavond. ‘Maar als een kerk openlijk agressie tegen Oekraïne aanmoedigt, dan heeft deze kerk in Oekraïne geen bestaansrecht. Ik vind dat de Oekraïense veiligheidsdienst de Moskouse kerken moet sluiten.’

Enkele priesters uit de Moskouse kerk nemen zelf al afstand van de Russische patriarch. In Soemy, een stad in het noordoosten van Oekraïne die zwaar onder vuur ligt door het Russische leger, gaf de leider van de orthodoxe kerk opdracht aan geestelijken om de naam van Kirill niet meer te noemen tijdens de liturgie. Hij werd meteen in de ban gedaan door de Russische orthodoxe kerk.

Andere Oekraïense geestelijken binnen de Moskouse kerk worden door Oekraïners onder druk gezet. Inwoners van Tsenjava, een dorp in het zuidwesten van Oekraïne, verjaagden vorige week een priester van de Moskouse kerk. De politie greep niet in. In Lviv hingen tegenstanders van de Moskouse kerk protestposters aan de deur van de Sint-Joriskerk.

Fedyv, de diaken van de Ontslapeniskerk, hoopt dat priesters van de Moskouse kerk door de oorlog zullen overstappen naar de kerk van Kyiv. ‘In onze provincie noemen twaalf priesters van de Moskouse kerk Kirill niet meer. Maar er zijn in totaal zeventig priesters. De meesten negeren de oorlog.’

Zijn eigen kerk ondersteunt het Oekraïense leger. Afgelopen zondag zamelde de Ontslapeniskerk geld, voedsel en veertig paar gevoerde legerlaarzen in. Priesters van de kerk reizen voortdurend naar het front.

Een nederlaag in de oorlog betekent volgens de Oekraïense geestelijken vrijwel zeker het einde van de Oekraïens-orthodoxe kerk. Fedyv heeft de ramen van de Ontslapeniskerk al afgedekt met houten platen tegen mogelijke luchtaanvallen.

Ook andere geloofsgemeenschappen vrezen het ergste. De Sint-Casimirkerk, een Oekraïens-Grieks katholiek gebedshuis, maakt een lege indruk. Kruisen en iconen uit de 14de eeuw zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Vader Sebastian, priester van de Oekraïens-Grieks katholieke Sint-Casimirkerk in Lviv, is niet alleen geestelijke maar ook producent van molotovcoctails voor de strijd tegen Rusland. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

Bandera-smoothies

Binnen zit de priester van de kerk, vader Sebastian, in zijn eentje te bidden. De schatten van zijn kerk lagen al eens eerder verstopt, in de Sovjettijd. Geestelijken van de kerk werden vervolgd. In een museum naast de kerk hangt een portret van Josyf Slipyj, de voormalige aartsbisschop van Lviv die door Stalin in een Siberisch goelagkamp werd opgesloten. Ernaast herinnert een schilderij aan een Sovjet-bombardement van een katholieke kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Om te voorkomen dat Lviv weer in handen valt van Moskou, helpt vader Sebastian mee met de productie van molotovcocktails. ‘Ik spreek liever van Bandera-smoothies’, zegt hij, verwijzend naar Stepan Bandera, een Oekraïense nationalistenleider. Een Bandera-smoothie klinkt voor veel Oekraïners beter dan een cocktail vernoemd naar Vjatsjeslav Molotov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie.

Het recept voor de dodelijke cocktail heeft de priester op internet gevonden. De flessen en ingrediënten verzamelt hij tijdens autoritten door de stad. Het mengen doet hij niet in de kerk, maar bij een garage. ‘Een deel blijft hier in de stad, een ander deel gaat naar het front in Kyiv’, zegt de geestelijke. ‘We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.’