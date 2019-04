De onrust groeit op de rechterflank van de Kamer

Goedemiddag,

De spanningen op de rechterflank lopen op. De opmars van Thierry Baudet bedreigt niet alleen de VVD, maar ook de kleine SGP. Bij de PVV rommelt het ondertussen weer als vanouds - inclusief een ‘manifest van wantrouwen’ - en het CDA droomt ongegeneerd van een nieuwe partijleider, alsof het vertrek van Sybrand Buma al een voldongen feit is.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

Dagkoersen Beeld Volkskrant

ONRUST VAN DE DAG

Alles is in beweging op rechts

Zelfs de stabiliteit van de SGP is nu niet meer vanzelfsprekend. Sinds 1918 weet de oudste partij van Nederland zich verzekerd van een kleine, maar hondstrouwe achterban, maar met de entree van Thierry Baudet op het Binnenhof groeit de twijfel. Bij de Provinciale Statenverkiezingen liepen kiezers al over naar Forum voor Democratie en nu blijkt zelfs het kader gevoelig voor de lokroep van Baudet. Voormalig wethouder Sytse de Jong uit het ultieme SGP-bolwerk Staphorst verlaat de SGP om kandidaat-gedeputeerde namens FvD in Overijsel te worden.

Hoe is dat mogelijk? Verslaggever Dion Mebius sprak de spijtoptant en leerde dat Gods wegen inderdaad ondoorgrondelijk zijn. Zo accepteert ex-SGP'er De Jong nu bijna laconiek dat FvD geen bezwaar heeft tegen euthanasie. ‘Daar zijn ze niet tegen, dat klopt,’ erkent de voormalige mannenbroeder. ‘Het is veel spannender om in een dergelijke omgeving te opereren dan waar ik met honderden gelijkgestemden in een beschermde omgeving mijn ding zou kunnen doen. Ik geloof er sterk in dat iedereen op een plekje wordt gesteld, er zullen christenen zijn voor wie dat plekje een christelijke partij is, maar in mijn geval zie ik dat ik in deze situatie geplaatst wordt.’

Ook bij de PVV is een tijd der troebelen aangebroken sinds Baudet de nieuwe magneet op rechts is. Intern worden de lange messen getrokken. In Zeeland is de fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Peter van Dijk, weggestuurd door zijn partijgenoten. In een heus ‘manifest van wantrouwen’ wordt de vuile was ongenadig buiten gehangen. Van Dijk zou zijn fractiegenoten hebben bedreigd, zijn eigen vrouw in dienst hebben genomen en tegen de regels in geld hebben geleend van het fractiebudget. Hem wordt verzocht zijn net veroverde zetel op te geven. Van Dijk lijkt dat niet van plan. Hij kondigt een strafzaak wegens smaad aan.

Heibel in PVV Zeeland: Peter van Dijk beschuldigd van ‘doodsbedreigingen’ https://t.co/7HAk9DzPo4 pic.twitter.com/PjsIbpsgGR PZC

Bij de VVD gaat het er minder bloedig aan toe, maar onrust is er ook bij die partij, constateert De Telegraaf vandaag. Kamerleden klagen anoniem in de krant dat het klimaatbeleid niet te verkopen is. ‘We zitten in de tang; onze kiezers willen dit niet,’ aldus een VVD’er. Omgekeerd zijn er vanuit de partij klachten over de fletse Kamerfractie. Volgens een anonieme ‘ partijtopper’ komen de VVD-Kamerleden over als ‘de makke cavia’s uit Avro’s Wie-kent-kwis’. Die beeldspraak lijkt wel te verraden tot welke generatie deze criticus behoort. De Wie-kent-kwis werd voor het laatst uitgezonden in 1983.

Tenslotte is er ook nog het CDA, een partij die bij de laatste verkiezingen ook al kiezers verloor aan Baudet. Sindsdien is de opvolging van partijleider Sybrand Buma het belangrijkste gespreksonderwerp, al heeft die nog niet eens aangekondigd dat hij weg wil. Onze verslaggever Ariejan Korteweg was deze week bij een optreden van Wopke Hoeksta. ‘Dit is Lubbers-materiaal’, hoorde Korteweg een CDA’er zeggen over de kroonprins. ‘Waarom een Chardonnay opentrekken als er een Sancerre op dronk is?’

EN VERDER NOG DIT

Alle stembureaus op een rij

Makkelijk ging het niet, maar de Volkskrant is er na veel nabellen in geslaagd de uitslagen van alle stembureaus in 340 van de 355 gemeenten te verzamelen (en het aantal neemt nog toe). Onze verslaggevers Xander van Uffelen en Serena Frijters hebben de acht meest verrassende conclusies op een rij gezet. Zo behaalde Forum voor Democratie in Volendam bij acht stembureaus een absolute meerderheid. Bij stembureaus waar vaak ongeldige stemmen worden uitgebracht, is Denk vaak de winnende partij. En wie voortaan de stemming in Nederland wil peilen, kan het beste zijn licht opsteken rondom de Multifunctionele accommodatie Terwolde in Voorst. De 927 kiezers stemden nagenoeg hetzelfde als in heel Nederland.

Dankzij flink nabellen van @volkskrant @OpenStateEU en @pointer_kroncrv is nu alsnog na te kijken hoe uw buurt stemt - Kijk hier naar de mooie interactieve kaart en zoek de uitslag van uw buurt op https://t.co/YQjqfvVSPh Xander van Uffelen

Hier kunt u uw stembureau opzoeken. Zeker is ook dat politieke partijen volop gebruik gaan maken van de informatie. Ze proberen hun kiezers steeds gerichter te benaderen tijdens campagnes.

Rapport van de dag

Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), krijgt de leiding over een instituut dat in Den Haag zowel gerespecteerd als gevreesd wordt. In het rapport dat vandaag is verschenen stelt de OVV de toestand in de geestelijke gezondheidszorg aan de kaak. Conclusie: de zorg voor 250 duizend à 300 duizend psychiatrische patiënten in Nederland schiet ernstig tekort. ‘Hierdoor kan de veiligheid van deze mensen en hun omgeving niet worden gewaarborgd', schrijft Yvonne Hofs. De belangrijkste oorzaken zijn de ingrijpende bezuinigingen en het naast elkaar heen werken van de verschillende instanties die zich met de zorg bemoeien.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.