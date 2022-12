De ‘onmogelijke’ Nederlandse zonneauto van Lightyear rolt nu, in Finland, toch van de band

Ceo van Lightyear Lex Hoefsloot bekijkt een van de eerste Lightyear 0's bij Valmet Automotive in Uusikaupunki in Finland. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Lex Hoefsloot valt even stil als hem gevraagd wordt wat deze dag voor hem betekent. De medeoprichter en ceo van Lightyear heeft zojuist in Finland het startsein gegeven voor de productie van de zonneauto die hij en zijn team de afgelopen zes jaar hebben ontwikkeld: de Lightyear 0.

Het onmogelijke is deze woensdag werkelijkheid geworden: een groepje oud-studenten van de TU Eindhoven, dat ooit racete met een zonnewagen, heeft een luxepersonenwagen gebouwd, die dankzij zonnepanelen op het dak en de motorkap een flink deel van de tijd op de zon kan rijden. De auto die nu in deze fabriek in het plaatsje Uusikaupunki gebouwd gaat worden.

Iedereen die er verstand van heeft, raadde het plan af. Technisch onhaalbaar en anders wel te duur, luidde het oordeel van veel experts. Niet aan beginnen.

Productie

Hoefsloot en zijn compagnons begonnen er wel aan. Een paar jaar geleden presenteerden ze hun eerste prototype, een rijdende versie van wat tot dat moment hooguit een goed idee was. Mooi gedaan, luidde het oordeel, maar zie ’m maar eens in productie te krijgen.

Bij Lightyear haalden ze weer hun schouders op, ontwikkelden stug door, haalden geld op en zochten een fabriek die de eerste serie kon produceren. Dat werd Valmet Automotive, een Finse fabrikant die in 1968 begon met de bouw van de Saab 96 en daarna produceerde voor onder meer Mercedes-Benz en Porsche. En waar nu dus de Lightyear 0 van de band rolt.

Medewerkers van Valmet Automotive staan om de auto heen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Zie ’m blinken, het eerste half afgebouwde exemplaar, waar monteurs nog wat onwennig omheen lopen. Onder gunstige weersomstandigheden kan hij 1.000 kilometer afleggen voor hij aan de laadpaal moet. Geen enkele e-auto die daarbij in de buurt komt.

Die fikse actieradius was niet het belangrijkste streven. Het idee was vooral een auto te ontwikkelen die zeer zuinig omspringt met energie en daarvan een deel zelf opwekt. Zodat-ie minder aan de laadpaal hoeft en zo het stroomnet minder belast dan andere e-auto’s. En ook geen CO2 uitstoot.

Om de auto efficiënt te maken, moest alles minder, wisten de ingenieurs. Minder gewicht. Minder rolweerstand. Minder luchtweerstand. Dit ‘minderen’ is tot in het extreme doorgevoerd. Neem de motoren. Die zijn plat en zitten in de vier velgen verwerkt. Hierdoor zijn geen aandrijfassen nodig en gaat minder energie verloren. Doordat de motoren in de velg verscholen zitten, leveren ze nauwelijks extra luchtweerstand op. De velgen zijn aan de buitenzijde afgedekt met een kunststof plaat. Scheelt ook weer 2 procent.

. Beeld .

Afwegingen

Bij deze zoektocht naar efficiency komt Roel Grooten in beeld, die misschien het best omschreven kan worden als Chef Afwegingen bij Lightyear. Grooten wijst op de wielophanging. Die moest hoog in de carrosserie komen, zodat ze minder rijwind vangt. Maar hierdoor zijn de krachten die erop worden uitgeoefend ook groter. Dus moet het materiaal zwaarder uitgevoerd, en dat betekent extra gewicht en dus weer extra verbruik.

De energiebalans van deze oplossing sloeg gunstig uit, bleek uit talloze computersimulaties, zegt Grooten, dus werd deze oplossing gekozen.

Nog zo’n afweging: de auto is vijf meter en vijf centimeter lang. ‘Precies goed’, zegt Grooten. Vijf centimeter korter zou de druppelvorm minder ideaal maken: méér verbruik. Vijf centimeter langer zou de luchtweerstand verder verlagen, maar dan stijgt het gewicht door het extra materiaal – en dat jaagt het verbruik weer op. Vijf meter vijf bleek de gulden middenweg.

Zo waren de ingenieurs jarenlang aan het pielen: hier wat erbij, daar wat eraf. Eindresultaat: de ‘0' weegt 1.575 kilogram. Vergelijk dat eens met een e-auto van vergelijkbare lengte, die al snel de twee ton passeert.

Genieten

Nu staat in de helverlichte fabriekshal de efficiëntste productieauto ter wereld. De inzittenden mogen daar niet te veel van merken. Die moeten de Lightyear kunnen rijden als elke andere auto. Het enige verschil is dat ze minder vaak aan de laadpaal hoeven.

Als de zon schijnt tenminste. ‘Finland is wel een tamelijk ongewone plek om hem te presenteren’, grijnst Hoefsloot. Zeker op deze grijze woensdag, met maar een paar uur daglicht. Anderzijds: ‘Als-ie hier werkt, werkt-ie overal.’

Medewerker van Lightyear legt de constructie van de auto uit aan de medewerkers van Valmet Automotive. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Binnenkort rolt hier wekelijks één auto per week de deur uit. In het tweede kwartaal van volgend jaar moet de productie zijn opgevoerd naar vijf. Het bedrijf heeft er nu 150 verkocht. Niet veel, maar dat komt ook door de prijs van 250 duizend euro.

De 0 is bedoeld voor een selecte groep gefortuneerde klanten. Over enkele jaren moet de Lightyear 2 verschijnen, die betaalbaarder moet zijn en in massale aantallen kan worden gebouwd.

Hoefsloot weet nu al dat het opschalen van de productie minstens zo moeilijk zal worden als het eerste deel van de reis. Maar dat ziet hij straks wel weer. Eerst maar eens genieten van dit moment, waarvan velen dachten dat het nooit zou worden bereikt. En dan mag je best even stilvallen.