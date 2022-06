De Omgevingswet gaat uw leven raken. Wat is dit voor wet?

De aanbouw van een dakkapel op een woning in Den Haag. Voor dakopbouw is altijd een vergunning van de gemeente nodig. Beeld ANP / Robin Utrecht

1. Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat bepalen hoe de schaarse ruimte in Nederland wordt verdeeld onder burgers. Voor bijna elk stukje grond waarop gebouwd wordt, moet nu al een vergunning worden aangevraagd bij de overheid. Daarvoor zijn nu tientallen verschillende loketten en regels. De Omgevingswet maakt daar één digitaal loket van.

Of iemand nu een dakkapel wil plaatsen, een schuurtje of huis wil verbouwen, een boom wil omzagen of een heel bos wil planten: voortaan zullen alle vergunningsaanvragen via dat ene digitale loket van de Omgevingswet lopen.

Het doel van deze operatie is het versimpelen van de vergunningsprocedures. Daardoor zou de overheid geld kunnen besparen en zouden burgers en bedrijven sneller kunnen bouwen.

2. Wat verandert er als ik straks bijvoorbeeld een dakkapel wil aanvragen?

Wie een simpele dakkapel op zijn huis wil zetten, loopt nu het risico om verstrikt te raken in de vele vergunningen en regels die daarbij komen kijken. Met een beetje pech moeten voor de dakkapel al zo’n vijf toestemmingstrajecten doorlopen worden.

Als eerste is een vergunning nodig voor de bouwactiviteit zelf: het plaatsen van de dakkapel. Als er ook nog iets gesloopt moet worden, zoals een deel van het oude dak, dan is de kans groot dat nog een tweede vergunning nodig is voor ‘slopen en/of asbestverwijdering’. Als de dakkapel geplaatst wordt op een huis dat tot monument is verklaard, is er ook nog een vergunning nodig voor het ‘onderhouden, restaureren, veranderen of slopen van een monument’.

Als de dakkapel aan de voorkant van het huis wordt geplaatst, is er kans dat het verbouwingsplan afwijkt van het bestemmingsplan. Dan moet er ook nog toestemming worden gevraagd om te ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’. En tot slot zullen de meeste gemeenten ook nog willen dat de dakkapel bijvoorbeeld niet pimpelpaars is, maar dat het bouwwerk voldoet aan de geldende welstandseisen van de buurt. De zegen van de welstandscommissie moet worden geregeld, voordat de dakkapel legaal kan worden gebouwd.

De Omgevingswet is ooit bedacht om deze ‘martelgang’ langs al die verschillende loketten af te schaffen. Als de wet wordt ingevoerd, kan de bouwvergunning voortaan worden aangevraagd bij één digitaal loket, waar men in één oogopslag kan zien aan welke regels moet worden voldaan. Dat scheelt als het goed is een hele hoop tijd en frustratie, al is het maar omdat de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van vijf verschillende afdelingen niet meer hoeven worden achterhaald.

3. Zijn er nog meer voordelen?

Het is de bedoeling dat de wachttijd voor een vergunning van 26 naar 8 weken gaat, waardoor burgers en bedrijven sneller kunnen gaan bouwen. In deze tijd van het grote woningtekort is dat harder nodig dan ooit, vindt minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting.

Gemeenten hebben het voordeel dat zij meer maatwerk kunnen bieden. Op dit moment wil de ene burger namelijk bouwen, de andere bomen planten, en een derde wil een zonnepark aanleggen. ‘Ieder vecht voor zijn eigen belang, maar er kan er nu maar één zijn zin krijgen’, zei Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit hierover al eerder in de Volkskrant.

De Omgevingswet biedt volgens de hoogleraar de mogelijkheid om recht te doen aan meerdere wensen tegelijk. ‘De Omgevingswet spoort aan om ambities slim te combineren, zodat we meer met minder ruimte kunnen doen’, zegt Teisman. ‘Kun je bijvoorbeeld wonen in windmolens? Ik zeg maar wat’, aldus de hoogleraar.

4. Klinkt prachtig. Wie kan hier tegen zijn?

Het zal niet de eerste keer zijn dat er een kloof gaapt tussen theorie en praktijk. In theorie zorgt de nieuwe Omgevingswet straks voor voortreffelijk geregelde vergunningsprocedures. Maar de praktijk kan wel eens weerbarstiger zijn, vrezen critici.

Senatoren in de Eerste Kamer vrezen vooral voor grote ict-problemen rond het digitale vergunningsloket. Nu al melden ambtenaren die werken met testversies diverse uitvoeringsproblemen. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest een ‘tijdelijke terugslag in de dienstverlening’ als het loket in januari opengaat.

Dat is precies de reden om het systeem blijvend te testen en aan te passen, redeneert verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. ‘Dat is niet anders dan hoe Apple werkt: zij kunnen alvast een 1.0-versie op de markt brengen, wetende dat ze er daarna nog bugs uit kunnen halen’, aldus hoogleraar Teisman.

Critici zijn niet overtuigd. Zij noemen invoering van de wet op dit moment ‘zeer risicovol’ (GroenLinks) en voorzien ‘grote problemen’ (PvdA). Linkse oppositiepartijen vrezen bovendien dat de natuur het vaker zal verliezen van bouwplannen.

Felle weerstand is er ook aan de rechterzijde van de Eerste Kamer. Henk Otten vergelijkt de Omgevingswet consequent met de Titanic. ‘Kapitein De Jonge is gewaarschuwd voor opdoemende ijsbergen, maar in plaats van koers verleggen, vaart hij met volle kracht vooruit.’