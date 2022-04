De Oekraïense troostdokter, ook voor Russische burgers: ‘Vergeef ons voor onze misdaden’

De Oekraïense kinderarts Jevgeni Komarovski is een bekendheid in eigen land en in Rusland. Op zijn sociaalmediakanaal publiceert hij brieven die hij krijgt van Oekraïners en Russen over de oorlog. Het zijn er al duizenden.

‘Dag Jevgeni Olegovitsj! Aan u schrijft een inwoonster van de provincie Leningrad. Namens mijzelf en mijn gelijkgestemde vrienden vraag ik U en alle vreedzame inwoners van Oekraïne om vergeving voor de misdaad, die onze staat nu bedrijft.’

Zo begint een van de inmiddels duizenden brieven die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne binnenstromen op het Telegramkanaal van de populaire Oekraïense kinderarts Jevgeni Komarovski. ‘Dag dokter’ heet het kanaal, waar zowel Russen als Oekraïners hun hart kunnen luchten.

‘Denkt u alstublieft niet dat alle Russen die misdaad goedkeuren’, gaat de brief verder. ‘Maar eerlijk gezegd zijn dat er meer dan ik had verwacht. Mijn vrienden en ik vragen ons voortdurend af hoe dit heeft kunnen gebeuren, want praktisch in elk van onze gezinnen zijn de opa’s omgekomen of gewond geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.’

Komarovski (61) is een gevierd auteur van pediatrische boeken die ook in Rusland gretig aftrek vinden. In Oekraïne presenteerde hij jarenlang een eigen televisieprogramma. Eind februari beleefde hij het begin van de oorlog in zijn geboortestad Charkiv, waarvan hij via YouTube dagelijks verslag doet. Kort erop begon hij zijn Telegramkanaal, dat onmiddellijk voorzag in een behoefte. Sinds eind maart zou hem de toegang tot Rusland zijn verboden wegens het verspreiden van ‘desinformatie’ over de acties van het Russische leger.

‘Van de Oekraïense kant zijn er heel uiteenlopende gevoelens’, zegt Komarovski via een videoverbinding ergens vanuit Oekraïne over de brieven die hij krijgt. ‘Dat gaat van begrijpen wat er is gebeurd, het aanvaarden ervan, tot de zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe je nu verder moet leven. Er is ook heel felle agressie, van mensen die de Russische taal niet meer kunnen horen of zien, die niet meer met Russen willen omgaan.’

Marat en Renat Bonderenko staan in de woonkamer van hun buren in Charkiv, dat bij een Russisch bombardement is getroffen, 3 april. Beeld Thomas Peter / Reuters

Emoties van Russische burgers

De Oekraïners schrijven minder dan de Russen, zegt Komarovski, want ze delen de dagelijkse emoties en ervaring van de oorlog met honderden, duizenden mensen die hen omringen. Maar voor de Russen is dat anders. ‘Vanuit Rusland schrijven mensen vooral omdat ze zich ergens moeten uitspreken, ze ergens moeten uithuilen. In hun eigen omgeving zijn er maar zelden personen met wie ze kunnen praten, dus ze zien dat kanaal als een manier om anoniem hun mening kenbaar te maken. In Rusland staat iemand die tegen de oorlog is alleen, of hij is gewoon bang om zijn mening hardop uit te spreken. Voor zo iemand is dit kanaal een redding.’

De inmiddels verzamelde brieven kunnen met gemak al enkele boeken vullen. Komarovski zal zich daarmee zelf niet bezighouden, maar is gaarne bereid ze na de oorlog ter beschikking te stellen aan wie dat wil. De stroom brieven is niet meer zo groot als aan het begin, wat volgens Komarovski laat zien dat de mensen over de eerste schok heen zijn. Maar elke grote gebeurtenis, zoals het bloedbad in Boetsja of de aanval op het treinstation in Kramatorsk, leidt tot een opleving in het aantal brieven.

‘Dag dokter’, schrijft een vrouw uit ‘een gewone Siberische stad’. ‘Net als veel landgenoten die hier schrijven zit ik mijn eentje te midden van volkomen duisternis. Ik heb nog mijn geliefde dochter, die ik wil redden. Net als iedere moeder wil ik dat ze gelukkig is. Ik heb de kroniek van gebeurtenissen in Oekraïne gelezen, ik moest huilen toen ik de foto van het meisje zonder arm zag, ze heeft dezelfde naam als mijn dochter, en ook toen ik de gebombardeerde straten zag met dezelfde namen, dezelfde huizen als in mijn stad.’

Charkiv, de stad waar kinderarts Jevgeni Komarovski woont. Beeld Roman Pilipey / ANP / EPA

Dolksteek in de rug

Komarovski vertelt wie het maar horen wil over wat er gebeurt in zijn land, maar blijft tussendoor ook zijn beroep gewoon uitoefenen. Hij adviseert collega’s en behandelt zieke kinderen. ‘Want dat gaat allemaal gewoon door, natuurlijk.’ Hij was al snel genoodzaakt zijn geliefde Charkiv te verlaten. ‘Op honderd meter van de ingang van mijn kliniek is een raket neergekomen, dus alle ruiten in de kliniek zijn stuk.’

Hij was zichtbaar aangedaan toen de eerste Russische voertuigen zijn stad binnendrongen en er raketten neerkwamen. Het voelde voor Komarovski als een dolksteek in de rug. De Russische grens ligt maar een paar kilometer verderop, aan de andere kant ligt Belgorod, dat veel inwoners van Charkiv als hun broekzak kennen, waar ze familie hebben en vanwaar ze nooit enig gevaar hadden te duchten.

‘Je voorstellen dat tankkolonnes oprukken naar Kyiv vanuit Rusland en Wit-Rusland, dat is inderdaad een schok’, zegt Komarovski geagiteerd. ‘Tot op de dag van vandaag denk ik soms dat het allemaal niet echt is, een horrorfilm, en niet meer dan dat. Ik heb bijna dertig jaar in de Sovjet-Unie gewoond. Wanneer we op reis gingen, een tocht gingen maken per kano, kochten we van tevoren levensmiddelen in. Wat ik niet in Charkiv kon kopen, kocht ik in Belgorod. We gingen naar Belgorod alsof we bij de buren op bezoek gingen, het ligt vlakbij. Tot 2014, toen de betrekkingen natuurlijk praktisch werden verbroken, kwamen mensen uit Belgorod ieder weekend massaal naar Charkiv, naar onze winkelcentra, onze markten, onze parken. Het medische toerisme was hier heel erg ontwikkeld. Dus je voorstellen dat ze van daar hierheen zouden komen om ons te vermoorden, dat is tot op heden onmogelijk te bevatten. Ik kan me daarmee op geen enkele manier verzoenen.’

Vier, vijf generaties

Kunnen Oekraïners en Russen dan ooit nog normaal samenleven? En hoeveel tijd is daarvoor nodig? ‘In het geval dat Rusland volledig berouw toont, een jaar of dertig’, zegt Komarovski. ‘Maar omdat dat niet zo waarschijnlijk is, denk ik vier, vijf generaties, net zoals dat met Duitsland is gegaan. Ik geloof niet heel erg dat Rusland in staat is berouw te tonen.’

Dat de buitenwereld Rusland allerwegen veroordeelt en stappen onderneemt is op zichzelf mooi, vindt Komarovski, maar hij ergert zich aan trage besluitvorming en wat hij ziet als meten met twee maten. ‘Ik kan niet begrijpen waarom er vijfde, zesde en nog andere pakketten sancties nodig zijn. Het niveau van de wreedheden is zodanig, dat er nu meteen maximaal zware sancties moeten worden ingesteld. Ieder uitstel gaat ten koste van Oekraïense levens. De grootste schok van alles is voor mij dat de Navo-top en westerse leiders tegen iedereen herhalen dat het voornaamste is dat de oorlog niet overslaat naar het grondgebied van de Navo. In die retoriek treft mij altijd dat de dood van kinderen in Melitopol of Marioepol niet hetzelfde is als de dood van kinderen in München of Madrid, dat dat verschillende kinderen zijn. Naar mijn mening zijn zulke reacties een beschaafde samenleving onwaardig.’

‘Dag dokter’