De Oekraïense terreinwinst in cijfers: het echte tegenoffensief moet nog beginnen

Oekraïense soldaten inspecteren een verwoest Russisch gevechtsvoertuig bij het zojuist heroverde dorp Storozjeve in de regio Donetsk. Beeld Oleksandr Ratushniak / Reuters

Rusland is in anderhalve week de controle kwijtgeraakt over gebieden aan de zuidelijke frontlinie en rond Bachmoet, blijkt uit de kaarten die defensiedenktank Institute for the Study of War (ISW) dagelijks uitbrengt.

Oekraïne zelf meldt ruim 100 vierkante kilometer terugveroverd te hebben op de Russische bezetter. In het gebied tussen de linies is het een snel veranderende wirwar van aanvallen en tegenaanvallen. Geen van beide partijen heeft een doorbraak bereikt.

Terreinwinst boekte Oekraïne deze maand rond Voehledar, waar vijf dorpjes zijn bevrijd. Aan het zuidelijke front wordt hevig gevochten bij Orichiv. Ook rond Bachmoet rukt het Oekraïense leger op. Volgens een woordvoerder van president Zelensky is er al wel sprake van offensieve acties, maar moet het echte tegenoffensief nog beginnen.

De zwaarbevochten kilometers vormen slechts een miniem deel van het door Rusland bezette gebied. Volgens ISW is nu ruim 100 duizend vierkante kilometer, ongeveer een zesde van Oekraïne, in Russische handen. Dat is inclusief de al voor de invasie ingelijfde Krim. In februari en maart 2022 veroverde Rusland 18 procent van het Oekraïense grondgebied, maar na de afgeslagen aanval op Kyiv moest het bijna eenderde daarvan vrijwel direct weer prijsgeven.

In april bevrijdde Oekraïne in het eerste tegenoffensief grote delen van het noorden van het land. In het herfstoffensief kwam daar nog gebied ten oosten van Charkiv en de stad Cherson en omliggende gebieden bij. In de tussenliggende maanden veranderde er, ondanks hevige gevechten, tot nu toe weinig aan de omvang van de bezette gebieden.