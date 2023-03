De Oekraïense export bleef door de graandeal met Rusland overeind — en de graanprijs daalde

Ooievaars in een graanveld nabij het dorp Zhoerivka, augustus 2022. Beeld Reuters

Oekraïne is een van de belangrijkste graanproducenten ter wereld. Door de Russische invasie kwam de export vorig jaar nagenoeg stil te liggen, tot beide landen in juli een akkoord sloten over vervoer via de Zwarte Zee. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres is momenteel in Kyiv voor onderhandelingen over verlenging van de deal, die op 19 maart afloopt.

Sinds het akkoord is er door 794 schepen zo’n 23,5 miljoen ton graan vervoerd over de Zwarte Zee, blijkt uit VN-cijfers. In het vorige seizoen, dat liep van juli 2021 tot en met juni 2022, exporteerde Oekraïne zo’n 50 miljoen ton. In sommige recente maanden, zoals september en oktober 2022, werd dat tempo geëvenaard. De afgelopen maanden is de export wel weer wat teruggezakt.

Mede doordat de deal de zwartste scenario’s voor de graanhandel heeft voorkomen, is de tarweprijs weer gezakt naar een vooroorlogs niveau. Waar de marktprijs voor een bushel tarwe (ongeveer 35 liter) een jaar geleden piekte op 1.425 dollar, kostte deze donderdagmiddag 685 dollar.

Toch zal een verlenging van de graandeal niet alle zorgen over de Oekraïense export wegnemen. Veel graan dat de afgelopen maanden werd geëxporteerd, was al geoogst. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw schat dat de Oekraïense opbrengst van maïs, tarwe en zonnebloemzaad dit huidige seizoen een kwart lager zal uitvallen dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren.