De Oekraïens-Nederlandse Tetiana vangt haar moeder uit Kyiv op: ‘Ze zei steeds: ik wil naar huis’

Tatjana met haar moeder, die onlangs naar Nederland is gekomen. Rechts staan spullen klaar om naar Oekraïne gestuurd te worden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De eerste nacht dat er bommen op Oekraïne vielen, stond Larysa (53) op de bovenverdieping van de nieuwbouwwoning van haar dochter in Almere, met uitzicht op keurig betegelde tuintjes. Huilend sprak ze steeds hardop dezelfde zin uit: ‘Ik wil naar huis.’

In Almere was het veilig, in Kyiv was het oorlog. En toch wilde ze naar huis. Naar het kinderdagverblijf waar ze met zoveel plezier werkt. Naar haar zoon en man, die er wonen. Telkens speelt ze op haar telefoon een filmpje af, waarop haar man een met zorg geborsteld schoothond zachtjes over haar buik streelt. Haar beminde Tisha.

Op de vlucht

Zo’n 20 duizend Nederlanders hebben een Oekraïense migratieachtergrond volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoeveel van hen momenteel familieleden uit hun moederland onderdak bieden, is onbekend. Vanwege de speciale status die Oekraïners in de EU genieten – ze worden niet onder de asielzoekers geschaard – is registratie niet nodig. Hun aankomst vindt daarom veelal buiten het zicht van de autoriteiten plaats.

De 36-jarige Tetiana, de oudste dochter van Larysa, vertrok alweer dertien jaar geleden naar Nederland om Marketing en Communicatie te studeren aan de Arnhem Business School. Na een daaropvolgende wereldreis, zou ze terugkeren naar Oekraïne. Het liep anders: tijdens haar studie ontmoette ze Dimitriy, een van oorsprong etnische Rus die sinds zijn 15de in Nederland woont. Het stel trouwde en Tetiana vestigde zich voorgoed in Nederland. Ze hebben twee jonge kinderen, met wie ze thuis afwisselend Russisch en Nederlands spreken.

Toen de nieuwsberichten over een mogelijke Russische invasie in Oekraïne steeds onheilspellender klonken, twijfelden ze niet: de moeder van Tetiana moest naar Nederland komen, en wel meteen.

‘Maar ze wilde niet’, zegt Tetiana, vanachter een kop thee aan de keukentafel. Tegen de muur staan tassen vol ingezamelde kinderkleding, die binnenkort op transport naar Oekraïne gaan. Larysa zit ook aan tafel, stilletjes weggedoken in haar coltrui. ‘Uit Kyiv weggaan’, vervolgt Tetiana, ‘zou betekenen dat ze zou accepteren dat er daadwerkelijk een oorlog zou komen.’

Uiteindelijk hebben haar zoon en de stiefvader van Tetiana haar min of meer gedwongen de Flixbus richting Polen te nemen, met een overstap naar Nederland. Daar aangekomen volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. ‘Het is oorlog’, stelde haar moeder de ochtend na de eerste bommen vol verbijstering vast.

Tetiana moet vaak terugdenken aan haar tante, de zus van Larysa, die vroeger altijd broodkruimels in een zakje bewaarde. ‘Voor als de oorlog uitbreekt, zei ze dan met een uitgestreken gezicht. De verhalen van mijn oma, die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, hadden haar doen geloven dat dit opnieuw mogelijk was. Wij lachten daar toen om.’

Hechte gemeenschap

Regelmatig heeft Tetiana nu met andere Oekraïners in Nederland contact, net als voor de oorlog. Het is een hechte gemeenschap, waar ook Russen en Belarussen deel van uitmaken. Van onderlinge wrevel is geen sprake, ook nu niet.

Ze verenigen zich op Facebook en vieren internationale feestdagen samen. Daar komen dan jonge Oekraïners op af, zoals zij, die in Nederland wonen vanwege hun studie of werk. Maar er zijn ook Oekraïners uit eerdere generaties, die al in Nederland zijn sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie, begin jaren negentig. De bijna uitgestorven oudste generatie Oekraïense migranten stamt nog van vóór die tijd en bestaat uit vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor dwangarbeid naar Duitsland waren gestuurd en daar Nederlandse mannen tegen het lijf liepen die ook te werk waren gesteld. De liefde bracht ze naar Nederland, waar de gemeenschap in de loop der jaren steeds meer vorm kreeg.

In Voorburg is een Oekraïense zaterdagschool, waar kinderen de taal en tradities krijgen bijgebracht. Oekraïners die liederen uit hun thuisland willen bezingen, kunnen dit doen in speciale koren, onder begeleiding van authentieke instrumenten zoals de bajaan en de balalaika. En in Russische supermarkten, kunnen Oekraïners terecht voor reuzel of borsjt, de befaamde rode bietensoep.

Als Oekraïner is het makkelijk aarden in Nederland, zegt Tetiana. ‘De Nederlandse cultuur is heel anders op het gebied van eten, maar wel vergelijkbaar als het gaat om humor en directheid. Oekraïners zeggen, net als Nederlanders, alles wat in hun hoofd opkomt.’

Slaapgebrek

De keren dat haar moeder naar Nederland voor vakantie afreisde, was ze levenslustig en ondernemend, vertelt Tetiana. Ze nam de kleinkinderen mee naar de speeltuin, knutselde een vulkaan met ze in elkaar. ‘En kijk nu’, zegt ze, met een knikje naar de overkant van de tafel, waar Larysa al bijna een uur versteend voor zich uit zit te staren. ‘Ze eet nauwelijks nog, ze kan niet slapen. We moeten haar telefoon soms afpakken, om haar te beschermen tegen al het nieuws dat daarop binnenkomt.’

Zelf probeert Tetiana zich groot te houden. Liever huilt ze niet waar de kinderen bij zijn. Twee dagen geleden brak ze. ‘Ik had net mijn dochter naar bed gebracht en keek naar haar, hoe ze daar lag met haar knuffeltjes. Een dag ervoor had ik een foto gekregen van het 6-jarige kind van een vriendin in Oekraïne, slapend op de grond in een schuilkelder.’

De onzekerheid over hoe de oorlog zich verder zal ontwikkelen, drukt een zware wissel op het gezin in Almere. Hun dagelijkse routine is verstoord, ze moeten inleveren aan privacy. Maar haar moeder wegsturen, dat nooit. ‘Wat moet ik dan?’, roept Tetiana uit. ‘Haar naar een asielzoekerscentrum sturen? Het is mijn moeder!’

Gelukkig is er soms nog ruimte voor een grapje. Over de logeerkamer bijvoorbeeld, waar haar moeder nu verblijft, en die vanwege de coronacrisis ook nog dienst doet als kantoor van Dimitriy. ‘Elke ochtend vraagt ze aan hem: Zeg, is het al jouw kantoor geworden, of is het nog mijn slaapkamer?’