‘De nummerborden worden doorgebeld’: reconstructie van Zwarte Piet-geweld in Staphorst

Een auto is belaagd door Staphorstenaren die de demonstratie willen tegenhouden. Beeld Persbureau Noorder Nieuws

Samen met zijn collega’s haast hij zich zaterdag na zijn werk naar de afgesproken plek, bij de afslag van de A28 in Staphorst om de ‘oproerkraaiers’ van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tegen te houden. ‘Helaas’ heeft de 18-jarige William uit Staphorst zich niet kunnen verkleden als Zwarte Piet, maar verder verloopt alles volgens plan. ‘We hebben tegen elkaar gezegd: ze komen er niet in’, zegt hij. ‘Nou dat is gelukt.’

Voor Gerbrig Klos, een medewerker van Amnesty International, is wat er afgelopen zaterdag gebeurde de meest bedreigende ervaring die ze tot dusver opdeed als waarnemer bij demonstraties. De auto waarin ze zit, wordt direct bij aankomst in Staphorst belaagd. ‘Ik heb me niet eerder zo machteloos en opgesloten gevoeld’, zegt ze.

Dat de demonstranten en dorpsbewoners in een van de laatste dorpen die nog vasthoudt aan de gitzwart geschminkte Piet tegenover elkaar kwamen te staan, was niet onverwacht. Zowel de demonstratie als de tegenactie was immers aangekondigd. Maar dat de intimidatie en gewelddadigheden zover gingen dat de burgemeester van Staphorst zich genoodzaakt voelde per direct een demonstratieverbod af te kondigen, roept de vraag op waarom niet eerder werd ingegrepen. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen. Op basis van beelden van de dag en gesprekken met aanwezigen, is te reconstrueren hoe het zaterdag mis ging.

‘Kinderfeest niet verpesten’

Vanaf het moment dat KOZP zijn demonstratie aankondigde, begon in Staphorst de voorbereiding voor het protest daartegen. ‘We wilden niet dat ons kinderfeest zou worden verpest’, zegt Wiliam. Hij was zaterdag aanwezig bij de actie, maar wil niet met zijn achternaam in de krant ‘om niet in de problemen te komen’.

De pro-Zwarte Piet-groep ziet via het facebook-evenement van KOZP waar en hoe laat de demonstranten zich verzamelen. Dat is in Zwolle. Rond 1 uur vertrekt daar een colonne richting Staphorst. Voorop rijdt een politieauto, achteraan ook. De demonstranten van KOZP zitten in bussen. Enkele demonstranten die niet bij KOZP horen maar daarmee wel sympathiseren volgen in auto’s, net als de waarnemers van Amnesty International die bij alle demonstraties in Nederland aanwezig zijn om toe te zien op het verloop ervan.

De colonne wordt al snel onderbroken en valt uit elkaar. ‘De politie had geen motoragenten neergezet bij zijwegen. Dus er konden zo mensen tussen de auto’s in gaan rijden’, zegt Marisella de Cuba van KOZP. Terwijl de bussen naar een tankstation in Meppel worden gedirigeerd, rijdt een aantal auto’s op eigen gelegenheid direct naar Staphorst.

Nummerborden doorgebeld

Vanaf 11 uur staan in Staphorst de actievoerders gereed bij de afrit. Via verschillende whatsappgroepen is afgesproken dat ‘hoe dan ook’ moet worden voorkomen dat de KOZP-demonstranten het Marktplein van Staphorst bereiken, waar om 2 uur de intocht van Sinterklaas begint. ‘Er zijn maar een paar manieren om daar te komen, dus die hielden we in de gaten’, zegt William. De nummerborden van de voertuigen die in de colonne reden worden doorgebeld, waardoor de Staphorstenaren precies weten welke auto’s ze moeten aanhouden.

Gerbrig Klos van Amnesty International Nederland zit in een van de auto’s. ‘Wat moet je hier, wat kom je doen’, klinkt het agressief als ze worden tegengehouden. ‘Toen hoorden we ze zeggen: ze zijn van Amnesty, ze horen erbij.’ Er wordt aan de auto geschud, vuurwerk afgestoken, getrapt tegen de deuren. Voordat de auto volledig onder de eieren en olie zit en er door de ruiten niets meer te zien is, ziet ze een politiebus. Die staat zo dichtbij dat ze even later, aan de lijn met noodnummer 112, kan vertellen wat het nummerbord is. Maar de politie grijpt niet in.

Verderop is de Volkswagen Polo die voor Klos reed, na te zijn doorgebroken bij de afrit, tot stilstand gekomen op de Achthoevenweg. Waarschijnlijk vanwege een lekke band. Ruitenwissers worden afgebroken, de achterklep wordt geopend. De inzittenden verschansen zich op de achterbank. Ze worden bekogeld met eieren en een van hun tassen wordt gestolen. ‘Ga terug naar waar je vandaan komt, vieze strontbak’, schreeuwen de Staphorstenaren ze toe. Even later blokkeert een trekker de Volkswagen de weg.

Gejuich klinkt

Waar de politie op dat moment is, is maandag nog onduidelijk. Op de filmpjes zijn ze niet te zien, maar volgens William waren ze vanaf het begin aanwezig. ‘Er stonden vanaf het begin tien ME-busjes klaar.’ Toch worden er geen aanhoudingen verricht.

Even later stelt de politie zich rondom de Volkwagen op. Vlak voor 2 uur, als de demonstratie eigenlijk zou moeten beginnen, pakt een politieagent een megafoon. ‘Hier spreekt de politie. De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet is afgelast. Wij vorderen u om de kruising af te gaan, zodat het verkeer weer normale doorgang kan vinden.’ Gejuich klinkt op uit de menigte.

Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst heeft er naar eigen zeggen ‘alles aan gedaan’ om de demonstratie van KOZP door te kunnen laten gaan, maar slaagde er niet in. Maandagavond laat hij in een verklaring weten dat de gemeente ‘onafhankelijk onderzoek laat doen naar het eigen handelen en de besluiten die zijn genomen’. De politie betreurt haar eigen handelen en gaat ‘kritisch kijken’ naar haar eigen optreden rond de Sinterklaasintocht, stelt ze maandag in een persbericht. Op nadere vragen gaat ze, net als de gemeente, niet in.

Ondertussen kijkt Wiliam terug op een ‘geslaagde actie’. Het eieren gooien had volgens hem niet gehoeven, maar ‘dat hebben de demonstranten en medewerkers van Amnesty zelf over zich afgeroepen door naar Staphorst te komen’. De Amnesty-waarnemers hebben zaterdag aangifte gedaan tegen de demonstranten en beraden zich op juridische stappen. ‘Dit kan niet onbestraft blijven.’