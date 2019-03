De NS meldt de storingen op de HSL te hebben verholpen

Trein op de hsl bij Berkel en Rodenrijs. Beeld ANP

We hebben goed nieuws, zegt de NS, voor reizigers op de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda en verder naar België. De fout in de software van de locomotieven die op de HSL rijden, is verholpen. Dat betekent dat de Intercity Direct (de NS-trein op de HSL) niet meer door de softwarefout plompverloren stil komt te staan. Een herstart duurde minstens 20 minuten, met alle gevolgen voor de verdere dienstregeling.

In januari meldde de Nederlandse Spoorwegen slecht en goed nieuws voor de Intercity Direct-klanten. Dat twee boordcomputers in de Traxx-locomotieven met nieuwe software ‘ruzie’ bleken te hebben was het slechte nieuws. Het goede nieuws was toen dat de treinleverancier de oorzaak van die ruzie leek te hebben achterhaald. De NS ging een uitvoerig testprogramma draaien om te zien of Bombardier het lek inderdaad boven water had.

De NS kondigde verder aan dat circa 7.000 abonnementhouders voor toeslagvrij rijden eenmalig 100 euro terug krijgen ter compensatie van de vele vertragingen die de Intercity Direct-treinen in 2018 hebben geteisterd.

De update die de fout in de software repareert wordt voorlopig alleen toegepast op alle locomotieven van binnenlandse treinen – de buitenlandse volgen nog. ‘De HSL is de snelst groeiende spoorverbinding van Nederland en zeer belangrijk voor onze reizigers, binnen Nederland en internationaal. Ik ben opgelucht dat deze softwarefout is verholpen en dat de betrouwbaarheid voor reizigers weer toeneemt’, zegt Marjan Rintel, directeur operatie NS.

Internationale treinen

De afgelopen weken steeg de punctualiteit op de HSL tot boven de 84 procent, het hoogste niveau in ruim een half jaar. Dagelijks rijden er 269 treinen over de HSL. Naast de Intercity Direct tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda en de Intercity Den Haag-Eindhoven, zijn dat de internationale treinen Intercity Brussel, de Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen.

Eerder deze maand uitten de machinisten een noodkreet: gebrek aan opleiding vergroot het HSL-probleem van de NS. Uit een peiling onder 1.200 NS-medewerkers bleek dat machinisten die regelmatig op de Intercity Direct rijden, vinden dat hun opleiding tekortschiet. Ook de ondersteuning bij een stilvallende trein op de HSL-lijn is bedroevend, stelde vakbond FNV Spoor die de enquête uitvoerde.

Directeur operatie NS Rintel zegt dat ze elke kans wil aangrijpen om de machinisten beter te ondersteunen. ‘Maar we moeten oppassen dat we van de technische problemen op de HSL niet het probleem van onze mensen maken. Voor een echte oplossing op lange termijn moeten we de echte oorzaken aanpakken.’