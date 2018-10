Per persoon 9 liter water, twee pakjes knekkebrød (het Noorse knäckebröd) en een pak havermout. Een campinggasstel, kaarsen en een radio die op batterijen werkt. Dit zijn enkele van de meer dan twintig items die iedere Noor voortaan geacht wordt in huis te hebben om de eerste dagen te kunnen doorkomen bij een oorlog of andere grote ramp.

‘Noorwegen is een veilig land, maar hoe meer mensen zijn voorbereid, hoe veiliger we zijn. We zien bedreigingen in de natuur door de klimaatverandering, er is dreiging van terrorisme en we moeten voorbereid zijn in het geval van een oorlog’, zei Tor Mikkel Wara, de Noorse minister voor Justitie en Paraatheid, vrijdagochtend bij de presentatie van de nieuwe voorlichtingscampagne om burgers onderdeel te maken van de zogeheten ‘totale verdediging’ van het Scandinavische land.

Niet alleen de Noorse veiligheidsdienst, de politie en het leger worden in het veiligheidsconcept gemobiliseerd. Ook burgers moeten voortaan beter voorbereid zijn op alle mogelijke vormen van rampspoed. ‘We zijn er in het moderne Noorwegen te veel aan gewend geraakt dat de stroom nooit meer uitvalt of de telefoon het altijd doet.’

De Noorse gemeenten moeten de informatiebrochure Jij bent deel van de paraatheid van Noorwegen verspreiden onder de ruim 5 miljoen Noren. ‘Het is tijd dat we weer in actie komen’, zegt Morten Harangen, woordvoerder van DSB, de veiligheidsinstantie die in Noorwegen verantwoordelijk is voor crisisvoorlichting. Tijdens de Koude Oorlog publiceerde DSB met enige regelmaat een boek waarin de Noren uitgelegd kregen hoeveel hout en ingelegde haring ze altijd in huis moesten hebben. Na 1990 vond de overheid van het Scandinavische land dat niet langer nodig omdat de Koude Oorlog voorbij was.

Angst voor ‘de Russen’

Na de invasie van Rusland in de Krim in 2014 is in Noorwegen de angst voor ‘de Russen’ weer tot leven gewekt. De Noren delen een grens in het noorden met Rusland en zijn net als de Zweden en de Finnen altijd op hun hoede voor het ‘onvoorspelbare’ Rusland. De DSB zegt geïnspireerd te zijn door de Zweedse MSB, die eerder dit jaar al het initiatief nam om Zweedse burgers aan te sporen meer rantsoen in te slaan. De Zweedse folder Als de crisis of de oorlog komt haalde deze zomer al het internationale nieuws.

Noorwegen is lid van de Navo, de twee andere Scandinavische landen zijn dat niet. Zweden en Finland werken wel steeds nauwer samen met de Navo. Finland en Zweden doen vanaf volgende week daarom tevens mee met ‘Trident Juncture’, één van de grootste oefeningen van de Navo in jaren, gehouden in Noorwegen. 50 duizend militairen, 250 vliegtuigen en 65 schepen worden ingezet tijdens deze militaire training van een maand lang. Er doen ruim dertig landen aan mee, waaronder Nederland. De aankondiging vrijdag van de Noorse crisisfolder is geen onderdeel van deze militaire oefening, maar komt dus niet op een onverwacht moment.

‘Het is logisch dat we de burger willen betrekken bij de verdediging van ons land’, zegt de Noorse defensiespecialist Janne Haaland Matláry. Zij vindt het goed dat de overheid de Noren maant levensmiddelen in te slaan. Het grootste gevaar voor Noorwegen zijn volgens haar vooral cyberaanvallen, die de stroomvoorziening, het internet of belangrijke publieke diensten kunnen platleggen. ‘In de Koude Oorlog waren we gewend aan het idee dat iedereen altijd moest klaarstaan. We zien oude tijden herleven.’

