De nood bij veel gezinnen is hoog door de hoge energieprijzen, maar hoe die te lenigen?

Op alle mogelijke manieren proberen veel mensen de energierekening omlaag te krijgen. Een wasrekje in plaats van een droogtrommel, ook dat scheelt. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat politiek Den Haag de komende weken nieuwe maatregelen neemt om de prijsstijging te dempen, staat wel vast. Met name de aanhoudend hoge gasprijs, die maakt dat steeds meer Nederlanders hun energierekening met honderden euro’s per maand zien stijgen, leidt tot problemen. Budgetonderzoeksbureau Nibud schat dat ongeveer eenderde van alle Nederlandse huishoudens op dit moment moet bezuinigen om de rekeningen voor energie en voedsel te kunnen betalen.

Een aanzienlijk deel van die groep kan dat nog wel binnen het huishoudboekje oplossen, bijvoorbeeld door abonnementen op te zeggen of minder uit te geven in de horeca. Maar, zo becijferde het Centraal Planbureau, bij de huidige prijzen dreigen zo’n 1,2 miljoen huishoudens (15 procent van het totaal) serieus in de problemen te komen. Zij kunnen de noodzakelijke uitgaven voor huur, hypotheek of energie dan niet meer opbrengen. Dat zijn niet alleen uitkeringsgerechtigden, maar ook mensen die fulltime werken.

Donderdag waarschuwde de Landelijke Huisartsen Vereniging voor de schrijnende situaties die nu al ontstaan door geldzorgen. Zij zien in hun wachtkamer bijvoorbeeld reumapatiënten die niet meer warm durven te douchen uit angst dat ze de energierekening niet kunnen betalen.

Het kabinet zal zulke treurige toestanden in de eerste plaats om humanitaire redenen willen voorkomen. Maar ook als de regering de huidige situatie zuiver financieel bekijkt, is ingrijpen wijs, benadrukt directeur Arjan Vliegenthart van Nibud. ‘Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen vaker ziek zijn en minder productief zijn. En hun kinderen doen het vaak minder goed op school. Wanneer iemand uit huis wordt gezet, kost dat de samenleving zo’n 30 duizend euro. Als er kinderen in het spel zijn, is dat zelfs een ton.’

Compensatieregelingen

Lastiger dan de vraag of er iets moet gebeuren, is de kwestie hoe dat te doen. In de zoektocht naar de beste maatregel bestaat een constante spanning tussen de kosten, de doelmatigheid en de uitvoerbaarheid.

Hoe die allemaal in elkaar grijpen, blijkt mooi uit een studie die onderzoekscentrum CE Delft woensdag publiceerde in opdracht van energiebedrijf Eneco. Daarin worden zes mogelijke compensatieregelingen geanalyseerd.

Zo kan de huidige ‘tijdelijke verlaging’ van de btw op energie – van 21 naar 9 procent – nog een halfjaar worden voortgezet. Dat kost ongeveer 1,12 miljard euro per halfjaar, zo becijfert CE Delft. De maatregel is gemakkelijk uitvoerbaar, maar niet erg doelmatig. Ten eerste profiteren alle Nederlanders ervan in plaats van alleen de groep die het geld het hardst nodig heeft. Bovendien wordt energie door deze maatregel goedkoper, waardoor er geen prijsprikkel is om minder energie te gebruiken, terwijl het kabinet juist wil stimuleren dat mensen hun gasverbruik verlagen.

Een andere regeling die het kabinet eerder dit jaar heeft getroffen, is de uitkering van een vast bedrag aan huishoudens met de laagste inkomens via de gemeenten. Dit jaar kunnen huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een bedrag van 1.300 euro aanvragen. Maar die maatregel heeft als nadeel dat gemeenten er heel veel werk aan hebben. Bovendien is de uitkering niet gekoppeld aan de energierekening, waardoor de ontvangers het geld mogelijk niet uitgeven aan hun energierekening maar aan iets anders, schrijven de onderzoekers. ‘Het risico bestaat dat ze dan aan het einde van het jaar alsnog een flinke naheffing van hun energiemaatschappij krijgen en toch in de schulden belanden’, zegt onderzoeker Katja Kruit van CE Delft.

Korting op energiebelasting

Van de zes compensatiemaatregelen die CE Delft bekeek, heeft een inkomensafhankelijke korting op de energiebelasting volgens de onderzoekers ‘de meeste voordelen’. Zo’n compensatie zou via de energiebedrijven gaan lopen. Die krijgen van de overheid toegang tot een portaal waar zij kunnen zien wie van hun klanten in aanmerking komt voor een korting. Een vergelijkbaar systeem functioneert al jaren bij de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Energiebedrijf Eneco schaarde zich donderdag achter die maatregel. ‘Dit is gericht en het stelt ons in staat direct de rekening te verlagen’, zei bestuursvoorzitter As Tempelman woensdag in Nieuwsuur. Vanuit het energiebedrijf bekeken is zo’n maatregel ook wel prettig. Een lagere energierekening betekent ook dat het bedrijf aan het eind van het jaar met minder en minder hoge onbetaalde rekeningen zit. Nu al ziet Eneco dat 15 procent van de klanten per maand een bedrag betaalt dat te laag is voor de eindafrekening.

Werkgevers stelden onlangs op hun beurt voor dat zij via een ‘belastingvrije inflatieschenking’ hun medewerkers kunnen compenseren voor de hoge prijzen.

Incidentele oplossingen

Nibud-directeur Vliegenthart is huiverig voor allerlei incidentele oplossingen waarbij nieuwe regelingen opgetuigd moeten worden. ‘Het is praktisch gezien lastig om dat politiek snel te regelen en het is extra werk voor de toch al overvraagde Belastingdienst.’ Als incidentele maatregel ziet Vliegenthart nog het meest in een tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag per 2023. ‘Op die manier bereik je de groep die het het hardst nodig heeft en het is redelijk snel uitvoerbaar.’

Maar hij vindt vooral dat er naar fundamentele oplossingen gezocht moet worden. ‘Ik betwijfel of de huidige koopkrachtproblemen incidenteel zijn. Nu hebben we het over energiearmoede, maar eerder ging het over menstruatie-armoede of over inkomensarmoede. Het verhult dat het probleem structureel is.’