De nood aan de man: oppositie roept Rutte erbij

Premier Mark Rutte in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Jerry Lampen

Goedemiddag,

Het was even zoeken, maar de oppositie heeft een gezamenlijk richtpunt gevonden in de stikstofcrisis. Intussen landde in Leeuwarden een politiek wonder.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Waar is de premier?

De regeringscoalitie beleeft geen makkelijke dagen in deze tijd van stikstof, CO2 en Pfas - u las er gisteren al over in de Dagkoersen - maar ook voor de oppositie is het nog zoeken. Want doorgaans wrijft die zich in de handen als een kabinet erin slaagt om in één maand tijd drie keer het Malieveld vol te krijgen, in dit geval echter blijkt vooral dat er niet zoiets als ‘de oppositie’ bestaat. De enige partijen die de handen vrij hebben omdat ze weten dat ze straks sowieso tegen elk nieuw milieu- of klimaatplan gaan stemmen, zijn de PVV en Forum voor Democratie. Zij zijn vóór de bouwers en vóór de boeren en tégen rechterlijke vonnissen, klimaatverdragen en Europese afspraken die de wereld tegenwoordig zo ingewikkeld maken.

Voor de rest van de oppositie is het minder eenvoudig. Want die vindt overwegend dat het kabinet meer daadkracht aan de dag moet leggen, maar wil zich toch ook niet al te sterk profileren met oproepen om snel meer boeren te saneren, de maximumsnelheid te verlagen of al die vervuilde grond nu dan maar zonder verdere keuring te blijven bewerken. Voordat je het weet sta je over vijftien jaar voor een parlementaire enquêtecommissie die zich afvraagt waarom er in 2019 niet beter op de volksgezondheid is gelet. Dat mag de coalitie dus helemaal zelf uitzoeken.

Maar zowaar vond de oppositie vandaag dan toch één strijdpunt dat alsnog de schijn van eensgezindheid wekt, gecentreerd rond één steeds herhaalde vraag: ‘Waar is nou toch onze premier?’ Het is nogal wat Kamerleden opgevallen dat Mark Rutte dit najaar optimaal gebruik maakt van zijn talent om zijn handen niet vuil te maken als de zaken politiek ingewikkeld worden.

Het was PVV-leider Wilders die zijn kans greep en eiste dat het volgende debat over de problemen van de bouwers en de boeren gevoerd zal worden met de premier. In Wilders’ woorden: ‘De grote onzichtbare man, de wegduiker, de man die de problemen van de mensen nu moet oplossen.’

Waarop de ene na de andere oppositiepartij zich aansloot bij dat verzoek. Niemand anders dan Mark Rutte is in staat om dit op te lossen, meenden ook SP, GroenLinks, Denk, SGP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. De coalitie sloot zich er vervolgens ook maar bij aan. Over een week moet er een brief zijn waarin de premier uitlegt wat hij wil gaan doen. Daarna volgt een debat.

De nevenschade werd uiteraard aangericht op het ministerie van Landbouw. Daar kon minister Schouten, die tot nu toe de regie voerde, vaststellen dat de Kamer er niet langer op vertrouwt dat dit dossier bij haar in goede handen is.

OOK IN HET NIEUWS

Eindelijk hier

Bijna twintig jaar geleden werd de aankoop voor het eerst besproken op het Binnenhof. De generatie van Wim Kok, Ad Melkert en Pim Fortuyn was er al druk mee. En de PvdA veranderde tussentijds een keer of zeven van mening. Maar vandaag was het politieke wonder dan toch eindelijk daar: de eerste Joint Strike Fighter (F35) die in Nederland wordt gestationeerd, kwam aan op vliegbasis Leeuwarden. Onder het toeziend oog van meer dan 2000 gasten en uiteraard de hele Defensietop, die al met al toch erg opgelucht zal zijn dat het allemaal goed is gekomen.

Op de barricaden

Er was iets raars met de bouwdemonstratie van woensdag, merkte columnist Sheila Sitalsing op toen zij Maxime Verhagen en Hans de Boer opeens op de barricaden zag klimmen: een postmoderne invulling van de strijd tussen arbeid en kapitaal, die volop nieuwe perspectieven biedt.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.