‘De niezende leerling werd meteen naar de kleedkamer verplaatst’

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs tijdens een bezoek aan een middelbare school. Beeld ANP

‘Het loopt hier allemaal ontzettend gestroomlijnd en iedereen houdt zich keurig aan de regels’, vertelt Thomas Borst vanuit een leeg klaslokaal in de school. ‘Op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar worden drie verschillende ingangen gebruikt voor de leerlingen om alleen al de school binnen te komen. 1A en 1B nemen bijvoorbeeld de hoofdingang, terwijl klassen 1C en 1D via de achterkant naar binnen moeten. De leerlingen die dreigen de verkeerde ingang te nemen, worden direct teruggestuurd.’

Hoe is de sfeer op school?

‘Het voelt als de eerste schooldag na de zomervakantie. Je ziet overal lachende gezichten. De leraren zijn blij dat ze weer normaal les kunnen geven en de leerlingen zijn vooral blij om elkaar weer te zien.’

Lukt het de leerlingen om constant anderhalve meter afstand te houden?

‘Dat gaat eigenlijk de hele tijd wel goed. Dat komt vooral door de docenten, die het streng dirigeren. Binnen de school is er een route uitgestippeld, het is eenrichtingsverkeer. Via deze route lopen de leerlingen op anderhalve meter afstand van elkaar naar de lokalen waar ze les hebben. En er is een rijrooster voor de ouders opgesteld. Niet alle leerlingen komen uit Alkmaar, maar ook uit de omliggende gemeentes.

‘Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Zo was een jongen zijn oplader in het lokaal vergeten, die moest gewoon een rondje door de hele school lopen om 'm weer op te halen.’

Hoe ziet het lesrooster eruit?

‘De leerlingen krijgen ’s ochtends nog online les. Van 8.30 tot 12.00 uur zitten ze gewoon thuis achter hun computer, vanaf 13.00 uur wordt hier in kleine groepen weer in lokalen les gegeven. De brugklassen worden opgedeeld in groepjes van drie, met ongeveer tien leerlingen. Dan krijgt bijvoorbeeld één groep les in Engels, terwijl in het lokaal ernaast de andere groep wiskunde krijgt. Om het uur wisselen dan de leraren elkaar af. Op deze manier blijven alle leerlingen in hetzelfde lokaal, waar ze makkelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Voor de bovenbouw werkt het allemaal iets anders. Zij moeten zich thuis inschrijven voor de lessen waarvoor ze extra les willen hebben. Ook dit wordt weer in kleine groepen georganiseerd, dus als een les vol is, kan een leerling pech hebben.’

Hoe is de stemming onder de leraren?

‘De leraren zijn vrolijk. Je merkt dat ze echt blij zijn om weer terug te zijn op de school. Ik sprak net ook met de rector, die zei dat het gebouw tijdens de lockdown voelde als een sterfhuis’.

Hoe vonden de leraren de online lessen?

‘De leraren merkten over het algemeen dat het online lesgeven toch wel veel heeft opgeleverd. Er zijn zelfs leerlingen die volgens hen online beter presteren. Zij hebben minder sturing nodig. Toch waren er ook leerlingen die echt een leerachterstand hebben opgelopen, maar die zijn door de school al eerder teruggehaald voor fysieke lessen.’

Zijn alle leerlingen weer welkom op school?

‘Leerlingen met gezondheidsklachten moeten nog gewoon thuisblijven. Een van de leerlingen kreeg last van hooikoorts, terwijl hij bezig was met een examen. Toen hij begon te niezen is hij gelijk van de gymzaal naar de kleedkamer verplaatst. Als het geen examen was geweest, had hij direct naar huis gemoeten.’