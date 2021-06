De nieuwe Wet dieren: mag Flappie straks niet meer alleen in een kooi?

Beeld Harry Cock

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemde deze week enigszins geruisloos in met de nieuwe Wet dieren, die het verbiedt om zonder redelijk doel een dier pijn te doen of het welzijn van een dier te schaden. Dieren mogen, als dat enigszins mogelijk is, niet worden beperkt in hun natuurlijke gedrag. De Partij voor de Dieren voegde hier als amendement aan toe dat het huisvesten van dieren niet valt onder de redelijke doelen om ze te pijnigen.

Toen brak de discussie los. ‘Ongebreideld jihadisme’ is het volgens de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie. De Partij voor de Dieren spreekt juist van een ‘enorme doorbraak’. Onenigheid tussen de PvdD en de agrarische industrie is niet nieuw, maar deze wet geldt niet alleen voor de veehouderij, maar voor alle dieren. Dus ook voor huisdieren. Die moeten als de wet in 2023 ingaat, ‘natuurlijk gedrag’ kunnen vertonen. Ongeruste baasjes vragen zich af of de hond nog wel aan de lijn mag, en of een konijn nog zonder konijnenvriendjes in een hok kan. Waarschijnlijk valt dit straks allemaal in de praktijk wel mee.

Hoe zit het eigenlijk met huisdieren in Nederland? Wat is het populairste huisdier? En hebben Nederlanders meer honden geadopteerd nu door het thuiswerken ’s middags een blokje om veel makkelijker is?

De hond mag dan spreekwoordelijk onze beste vriend zijn, er zijn nog altijd meer huishoudens met katten. Hoewel sommige katteneigenaren beweren dat het huishouden van de kat is, niet van hen. De Nederlandse brancheverenigingen Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) laten elk jaar een onderzoek uitvoeren naar de huisdierenpopulatie in Nederland. Bijna 1 op de 4 Nederlandse huishoudens heeft minstens één kat; in bijna 20 procent van de gezinnen is een hond aanwezig. Als er wordt gekeken naar het absolute aantal dieren dat huishoudens bezitten, is het populairste huisdier niet de hond of de kat. In de Nederlandse vijvers en aquaria zwemmen ruim 15 miljoen vissen. Gemiddeld 12 per aquarium en 20 per vijver. Konijnen zijn juist vaak alleen, in meer dan de helft van de gevallen is er geen tweede of derde konijn in het huishouden.

. Beeld .

In de helft van de huizen is geen enkel huisdier te vinden. Zo’n 30 procent van de respondenten zegt dat ze te weinig tijd hebben of te vaak van huis zijn. Bijna iedereen was in 2020 een stuk minder onderweg, en dat is vooral te zien in de cijfers over honden, hoewel ook het aantal katten toeneemt. In een jaar tijd zijn er volgens het onderzoek ruim een kwart miljoen honden bij gekomen; in Nederland zijn er nu bijna 2 miljoen van de viervoeters. Voor 8 procent van de ondervraagden was corona de reden om een nieuw huisdier aan te schaffen, nog eens 7 procent is dat van plan de komende maanden. Dat het virus ook op huisdieren overgedragen kan worden is bekend, 1 op de 5 baasjes heeft zich dan ook zorgen gemaakt over de gezondheid van hun huisdier tijdens corona.

De nieuwe wet bepaalt dat dieren zich niet langer hoeven aan te passen aan hun huisvesting en dat hun niet permanent de mogelijkheid mag worden ontnomen om natuurlijk gedrag te vertonen. Biggenstaarten mogen niet meer gecoupeerd worden en geitjes raken hun horens niet meer kwijt. Een hond aanlijnen lijkt niet direct een probleem, maar de hele dag vastbinden wel. Konijnen zijn van nature groepsdieren, en ruim 300 duizend van hen hebben geen soortgenoten in de buurt. Misschien is het juist wel goed als een Flappie niet meer eenzaam in een te klein kooitje zit.